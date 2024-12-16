Российская армия в последние недели года развивает успех, достигнутый в ходе тяжёлых боёв летне-осеннего периода. В 2024 году ВС РФ освободили 189 населённых пунктов в рамках спецоперации, заявил президент Владимир Путин во время заседания расширенной коллегии Минобороны. Глава государства также отметил, что российские войска завладели инициативой по всей линии фронта.

ИА Регнум

Только за минувшие две недели под контроль российской армии в Донбассе перешли 12 населённых пунктов. В восточной части региона российские войска продолжают штурм стратегически важного города Курахово. В результате серии успешных наступательных операций бои переместились непосредственно в городскую застройку.

Российские войска продвинулись к главному опорному пункту ВСУ в школе № 1. За школу разгорелись ожесточённые бои. В итоге украинские войска отступили к зданию горсовета и окружающим трёхэтажным зданиям. В субботу противник отступил и из этого района — над зданием городской управы был поднят российский флаг.

Российские войска также продвинулись вдоль Запорожского шоссе в северной части посёлка, продвигаясь в направлении рыбной фермы. ВСУ попытались организовать танковую контратаку, но она провалилась.

Оборона противника строится в районе Кураховской ТЭЦ и группы пятиэтажек в западной части посёлка. Также некоторые его формирования всё ещё находятся в центре населённого пункта — в районе Соборного проспекта и улицы Пушкина.

В общей сложности под контролем ВСУ остаётся не более 20% территории Курахово.

Южнее российские войска продвигаются в направлении Запорожского шоссе — последнего маршрута снабжения гарнизона противника в Курахово, наступая из района посёлка Сухие Ялы. Наступление продолжилось в направлении посёлка Зеленовка. По данным с мест, ВСУ оставили южную часть посёлка, а российская армия находится всего в двух километрах от Запорожского шоссе.

На другом берегу Кураховского водохранилища наступающие формирования Вооружённых сил России заняли населённый пункт Старые Терны. Контроль над этим районом позволяет использовать артиллерию для обстрела транспортных средств противника, движущихся в/из Курахово по Запорожскому проспекту.

Складывающаяся ситуация может привести к тому, что, даже если украинские войска в Курахово прямо сейчас получат приказ на отход, уйти у них получится только с тяжёлыми потерями, отмечает фронтовой источник ИА Регнум.

«Произошло то, что мы с вами обсуждали неделю назад. Командование ВСУ держит их в городе до последнего, но теперь любой отход превратится в бойню. Шанс уйти по-нормальному у них был. Держаться долго они тоже не могут, значит, всё равно будут выходить, но с кровью и большими потерями. По слухам, в городе много раненых, которых, скорее всего, по старой традиции или бросят, или добьют, чтобы не мешали», — рассказал источник.

О критической для ВСУ ситуации на фронте в ДНР сообщают и западные СМИ. По оценке обозревателя немецкого издания Bild Кристофера Буля, группировке ВСУ в Курахово грозит окружение. В свою очередь генштаб ВСУ в Киеве сообщает об ожесточённых боях в этом районе, но делает вид, что ничего особенного не происходит.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Также ВСУ по-прежнему удерживают контроль над посёлком Успеновка южнее Курахово, который находится в оперативном окружении. В случае отступления украинских войск севернее Успеновка и прилежащие населённые пункты окажутся в полноценном «котле».

На подступах к Покровску

Не лучшим образом для противника обстоит и ситуация в районе Покровска — ключевого города для всей обороны ВСУ.

Командование украинских войск признало потерю ряда населённых пунктов южнее этого населённого пункта. Речь, в частности, о посёлке Шевченко в полутора километрах южнее Покровска.

Российские войска расширяют плацдарм для нового наступления в направлении трассы М30, по которой обеспечивается сообщение между Покровском и Днепропетровской областью. Российским войскам остаётся преодолеть всего десять километров до границы региона.

Падение Покровска станет для Киева самым серьёзным поражением за последний год. Взятие его под контроль позволит российским войскам нарушить линии снабжения противника и продолжить наступление сразу в нескольких направлениях.

В Киеве осознают всю тяжесть скорого поражения и стремятся остановить развал фронта всеми доступными способами, в том числе кадровыми. Накануне генштаб ВСУ направил в отставку командующего группировкой войск «Донецк» ВСУ Александра Луценко, который отвечал за оборону в районе Курахово и Покровска. На его место был назначен Александр Тарнавский. Он известен как один из организаторов провального контрнаступления ВСУ в Запорожской области летом 2023 года.

Повлияет ли смена командующего на фронтовую обстановку — покажет поле боя, а пока украинская оборона продолжает медленно осыпаться.

Повальное дезертирство в ВСУ

Боевые действия также продолжаются на севере Донбасса, где ВСУ теряют свои последние позиции в районе населённых пунктов Торецк и Часов Яр.

После нескольких недель ожесточённых боёв противник с потерями оставил главный узел обороны в Часовом Яре — территорию местного огнеупорного комбината, сообщают местные источники. Отмечается, что эта территория находится на господствующей высоте, и захват контроля над этим районом позволяет российской армии контролировать ситуацию в городе в целом.

В то же время местные источники ИА Регнум сообщают, что в промзоне Часова Яра продолжаются тяжёлые бои.

«Сообщения о «полном освобождении комбината» преждевременны. Не очень понятно даже, о чём идёт речь. Если речь про третий и пятый цеха — там идёт зачистка. Ещё есть четвёртый цех в районе ж/д станции Часов Яр, первый и второй цеха в жилых массивах Шевченко и Леваневского. Так что — да, зачистка промзоны идёт, но о «полном освобождении» пока рановато говорить», — сообщает источник.

В то же время противник потерял ряд позиций в центре города и продолжает медленно, но отступать. По узлам его обороны в промзоне активно отрабатывают авиация и артиллерия.

Складывающаяся ситуация приводит к тому, что украинские военные всё чаще оставляют свои позиции и отступают, а иногда — попросту бегут. Только за последние недели с позиций ВСУ в районе Покровска дезертировали почти 1000 мобилизованных военнослужащих из 155-й бригады ВСУ, сообщил главред украинского издания «Цензор. нет» Юрий Бутусов.

Аналогичная ситуация сложилась и на других участках фронта, в частности, в районе Часова Яра. По информации ИА Регнум, командование ВСУ в ближайшее время может начать отвод войск из города в направлении Константиновки. Отступление из Часова Яра также приведёт к оставлению противником города Торецк, расположенного южнее.

Российские войска завершают наступательные операции 2024 года, повсеместно тесня противника и лишая его возможности контратаковать. При сохранении этой тенденции и продолжающемся бегстве солдат противника обрушение фронта ВСУ — вопрос времени.