Шолоховский район, Ростовская область, 4 мая, 2025, 15:20 — ИА Регнум. Правоохранители 4 мая демонтировали в станице Еланской Ростовской области две скульптуры казачьего атамана-коллаборациониста, выступавшего на стороне нацистской Германии, Петра Краснова. Об этом сообщила пресс-служба «Всероссийского казачьего общества».

Всероссийское казачье общество

Монументы находились на территории частного музея «Донские казаки в борьбе с большевиками». Отмечается, что его владельца Владимира Мелихова также признали виновным в создании и распространении экстремистских материалов и приговорили к штрафу.

Краснов в годы Великой Отечественной войны поддерживал нападение нацистской Германии на СССР и выступал за немецкий протекторат над территориями, где традиционно проживают казаки. Он также создал подразделение коллаборационистов, которое воевало в составе вермахта. Запад выдал предателя СССР, его казнили в 1947 году.

«Согласно определению Военной коллегии Верховного суда Российской Федерации от 25 декабря 1997 года предатель П. Н. Краснов признан обоснованно осужденным и не подлежащим реабилитации», — напомнила пресс-служба на странице общества в соцсети «ВКонтакте».

Как передавало ИА Регнум, Мелихов пытался скрыть, что героизирует Краснова. Он утверждал, что центральная скульптура его музея — это не памятник предателю, а только скульптура обобщенного образа донского атамана. Такая позиция, а также то, что монумент поставили на частной территории, позволяло долгое время избегать демонтажа самовольно установленного памятника.

Доктор исторических наук, профессор кафедры специальных исторических дисциплин и документоведения Института истории и международных отношений Южного федерального университета, член российского военно-исторического общества Анатолий Агафонов в беседе с ИА Регнум подчеркнул, что Краснов однозначно является военным преступником. Те, кто пытается его героизировать, замалчивают факты сотрудничества атамана с нацистами.