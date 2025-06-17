Пока мир пристально следит за столкновением Израиля и Ирана, в зоне СВО события развиваются весьма стремительно — и в пользу Вооружённых сил России.

Иван Шилов ИА Регнум

За прошедшую неделю наши войска освободили ряд населённых пунктов в ДНР — у границы с Днепропетровской областью и на подступах к Красноармейску (Покровску), продвинулись в приграничье Сумской области и нанесли серьёзный урон логистике противника на ключевых участках фронта.

Главным успехом российских войск в конце минувшей недели стало освобождение села Комар в 78 километрах к западу от Донецка. В последние несколько месяцев Комар использовался ВСУ как главный опорный пункт в западной части Донбасса.

Село, которое располагается близ стратегически важной трассы Н15 Донецк — Запорожье, было освобождено бойцами 336-й отдельной бригады морской пехоты. В Комаре, довольно крупном и хорошо укреплённом населённом пункте, штурмовым подразделениям пришлось зачистить более 1,1 тысячи зданий. Были уничтожены несколько десятков единиц бронетехники противника.

Чуть позже бойцы выдвинулись в посёлки Фёдоровка и Перебудова, которые находятся соответственно к югу и к северу от Комара. На финальной стадии штурма подразделения ВСУ оказались в огневом мешке и в панике сдали часть позиций без боя.

Попытки противника контратаковать и вернуть контроль над населённым пунктом были сорваны. Потеряв несколько единиц бронетехники, украинские войска были вынуждены отступить.

Мадяр остался без «птицеводов»

Противник отвёл основные силы в район села Воскресенка близ границы с Днепропетровской областью, где по отступающим подразделениям ВСУ «прилетело».

«По Воскресенке нанесен удар ФАБ, в результате которого уничтожен взвод 3-го механизированного батальона 141-й пехотной бригады противника, а также операторы 414-й отдельной бригады беспилотных систем», — проинформировали в Минобороны.

Примечательно, что в сообщении военного ведомства была отдельно упомянута 414-я бригада противника — подразделение, которое специализируется на точечном применении беспилотников. В результате авиаудара погибли опытные операторы дронов, что оставило украинские войска на этом участке фронта без необходимой поддержки, сообщает фронтовой источник ИА Регнум.

«Бригада, известная ещё как «Птахи (Птицы) Мадяра», — это профессиональное подразделение, там действительно есть специалисты как в плане разработки, так и применения беспилотных летательных аппаратов. Их дозированно отправляют на самые угрожаемые направления. Сейчас мы можем констатировать снижение активности дронов противника на нашем участке», — сообщил собеседник агентства.

За что сняли Тарнавского

По данным источников с мест, выбив противника из села Комар, российские войска серьёзно нарушили логистику противника на крайнем западе Донбасса, у границ с Днепропетровской областью. Боевые действия продолжаются в районе приграничных сёл Шевченко, Малиновка, Вольное Поле, Зелёное Поле и Новое Поле. Здесь из-за нарушения цепочек снабжения противник перестал получать подкрепления и боеприпасы в необходимом объёме.

Основной задачей российских войск на этом участке фронта остаётся создание буферной зоны на территории сопредельного региона, чтобы защитить населённые пункты Донбасса от обстрелов и попыток вторжения со стороны ВСУ. Для выполнения задачи по зачистке восточной части ДНР силам группировки «Восток» предстоит выбить противника из населённых пунктов Мирное и Поддубное, превращённых ВСУ в укрепрайон.

На фоне неудач на фронте командующий группировкой войск ВСУ «Донецк» генерал Александр Тарнавский был уволен с должности — формально по собственному желанию (украинские СМИ сообщают, что генерал пожаловался на «ухудшение состояния здоровья»). Тарнавский пробыл на этом посту всего полгода.

До него «Донецк» возглавлял генерал Александр Луценко, но в середине декабря 2024-го его отправили в отставку — «по совокупности заслуг». Именно Луценко был одним из организаторов провального «контрнаступа» в Запорожской области летом 2023-го, но последней каплей стало продвижение ВС России в декабре прошлого года. Напомним, тогда наши войска освободили город Курахово и отодвинули фронт к Красноармейску (Покровску).

Теперь, после очередного продвижения ВС России на западе ДНР с «заходом» в Днепропетровскую область, пришёл черед и другого генерала.

Теперь группировку войск возглавил генерал-майор Виктор Николюк, ранее занимавший должность начштаба группировки «Донецк». Однако украинские СМИ сомневаются, что назначение нового командующего изменит ситуацию на фронте.

«Сплошная агломерация»

Ещё одним успехом российских войск в Донбассе стало освобождение населённого пункта Малиновка восточнее города Красноармейска.

Удерживавшие посёлок соединения ВСУ оставили свои позиции и отступили в сторону Новоэкономического. Ранее на этом направлении российские войска также освободили село Миролюбовка, подойдя к Новоэкономическому с юга. Севернее штурмовые подразделения форсировали реку Чаплин Яр и продвигаются в направлении Новоторецкое — Разино. По информации с мест, в обозримом будущем населённый пункт может оказаться в полуокружении.

«По сути, речь идёт уже про пригороды Красноармейска. У города есть спутник Мирноград, к которому с востока примыкает Новоэкономическое. То есть это сплошная агломерация. Но мы уже говорили, повторим ещё раз: пока коммуникации не будут перерезаны, штурма города не стоит ждать. Сейчас обходят Покровск, чтобы окружить противника в городе», — сообщает источник ИА Регнум.

По его оценке, противник на этом направлении не предпринимает попыток контрнаступления. Весной перед командованием группировки ВСУ ставилась задача не только удержать Красноармейск, но и выбить российские войска с ранее занимаемых позиций. Однако с тех пор ВС России смогли начать наступление на город с востока, освободив десятки населённых пунктов. Так что сегодня перед командованием ВСУ встаёт перспектива окружения и последующей потери города, являющегося важнейшим логистическим узлом и опорным пунктом.

«Буфер» приближается к Сумам

Параллельно с наступлением в Донбассе продолжается операция по созданию буферной зоны на территории Сумской области. После освобождения населённых пунктов Андреевка и Алексеевка российские войска продолжили наступление вдоль трассы Н-07 в направлении Корчаковки. Ряд источников сообщает, что в этом районе российские войска начали штурм второй линии обороны противника.

По неподтверждённым данным, штурмовым подразделениям российской армии удалось вклиниться в оборонительные порядки ВСУ на участке фронта между посёлками Писаревка и Малая Корчаковка. Также поступают сообщения о начале боевых действий в районе села Мирополье, где российские войска также смогли потеснить противника. Местные украинские администрации и командование ВСУ на сумском направлении готовятся к развитию наступления российской армии. В Сумском и Шосткинском районах была объявлена эвакуация сразу 60 населённых пунктов. При этом южная граница зоны эвакуации примыкает к окраинам города Сумы.

Украинские СМИ утверждают, что большая часть местных жителей уже покинула опасные районы. О том, что противник считает ситуацию на этом направлении угрожающей, свидетельствует то, что генштаб ВСУ с 16 июня в своих ежедневных сводках начал сообщать о ходе боевых действий на еще одном боевом направлении — северно-слобожанском.

Подготавливая плацдарм для нового наступления на этом участке фронта, российские ВКС нанесли несколько ударов по тылам противника. Под удар попало расположение ВСУ в районе железнодорожной станции Маково, а также в бывшей Шосткинской исправительной колонии. Украинские источники опасаются, что фронт на этом участке может «посыпаться», в то время как основные резервы ВСУ уходят на бесполезные попытки прорваться на российскую территорию на других участках границы.

Схожее мнение высказывается и в западных СМИ. Так, The New York Times в статье от 14 июня отмечала, что начавшееся в мае наступление, в котором главная ставка делается на мобильные быстро передвигающиеся подразделения, привело к подрыву украинской обороны в районе Покровска, Константиновки в Донбассе и Сумской области.