Уже ближайшей осенью из онлайн-кинотеатров могут исчезнуть фильмы, в которых прямо или косвенно поддерживается идея сознательной бездетности. «Парламентская газета» предположила, что в список на исключение могут попасть «Карточный домик», «Гарри Поттер», «Игра престолов» и «Секс в большом городе».

ИА Регнум

И хотя уже через несколько часов Роскомнадзор сообщил, что не планирует блокировать фильмы-саги за пропаганду чайлдфри-идеологии*, взбудораженные кинозрители стали думать, что еще может оказаться под угрозой.

В теории — половина советских фильмов вполне способна претендовать на «чайлдфри».

Ох уж эти сказочки

Например, «Ирония судьбы, или с Лёгким паром» бездетна в буквальном смысле. Там единственный ребёнок — главный герой, тридцатишестилетний Женя Лукашин.

В фильме «Служебный роман» дети упоминаются не очень позитивно: двое сорванцов Анатолия Новосельцева регулярно портят ему жизнь, а после рождения младенца все профессиональные достижения главной героини Людмилы Прокофьевны обнуляются — она завершает карьеру руководителя, перейдя в статус домохозяйки.

«Москва слезам не верит» представляет материнство как смесь манипуляций, оскорблений и тревог — испытание, которое может выдержать только женщина со стальным характером. А фильм Эльдара Рязанова «Дорогая Елена Сергеевна» может заставить чуткого юношу или девушку отказаться от мысли стать родителями.

«Похороните меня за плинтусом», «Вам и не снилось», даже «Покровские ворота» и «Ребро Адама» — всё это легендарные фильмы, в которых демонстрируется, как сложно жить с детьми и как легко без них. Например, лента режиссёра Юнгвальд-Хилькевича «Три мушкетёра» говорит прямо, что именно отсутствие семей и детей позволяет героям окунуться в приключения с головой. Но никто в здравом уме никогда не свяжет приключенческий фильм с пропагандой отказа от деторождения. Ситуация гораздо проще, чем кажется?

«К любому произведению нужно подходить крайне бережно и осторожно. Если так разобраться, даже в сказке «Колобок» есть всем известное «я от бабушки ушел, я от дедушки ушел», то есть Колобок отказывается от семьи. В мифологии огромное количество сюжетов о том, как родители избавляются от детей либо наоборот, дети вступают в конфликт с родителями. Литература в принципе строится на конфликте, и семейный является одним из самых популярных двигателей сюжета. Признаки сознательного отказа от семьи, при желании, можно найти у разных героев почти в любом произведении», — считает Ольга Валентеева, учитель русского языка и литературы и писатель.

В классических произведениях довольно часто позитивно рисуется образ монашествующих — бездетных и бессемейных. Привлекательность и значительность духовного образа жизни трудно отрицать, но он напрямую связан с отказом от деторождения. Сама по себе жизнь в одиночестве не несёт в себе ничего дурного: великий русский философ Иван Ильин писал, что именно в одиночестве человек находит самого себя, силу своего характера и святой источник жизни.

Эту особенность русской культуры и законодатели, и эксперты обязаны учитывать.

Не так страшен закон, как его читают

Итак, с 1 сентября 2025 года на Роскомнадзор будет возложена обязанность проверять, не содержит ли видеоконтент призыва к отказу от деторождения, создания позитивного отношения к чайлдфри или информации о преимуществах отказа от деторождения над рождением детей. А также что он не формирует искаженные представления об их социальной равноценности, не демонстрирует отрицательный образ беременности, материнства, отцовства и не создаёт положительное отношение к бездетности.

Возымеет ли такая мера хоть какой-то эффект?

«Что касается современных книг и кинофильмов, мне кажется, куда важнее, чем запрещать — поощрять произведения, которые служат положительным примером крепких семей, дополнительно рекламировать их, акцентировать на них внимание. Запретом можно добиться обратного результата. А вот ненавязчивое поощрение достойных образцов действительно может быть эффективным», — добавляет Ольга Валентеева.

Однако вряд ли нам стоит бояться голых книжных полок или афиш кинотеатров: любое художественное произведение может быть доработано и откорректировано в соответствии с законодательством, и российская индустрия знает множество тому подтверждений.

И не только российская: например, во время эпидемии коронавируса на Тайване вырезали сцены поцелуев из классических голливудских кинолент — для профилактики.

В Китае под запретом сцены из фильмов, где насмешливо и стереотипно показываются жители Поднебесной: операции подверглась даже «Пираты Карибского моря: На краю света». В Германии в фильме «Крепкий орешек» террористы из немцев превратились в ирландцев, что вполне логично. В Дубае из фильма «Волк с Уолл-стрит» вырезали 45 минут съемок, в которых была непристойная лексика, сцены с обнажением и употреблением наркотиков. И этот список можно продолжать очень долго.

Так что в сухом остатке мы имеем обычное расширение списка тем, которые могут негативно повлиять на общественное сознание. И, конечно, любимые российскими зрителями киношедевры не будут запрещены. А вот новые фильмы и сериалы будут создаваться с оглядкой на последние требования.

*Идеология признана экстремистской и запрещена в России