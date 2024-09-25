В России запретят пропаганду чайлдфри — этим термином обозначается идеология бездетности, «свободы от детей». Госдума обсуждает соответствующий законопроект, и скоро за пропаганду бездетности в интернете, СМИ, рекламе и кино будут штрафовать.

ИА Регнум

Соответствующие поправки внесут в статью Административного кодекса «о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и смене пола». При этом чайлдфри называется движением по аналогии с ЛГБТ*, которое также раньше было обозначено как международное движение.

Естественно, тут же началось высмеивание «дремучего консерватизма» российской власти — как нет никакого единого международного движения ЛГБТ*, так нет и никакой глобальной сети чайлдфри. Да, организации нет, но идеология-то есть.

Причем продвижением ЛГБТ*-идеологии занимаются мощнейшие государства мира, начиная с США, влиятельнейшие «общественные» организации, миллиардеры и «деятели культуры». И этому «несуществующему» движению уже лет шестьдесят, и на этом фоне чайлдфри кажется мелким и неопасным. Но на самом деле оно потенциально ещё опасней, и не только для России, но и для человечества в целом.

Конечно, можно понять тех, кто беспокоится о том, не будут ли преследовать за взгляды и высказывание своего мнения: написал в соцсетях, что не хочешь иметь детей, — получай штраф. Естественно, такого абсурда быть не должно, закон должен чётко отделять сознательную пропаганду от высказывания своей позиции.

Это сложно сделать? Да, но без этого получится просто глупый запрет на взгляды, который станет контрпродуктивным, потому что только добавит привлекательности «запрещённой идеологии» бездетности.

В любом обществе всегда будут те, кто принципиально не хочет иметь детей, вопрос только в том, каков процент таких отказников. Это ведь как с ЛГБТ* — люди со сломанной, то есть «нетрадиционной» ориентацией есть в любой цивилизации. Но одно дело, когда их число не превышает максимум пары процентов, и совсем другое, когда к ЛГБТ* начинают причислять себя 10–15, а то и 20 процентов населения.

Именно это и произошло за последние несколько десятилетий в США. А если посмотреть на результаты опроса миллениалов (то есть подростков и молодежи), то там цифры будут просто шокирующими: однозначно определить себя мальчиками или девочками смогли уже лишь чуть больше половины.

С чайлдфри может произойти то же самое, тем более что современная западная идеология (а мы все ещё находимся в зоне ее культурного и интеллектуального влияния) предлагает и продвигает сразу несколько причин стать бездетным.

Во-первых, это тезис о ненужности семьи как таковой. Мол, наступил такой этап в жизни человечества, когда все семейные нормы и отношения уже устарели. Каждый должен ценить свою индивидуальность, развивать и заботиться о ней, а всё остальное, включая семейные союзы и рождение детей, факультативно и искусственно. Понятно, что разрушение семьи является главным ударом по деторождению.

Во-вторых, это тезис о сложности семейной жизни с детьми. То есть семью иметь можно, но только в виде пары двух влюбленных людей. А дети в современном обществе — это слишком дорого, хлопотно, сложно, да и невыгодно. Более мягкая версия первого тезиса, но с тем же результатом.

В-третьих, заводить детей — это безответственно перед нашей планетой. Да, это разновидность известного шутливого лозунга «убей бобра — спаси дерево»: Земля перенаселена, человечество очень плохо себя ведет, уничтожает все живое на планете, ведет мир к экологической катастрофе, и поэтому хватит уже рожать новых людей. Как вариант — впереди глобальные войны (или «война уже идет») и зачем обрекать детей на такое страшное будущее? Это — философия коллективного самоубийства человечества как вида.

Конечно, можно заметить, что подобные настроения сами по себе являются признаком глубокого нравственного, духовного кризиса человечества — и это будет правдой. Но только частью правды.

Потому что, хотя упаднические и апокалипсические настроения и повторялись неоднократно на протяжении истории человечества, никогда прежде они не были столь опасны: само человечество не было столь единым, глобализированным, и скорость распространения не только эпидемий, но и идей, настроений (моды, пропаганды) не была так велика.

Огромные темпы урбанизации, то есть переселения в мегаполисы, за последнее столетие изменили большую часть незападного мира — сначала Россию, потом Азию, а в последние десятилетия и Китай.

Городской человек отрывается не только от национальной почвы, но и от традиций. А интернет сделал все мегаполисы частью одной глобалистской «культуры» потребления и удовольствий с формальными поправками на национальные различия.

Такое человечество максимально уязвимо к вирусу бездетности, потому что для его распространения «цивилизацией потребления» и так созданы все условия.

Означает ли это, что в одиночку, на уровне одной страны, пусть даже такой большой, как Россия, сопротивление бесполезно, если не прибегать к полной автаркии, то есть закрытию от внешнего мира?

Нет, нам не нужно закрываться, не говоря уже о том, что это и невозможно, и неправильно, чему учит уникальный пример практически полностью изолировавшей себя Северной Кореи. Мы можем изменить ситуацию, переломить тенденцию без строительства «крепости Россия», в том числе и ситуацию с демографией.

И борьба с чайлдфри имеет смысл только в том случае, если она является вспомогательной для главного дела — восстановления и укрепления института семьи. То есть центром всей заботы государства (народа) должна стать семья как таковая. Естественно, с детьми, причем чем их больше, тем правильнее, тем больше заслуживает похвалы, и тем больше поддержка и забота государства.

Зарплаты, пособия, налоги и вообще бюджет должны регулироваться и определяться в расчете на семью с детьми. А учитывая, что для сохранения русского народа нам нужна многодетная семья, то и из расчета на то, чтобы один работающий мужчина мог прокормить семью минимум из пяти человек (работающая мать троих маленьких детей — это исключение, а не правило, иначе никакой многодетности не будет).

Конечно, все начинается с воспитания. У детей должны быть глубокие и ясные представления о семье как о самом главном в жизни (даже если семья, в которой они выросли, распалась), о материнстве как высшем предназначении (а не так, как написано в одной из оправдывающих чайлдфри статей: «современные ученые полагают, что материнского инстинкта не существует»), об ответственности как главном качестве мужчины.

Естественно, подобное воспитание невозможно в атмосфере эгоистического индивидуализма общества потребления удовольствий. Ну так нам в любом случае необходимо менять социально-экономический уклад и духовно-нравственную атмосферу в России.

Нам нужно освободиться от того в нашем жизненном укладе, что заставляет наших детей задумываться о том, чтобы стать бездетными. Тогда у нас как у народа есть будущее.

*ЛГБТ — международное движение, признанное в России экстремистским