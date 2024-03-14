Материалы с тегом «Росавиация»
Глава Росавиации анонсировал создание фонда для реконструкции аэродромов
В России будет создан фонд для реконструкции аэродромов. В течении 2025 года может быть сертифицирована новая авиатехника российского производства, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров. По словам Ядрова, к 2030 году все задачи по увеличению доступности авиаперевозок, которые были поставлены...
14 марта 2024
Два человека находятся в тяжёлом состоянии после жёсткой посадки Ми-8
Один человек погиб, ещё двое находятся в тяжёлом состоянии после жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Магаданской области. Об этом 14 марта сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артём Кореняко. «По предварительным данным, на борту воздушного судна...
14 марта 2024
В России разрешили не предъявлять бумажные посадочные на самолёт
В России с марта 2024 года можно предъявлять электронный посадочный на самолёт вместо бумажного документа, сообщила 13 марта пресс-служба Росавиации на своём сайте. «С марта 2024 года отчитаться о расходах на приобретение авиабилета можно с помощью электронного посадочного талона вместо бумажного...
13 марта 2024
В аэропортах Калуги и Нижнего Новгорода вводились ограничения
Ранним утром 12 марта в калужском аэропорту Грабцево и нижегородском Стригино вводились временные ограничения на приём и выпуск самолётов, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. «Ранним утром во вторник, 12 марта, в калужском аэропорту Грабцево и нижегородском Стригино вводились...
12 марта 2024
Работу аэропорта Пулково ограничили для обеспечения безопасности полётов
Работу аэропорта Пулково ограничили для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов, сообщили 10 марта в Росавиации. «С 17:00 мск 10 марта (воскресенье) на работу аэропорта Пулково введены ограничения», — сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко. По данным Telegram-канала...
10 марта 2024
Работу петербургского аэропорта Пулково ограничивали на полчаса
Работа петербургского аэропорта Пулково ограничена в целях обеспечения безопасности полётов гражданских судов, сообщила 2 марта Росавиация. Ограничения были введены в 19:32 мск. «Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов с 19:32 МСК 02 марта (суббота) на работу аэропорта...
новость часа
2 марта 2024
Росавиация сообщила о штатной работе столичных аэропортов на фоне метели
Все аэропорты столичного региона работают в штатном режиме на фоне сильного снегопада. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства по воздушному транспорту (Росавиация) в Telegram-канале. «Аэропорты московского региона (Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский) работают штатно, отмен...
15 февраля 2024
Песков переадресовал следственным органам вопрос об обысках в Росавиации
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил вопрос об обысках в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация) следственным органам. Журналисты попросили прокомментировать представителя Кремля сообщение «Известий» о следственных мероприятиях в ведомстве. «Эти вопросы нужно...
12 февраля 2024
ФСБ провела обыски в Росавиации по делу о незаконной продаже самолётов
Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела обыски в центральном офисе Росавиации у исполняющего обязанности начальника Управления инспекции по безопасности полётов Кристины Бывалиной и заместителя начальника отдела государственной регистрации гражданских воздушных судов, прав и сделок с ними...
12 февраля 2024
Аэропорт Саранска возобновил работу после ЧП с самолётом с фигуристами
Аэропорт Саранска открыли на приём и выпуск самолётов после того, как 5 февраля лайнер Superjet авиакомпании «Россия» с фигуристами на борту выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, сообщили 6 февраля в Росавиации. «В 09:20 мск аэропорт Саранска открыт на приём и выпуск воздушных судов», —...
6 февраля 2024
На базе Як-152 создадут новый учебный самолёт
На базе Як-152 создадут новый учебный самолёт для гражданской авиации, сообщили в пресс-службе предприятия-разработчика ПАО «Яковлев». «Опыт при создании Як-152 будет использован при формировании технического облика нового учебно-тренировочного самолета для училищ и учебных центров гражданской...
5 февраля 2024
Пилотов упавшего в Афганистане бизнес-джета лишили права на полёты
Росавиация аннулировала пилотские свидетельства Дмитрия Белякова и Аркадия Грачева, которые управляли упавшим ранее в горах Афганистана бизнес-джетом Falcon 10, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники в Минтрансе РФ. Такое решение в агентстве воздушного транспорта связали с тем, что...
29 января 2024
Четыре человека выжили при крушении Falcon 10 в Афганистане
Из шести человек на борту разбившегося в Афганистане Falcon 10 четверо предварительно выжили, судьба двоих уточняется. Об этом сообщает Росавиация в Telegram-канале, ссылаясь на российское посольство в Афганистане. «Местная наземная поисково-спасательная служба нашла самолёт Falcon 10...
21 января 2024
К месту крушения самолёта в Афганистане направились спасатели
К предполагаемому месту падения самолёта Falcon 10 в Афганистане направлена поисково-спасательная группа из местных специалистов. Об этом 21 января сообщает пресс-служба Росавиации в Telegram-канале. «По сообщению от посольства России в Афганистане, к предполагаемому месту падения самолёта Falcon...
21 января 2024
Росавиация сообщила о поисках упавшего в Афганистане самолёта Falcon
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) находится на связи с властями Афганистана и Таджикистана в связи с крушением Falcon 10 на северо-востоке Афганистана. Поиски воздушного судна ведутся, сообщает ведомство в Telegram-канале. По данным агентства, на борту самолёта находились...
21 января 2024
Росавиация: упавший в афганском Бадахшане самолёт направлялся в Москву
Самолёт Falcon 10, пропавший с радаров в афганской провинции Бадахшан, зарегистрирован в российском реестре гражданских воздушных судов. Об этом сообщает 21 января пресс-служба Росавиации. Экипаж перестал выходить на связь вечером 20 января, когда находился около границы с Таджикистаном. На борту...
21 января 2024
Аэропорт Шереметьево ввёл ограничения на приём самолётов
Московский аэропорт Шереметьево ввёл ограничения на приём самолётов, сообщил 18 января пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко в Telegram-канале. «На 14:00 мск аэропорт Внуково работает штатно; Шереметьево — с рядом ограничений на приём воздушных судов», — говорится в сообщении. Представитель...
18 января 2024
Росавиация сообщила о задержке 44 рейсов в аэропорту Казани из-за метели
В Татарстане из-за непогоды восемь самолётов, летевших в международный аэропорт Казань, были перенаправлены на запасные аэродромы. На прилёт и вылет задержаны порядка 44 рейсов, сообщает пресс-служба Росавиации. Уточняется, что непогода, включая сильный снегопад и метель, наблюдается в районе...
17 января 2024
Росавиация рекомендовала перевозчикам не летать в Египет на 27 самолётах
Росавиация направила в авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» телеграммы с просьбой не совершать полёты в Египет на 27 самолётах — есть риск ареста воздушных судов. Об этом сообщили «Известия». В сообщениях говорится, что не рекомендуется с 12:00 12 января выполнение полётов в Египет до особого решения...
16 января 2024
Российские авиакомпании в 2023 году перевезли более 103 млн пассажиров
Российские авиакомпании по результатам 2023 года перевезли свыше 103 млн пассажиров. Об этом сообщил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров во время рабочего визита в аэропорт Шереметьево. По его словам, было обеспечено более 103 млн авиаперевозок пассажиров. Итоговые данные за 2023 год появятся в...
2 января 2024