«Израиль очень сильно пострадал, особенно в последние пару дней… от [иранских] баллистических ракет», — признал президент США Дональд Трамп 25 июня, во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте на полях саммита альянса.

Иван Шилов ИА Регнум

При этом, как сообщает ТАСС, Трамп похвалил Израиль, который «великолепно показал себя» во время вооружённого конфликта — его президент США уже окрестил «двенадцатидневной войной».

Ранее, 24 июня, Трамп заявил, что правительства Ирана и Израиля одобрили предложенный США план по мирному урегулированию конфликта, согласившись на прекращение огня. Если «двенадцатидневная война» действительно закончилась, то она завершилась без явного победителя. Обе стороны успели заявить о своей военной победе, добытой благодаря мужеству вооружённых сил и применению самых современных военных разработок.

И хотя конфликт так и не выявил явного победителя, уже сейчас можно сделать некоторые выводы о том, кто оказался лучше готов к войне и нанёс противнику больший урон. Тем более что ни Иран, ни Израиль до конца не исчерпали свои возможности для эскалации конфликта.

«Метеор» на бреющем полёте

Обозначая цели операции против Ирана, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что целью атак станут объекты, связанные с его ядерной и ракетной программами. Ряд арабоязычных СМИ полагает, что командование израильской армии планировало одним ударом выбить командный состав Вооружённых сил Ирана, чтобы таким образом лишить противника возможности ответить.

Если это действительно так, то в штабах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) допустили стратегический просчёт. Спустя примерно 20 часов после начала войны Иран нанёс первый мощный удар по центральным районам Израиля, включая Тель-Авив.

Стороны конфликта расходятся в оценке количества ракет, выпущенных по Израилю, однако приблизительно речь идёт о 400-500 пусках (21 волна атаки по 15-20 ракет в каждой). Количество «пропущенных» израильской ПРО ракет оценивается примерно в 15-20% от общего числа. В первой волне атаки были применены баллистические ракеты «Шахаб-3» (в переводе с фарси — «Метеор-3»), обладающие дальностью поражения до 1200-1300 км. Сама ракета была направлена в серийное производство ещё в середине 2000-х годов и не является новинкой.

По сути, на первом этапе конфликта Иран стремился истощить запасы противоракет израильской ПРО, чтобы затем применить более мощные ракеты. И отчасти это удалось. Позднее была применена новая модификация «Шахаба-3» с кассетной боевой частью. Ее боеголовка раскрывается на высоте нескольких километров над целью, забрасывая от пяти до десяти малых суббоеприпасов, которые наносят удар в радиусе 500-800 метров.

Применение таких ракет стало большим вызовом для Израиля, поскольку комплексы ПРО «Праща Давида» созданы для поражения унитарных боеголовок, а комплексы «Железный купол» в принципе не предназначены для поражения такого типа боеприпасов и специализируются на уничтожении реактивных снарядов.

«Стрелой» сложно разбить «Терракоту»

До начала конфликта израильские СМИ крайне скептично относились к иранской ракетной программе. Предполагалось, что большинство иранских ракет устарело, обладает крайне низкой точностью и легко будет уничтожено силами эшелонированной противоракетной обороны. Однако Иран смог показать ряд новых разработок, появление которых во многом меняет расклад сил на Ближнем Востоке. В первую очередь речь идёт о баллистических ракетах класса «Саджил-2» («Терракота-2»).

В отличие от традиционных жидкотопливных ракет, которые нуждаются в предварительной заправке, «Саджил-2» работает на твёрдом топливе, что позволяет держать ее в состоянии постоянной боевой готовности. Первый одиночный запуск состоялся на пятый день конфликта. Жители ряда стран стали свидетелями странного явления — светящейся «дорожки» в ночном небе. По оценке экспертов, этот след появился в результате компрессии атмосферного пара, которая произошла при активации двигателей второй ступени в околостратосферном пространстве. Появившийся в небе спиральный след свидетельствовал об успешном разделении ступеней.

В отличие от «Шахабов» «Саджил-2» обладает большей дальностью поражения — до 2500 км и несёт боеголовку массой 500 кг. Находясь за пределами земной атмосферы, ракета становится недосягаемой для большинства комплексов ПВО/ПРО. При этом на финальном этапе она развивает гиперзвуковую скорость, что оставляет израильским комплексам «Хец» («Стрела»), специализирующимся на поражении баллистических целей, всего 60-90 секунд для реагирования.

Одна из ракет этого класса поразила штаб подразделения C4I (Управление связи и компьютерных систем генштаба ЦАХАЛ) в городе Беэр-Шева. Местные жители засняли момент «прилёта», на котором чётко видна звуковая волна, появляющаяся уже после взрыва.

Козыри в рукаве

Ряд экспертов полагает, что на финальном этапе конфликта Иран начал задействовать до трёх-четырёх ракет разных типов в одном залпе. Первым предстояло «перегрузить» израильскую ПРО, в то время как вторые наносили точечный удар. Такая тактика была отработана при нанесении ударов по базам израильской армии на Голанских высотах.

В первой волне атаки запускались скоростные ракеты малой и средней дальности «Зульфикар» и «Дизфуль», вызывающие на себя огонь ПРО. Следом по военным объектам были применены самые современные ракеты класса «Хейбар Шекан», которые впервые были представлены Ираном в 2022 году.

Ракета с боевой частью в 550 кг была специально разработана для противодействия эшелонированной системе ПРО. Триконическая форма корпуса «Хейбар Шекан» сконструирована таким образом, чтобы обеспечить минимальное сопротивление при выходе за пределы земной атмосферы и при обратном входе. При заходе на цель ракета развивает скорость в 2-3 числа Маха (примерно 2500-3600 км/ч), что делает её крайне сложной целью для перехвата. Более того, боеголовка может маневрировать, уклоняясь от ракет-перехватчиков.

(сс) Fars Media Corporation Иранская ракета «Kheibar Shekan»

По сути Иран продемонстрировал на деле свою тактику многоуровневых баллистических атак, которая ранее существовала только в теории. Используя в рамках одной атаки ракеты, летящие на разных высотах, с разными скоростями и траекториями, иранцы смогли частично «подавить» противодействие ПРО Израиля и нанести довольно чувствительные удары. При этом в ходе конфликта был применён не весь ракетный арсенал Ирана.

Эксперты полагают, что, добившись превосходства над ПРО противника, Исламская Республика могла бы применить ракеты «Хорремшехр». В отличие от всех применённых ранее моделей это оружие обладает более мощной боевой частью в 1800 кг и дальностью применения до 2000 км. В перспективе Иран мог бы применить их для поражения подземных укреплённых объектов или аэродромов израильских ВВС.

Иными словами, Иран далеко не исчерпал возможности для увеличения интенсивности своих атак.

Пенетраторная бомба

Примечательно, что Израиль, даже заявив о «захвате господства» в небе над Ираном, не смог помешать нанесению ракетных ударов. Готовясь к вероятному конфликту, Исламская Республика заранее разместила склады с готовыми изделиями и пусковые установки в подземных укрытиях и бункерах в горных районах страны.

В ходе налётов Израиль задействовал самолёты F-16 и F-35, вооружённые авиационными боеприпасами американского производства. В первую очередь речь идёт о фугасных авиабомбах GBU-38, которые оснащены системой наведения и управления JDAM. Эти боеприпасы обладают высокой точностью применения и эффективны при поражении отдельных зданий, военных объектов или инфраструктуры. Но масса боевой части составляет 207 кг (446 фунтов), чего явно недостаточно для поражения объектов, расположенных под десятками метров скальных пород.

Global Look Press Авиабомба GBU-48 на подdесе f-16

Израиль также активно задействовал тактические беспилотники Elbit Hermes 900, оснащённые малогабаритными управляемыми авиабомбами «Михолит». Эти бомбы также хорошо подходят для точечного поражения отдельных небронированных целей, и даже — для атаки пусковых установок ракет, но явно не для ударов по бункерам.

Единственным оружием, которое могло бы нанести критический урон иранским военным объектам, являются американские GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP), задействованные в ходе операции «Полуночный молот» при нанесении ударов по иранским ядерным объектам.

Масса одной бомбы составляет более 13 600 кг при боевой части в 2 500 кг. Корпус «Пенетратора» разработан таким образом, чтобы выдерживать сопротивление бетона и гранита на сверхзвуковой скорости. Бомба оснащена проникающей боевой частью, которая пробивает потолок бункера на десятки метров, после чего «умный детонатор» принимает решение о подрыве.

Однако в распоряжении армии США имеются всего несколько десятков этих высокотехнологичных боеприпасов. Тем более что их сброс может осуществить только стратегический бомбардировщик В-2 Spirit — один самолёт поднимает около двух бомб за раз.

Global Look Press Стратегический бомбардировщик В-2 Spirit

Поэтому пока что иранская ракетная программа и пусковые шахты остаются недосягаемой целью для израильской армии. И в этом смысле завершение конфликта до того, как он перерос в глобальную войну на истощение, пошло на руку обеим сторонам.

Израиль не стал испытывать судьбу, принимая удары всё более мощных ракет, которые с каждым разом прорывали систему ПВО «Железный купол», а Иран смог сохранить свои стратегические военные объекты в безопасности. По крайней мере — пока.