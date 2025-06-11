Архиерейский синод Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) выступил с громким заявлением, резонанс от которого вышел далеко за «церковную ограду» — ведь документ носит не богослужебный, а политический характер и речь там идёт ни много ни мало об опасности некоего возрождения «советской идеологии» в России.

Иван Шилов ИА Регнум

РПЦЗ — церковная структура с центром в Нью-Йорке, самоуправляемая часть Московского патриархата, 5 июня на официальном сайте разместила обращение, которое начинается с такого утверждения: «При обострении кризиса и международного напряжения, Российское государство и общество подталкиваются на крайне опасный путь. Мы наблюдаем в некоторых кругах, вместо стремления к христианскому покаянию и духовному очищению, возврат ко властвовавшей в прошлом веке лживой и богопротивной идеологии».

Архиерейский синод РПЦЗ беспокоит принятый в 2024 году по распоряжению правительства России обновлённый вариант «Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий». Там-де содержится «явная тенденция обелить преступления богоборческой власти ХХ века».

«В практическом отношении это мышление нигде не проявляется столь наглядно, как в ужасающем установлении памятников преступным фигурам Сталина и Дзержинского, недавно воздвигнутых в Москве», — говорится в заявлении Синода РПЦЗ. В подтверждение приводятся ссылки на публикации The New York Times и Би-би-си (официальный сайт британской медиакорпорации заблокирован в России, ряд сотрудников признаны иноагентами). Экспертами в этих публикациях выступили представители официально ликвидированной в России организации-иноагента «Мемориал» и лишённый сана бывший иеромонах Иаков Воронцов, открыто выступающий против СВО.

Якобы идущий в России «возврат к лживой и богопротивной идеологии», по мнению авторов заявления, «приводит к отмене реабилитации тех лиц, кто были при коммунистах несправедливо (выделено нами — прим. ред.) осуждены».

Заявление завершается призывом «осознать подлинную свою историю как вне, так и в самой России» и «жить с открытыми глазами». Намерение благое, но к авторам самого призыва есть вопросы.

Но для начала обратим внимание на то, что именно вызвало возмущение Синода Зарубежной церкви.

Первая версия Концепции реабилитации жертв репрессий была принята в 2015 году, и была рассчитана всего на четыре года. По распоряжению президента Владимира Путина действие документа продлили до 2024 г., а летом прошлого года правительство продлило до 2029-го — но уже с поправками.

Например, из текста убрали выдержанное в либеральном духе заявление о том, что «Россия не может… занять ведущую роль в мировом сообществе, не увековечив память многих миллионов своих граждан, ставших жертвами политических репрессий». Оно и логично: память о трагедиях XX века не должна зависеть от того, как Россию воспринимает некое «мировое сообщество» — как к нам относится западная часть этого сообщества, мы могли убедиться в последние десятилетия, и особенно ярко — после февраля 2022-го.

Зато в Концепцию добавили актуальные (прописанные и в обновлённом варианте Конституции) слова о важности «защиты конституционного строя, суверенитета, независимости, государственной и территориальной целостности РФ» и «укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

И главное, более чётко был прописан тезис о «недопустимости реабилитации и оправдания лиц, виновных в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, военных преступлений, преступлений против мира и человечности». Не это ли требование возмутило авторов заявления Синода РПЦЗ?

Ведь в обращении того же Синода от 1 сентября 2009 года, размещённом на том же официальном сайте, говорится буквально следующее:

«Имя православного христианина Андрея Власова вызывает ненависть при неведении исторической реальности в силу тоталитарно-богоборческой пропаганды, целенаправленной исторической фальсификации».

И как минимум до начала 2010-х в приходах РПЦЗ, в том числе на территории России, проходили панихиды по таким «борцам с большевизмом», как генерал Пётр Краснов (также известный как руководитель Главного управления казачьих войск при рейхсминистерстве оккупированных восточных территорий), «батька Казачьего стана» — генерал-лейтенант вермахта Гельмут фон Панвиц и другие нацисты и их пособники, казнённые за военные преступления в 1947 году.

Для примера приведём цитату из показаний Панвица на суде: «Я руководствовался… составленным на основе опыта борьбы с партизанами в СССР циркуляром обергруппенфюрера СС Бах-Зелевского, утвержденным генштабом. Эти документы предоставляли командирам немецких воинских частей право сжигать деревни… расстреливать и вешать без суда пленных партизан…».

Если, как призывает Архиерейский синод РПЦЗ, «жить с открытыми глазами» и «помнить подлинную историю», нельзя закрывать глаза на преступления коллаборационистов. Заметим, что ещё в «ельцинском» 1997 году Военная коллегия Верховного суда России признала Краснова, Панвица, атамана Андрея Шкуро (которому принадлежат слова «Мы все докажем великому фюреру и германскому народу, что мы, казаки, верные друзья») и других казнённых по «делу красновцев» справедливо осуждёнными и не подлежащими реабилитации. Но для клира РПЦЗ, служащего панихиды по «борцам с большевицким игом» это не указ.

И можно ли после такого обвинять власти России в некоем разжигании исторической вражды?

Да, действительно с 2022 года были отменены многие, принятые в 1990-е годы «оптом» решения о реабилитации. Если быть точным, то Главное уголовно-судебное управление Генпрокуратуры отменило около 4 тысяч решений из почти 15 тысяч, «взятых в работу». Но что это были за решения?

Речь идёт либо о сдавшихся советским властям боевиках ОУН*-УПА*, которых в 1950-е помиловала советская же власть (а в 90-е признали пострадавшими от политических репрессий). Либо те, кто добровольно вступил «в военизированные формирования вермахта и войска СС», включая карательные батальоны, а также «хиви» — добровольные помощники оккупантов, в том числе пошедшие в полицаи. В 2024-м официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов назвал в комментарии «Коммерсанту» некоторых ошибочно реабилитированных: офицер лагеря для советских военнопленных Эмиль Бромбах, военнослужащие 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова», участвовавшие в карательной операции «Выжженная земля», солдаты японских карательных подразделений.

Можно ли считать эти меры «возвращением к богопротивной идеологии»? Или это возврат к здоровому отношению к военным преступникам времён Второй мировой — отношению, общему и для России, и для США, Китая, Германии, Израиля — но не для тех, кто скрыто симпатизирует нацистам?

Наконец, авторов заявления Синода РПЦЗ возмутило до глубины души «ужасающее» увековечение памяти Сталина и Дзержинского в современной России. Судя по тону заявления, такое впечатление, что «вождя народов» внесли обратно в Мавзолей, а «Железного Феликса» вернули на Лубянку. Но нет, речь идёт о памятнике Дзержинскому, установленном в 2023-м возле штаб-квартиры Службы внешней разведки (об этом в том числе с возмущением писала лондонская The Guardian, которую и цитируют авторы заявления). И об открытом недавно, в мае, воссозданном историческом барельефе со Сталиным на станции московского метро «Таганская».

Излишне говорить, что масштаб описываемых событий явно преувеличен и никак не тянет на «возвращение к советской идеологии». Памятник Дзержинскому во дворе штаб-квартиры СВР — это «корпоративная» дань памяти человеку, который имел прямое отношение к созданию (точнее — воссозданию после революции 1917 года) отечественных разведки и контрразведки. Вновь открытый барельеф со Сталиным — часть кампании по восстановлению облика столичной подземки. Можно спорить о качестве этого восстановления, неоднозначно и отношение людей к фигуре Сталина. Одни несут цветы к статуе Верховного главнокомандующего армии — победительницы нацизма, другие — вспоминают о трагических событиях 1930-50-х годов.

Но вот отношение Русской православной церкви за границей к памятнику генералу Краснову, который с 2008 по май 2025 года стоял у въезда в донскую станицу Еланскую, похоже, было однозначным — никто из высших архиереев не возвысил голос против увековечения нациста в бронзе.

И здесь мы подходим к самому главному: Архиерейский синод РПЦЗ, выступая от имени части паствы Русской православной церкви, по сути директивно требует сузить взгляд на истории до «антисоветского» и «непримиримо-антибольшевистского». В этой оптике людей левых и просоветских взглядов — а таких немало и среди православных — требуется просто отменить.

И здесь мы подходим к самому главному. В ходе специальной военной операции выкорчёвывается из истории один из самых ядовитых сорняков, произросших на постсоветской почве, — политическое украинство. И, как говорил человек, не нуждающийся в представлении, «нас это вполне устраивает».

Идеология политического украинства построена не только на откровенной русофобии и восприятии России как «государства-колонизатора», но и на ненависти к советскому этапу общей истории (даром что плодом «красного проекта» была УССР в пресловутых границах 1991 года). При этом отношение к «борцам с большевизмом» из числа галицких националистов, в том числе носивших форму вермахта и СС, — более чем терпимое.

Хотелось бы напомнить: в России, в отличие от Украины, не запрещена ни коммунистическая идеология, ни компартии. Можно по-разному — и сколь угодно критично — относиться к красной и советской идее, но её в той или иной степени разделяют сотни тысяч, если не миллионы наших сограждан, многие из которых сейчас воюют на СВО против общего врага — неонацизма, так же как против него воюют поклонники «белой идеи» и люди, далёкие от любой идеологии.

Сложно спорить с тем, что российская история XX века — особенно первой его половины — была чередой трагедий. После «окаянных дней» Гражданской войны русское общество оказалось расколотым — в том числе на тех, кто оказался на чужбине, и тех, кто остался на родине. Воплощением этого разрыва было тянувшееся с 1920-х разделение Церкви на зарубежную и Церковь на родине. Трудами иерархов и мирян обеих общин рану удалось уврачевать — в 2007-м РПЦЗ воссоединилась с церковью Московского патриархата.

И вот теперь высшее священноначалие Зарубежной церкви — хочется верить, что не все её иерархи — обращаются с заявлением, по сути сеющим новую рознь. И именно тогда, когда российское общество (которое включает и патриотично мыслящих потомков белой эмиграции, рассеянных по всему миру), как никогда, нуждается в единении.

Современной России выпало на долю собрать осколки России исторической — и уже на иных идейных основаниях. Назвать их точно — задача для философов и поэтов. Но окрестить нарождающуюся общенародную идею «советской» сможет только очень искушённый демагог. Или, напротив, человек, совершенно неискушенный во внутренней политической жизни России. Не хотелось бы думать, что среди авторов обращения есть симпатизанты Власова, Панвица и их шефов (есть ли таковым место в руководстве зарубежной частью РПЦ — отдельный вопрос).

Причина проста: застарелая, хроническая вражда к «Советам». Вражда тем более удивительная, что ни самого государства Ленина и Сталина, ни его общеобязательной идеологии уже нет — есть лишь ностальгия по ним. Под действие этой ностальгии (пусть и окрашенной в тёмные тона) попали и авторы заявления. К ним и хотелось бы обратить их призыв: мыслить в евангельском духе и не давать волю духу разделения.

Возврат к «советской идеологии» в чистом виде вряд ли возможен. Лишена смысла и борьба с нею. Сейчас, когда Россия в битве за Новороссию и Малороссию выковывает новую, добытую суровым трудом объединяющую идею, все силы следует посвятить ей. Надеемся, что РПЦЗ проявит чуткость к чаяниям народа, который прощает всех — кроме предателей.

*ОУН и УПА признаны экстремистскими организациями и запрещены в России.