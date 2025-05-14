Военнослужащие армии КНДР «вместе с нашими бойцами профессионально — хочу это подчеркнуть — добросовестно выполняли задачи при освобождении пограничных районов Курской области от формирований киевского режима», — подчеркнул Владимир Путин в речи, приуроченной к 80-летию Победы.

Иван Шилов ИА Регнум

9 мая весь мир наблюдал, как после парада на Красной площади президент лично поблагодарил командиров подразделений Корейской народной армии (КНА), помогавших освобождать курское приграничье. Со своей стороны, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил 9 мая: Пхеньян окажет России помощь в случае, если «западные приспешники» решат напасть.

С точки зрения буквы закона северокорейцы действовали, исходя из подписанного в 2024 году договора о стратегическом партнёрстве (статья 4 говорит о незамедлительной «военной и иной помощи» при нападении на одну из сторон). Если исходить из военной прагматики, то КНА получила живой опыт современных боевых операций. А с точки зрения морали и исторической справедливости это услуга за услугу — благодарность за помощь, которую наша страна оказала в середине прошлого века, во время Корейской войны.

Партизан против эмигранта

25 июня 2025 года и в Пхеньяне, и в Сеуле будет днём скорби — исполнится 75 лет с начала войны, унёсшей жизни 3 миллионов мирных жителей на Севере и Юге, разлучившей не менее 10 млн человек с семьями и разделившей Корейский полуостров, похоже, навсегда. Нетрудно предсказать, что по сложившейся традиции оба государства будут обвинять друг друга в начале войны.

В любом случае очевидно ­ — первый прокси-конфликт Советского Союза и Соединённых Штатов был предопределён ещё тогда, когда Москва и Вашингтон считались союзниками.

После капитуляции Японии 2 сентября 1945 года Корею (бывшую в 1910–1945 годах колонией Японской империи) разделили на две зоны ответственности. На территории севернее 38-й параллели вошли продвигавшиеся из Маньчжурии советские войска. Часть полуострова южнее этой параллели взяла под контроль армия США. На Московской конференции глав МИДов СССР, США и Британии в декабре 1945 было решено создать советско-американскую комиссию. И под её эгидой сформировать единое временное правительство Кореи.

Но переговоры Москвы и Вашингтона забуксовали. Причина понятна — начиналась холодная война.

Вместо единого правительства появились две администрации. В Пхеньяне — просоветское правительство во главе с Ким Ир Сеном, бывшим антияпонским партизаном, а затем командиром 1-го батальона 88-й отдельной стрелковой бригады Дальневосточного фронта Красной армии. Режим на Юге формировал возвращённый из американской эмиграции доктор Ли Сын Ман, прибывший в Сеул на самолёте генерала Дугласа Макартура.

Как и в случае с разделом Германии, первыми «сепаратное государство» провозгласили протеже американцев. В августе 1948-го Ли Сын Ман объявил о создании Республики Корея, и лишь затем в сентябре Ким Ир Сен провозгласил создание КНДР. Оба государства претендовали на всю территорию Корейского полуострова.

И США, и Советский Союз немедленно приступили к формированию армий «своих» Корей. При этом возможности СССР, едва оправившегося от последствий Отечественной войны, были ограничены. Армия США, напротив, располагала в Тихоокеанском регионе серьёзными ресурсами, оставшимися после войны с Японией.

Не голубые каски

Ситуация переломилась в октябре 1949 года, когда завершилась многолетняя гражданская война в Китае. Проамериканское правительство Чан Кайши бежало на Тайвань, материковый Китай взяли под контроль коммунисты Мао Цзедуна, союзники Москвы. При этом в январе 1950-го госсекретарь Дин Ачесон заявил, что «оборонный периметр» США на Тихом океане включает в себя Алеутские острова, Окинаву и Филиппины — но не упомянул Южную Корею.

Эти обстоятельства явно воодушевили Ким Ир Сена.

Сеул однозначно возлагает вину на начало войны на Север: считается, что решение о нападении было принято Кимом после встречи с Иосифом Сталиным весной 1950-го. СССР и КНДР указывали на множество провокаций с южной стороны в 1949-м — начале 1950-го: более 2 тысяч вооружённых вторжений, 71 нарушение воздушной границы и 42 морских инцидента.

Как бы то ни было, 25 июня 175-тысячная группировка Корейской народной армии пересекла 38-ю параллель.

Уже к середине августа около 90% территории Южной Кореи, включая Сеул, оказалось под контролем войск КНДР. Армия Ли Сын Мана оказалась заперта на «Пусанском периметре», небольшом плацдарме у города Пусан на юго-востоке полуострова.

Администрация Гарри Трумэна начала готовить операцию, которая — помимо прочего — должна была продемонстрировать Сталину и Мао мощь американской армии. Ввод войск США и союзников был легитимирован резолюцией Совбеза ООН. СССР тогда бойкотировал заседания Генассамблеи и СБ, протестуя против невключения в ООН коммунистической КНР (её место, в том числе в Совбезе, занимала «Китайская республика» Чан Кайши).

Анна Рыжкова ИА Регнум

В итоге в Корейской войне начался этап под странным названием «контрнаступление ООН» — в сентябре на Пусанском плацдарме высадился 180-тысячный «контингент Объединённых Наций», половину и главную ударную силу составляли американские дивизии под командованием генерала Макартура, другую половину — контингенты 14 союзников США, в первую очередь Британии и Турции.

«Войска ООН» прикрывала стратегическая авиация США. Добившись преимущества на земле и в воздухе, американцы начали контрнаступление и в считанные месяцы смяли измотанные северокорейские части. 20 октября американцы и южнокорейцы взяли Пхеньян, а к ноябрю «войска ООН» оттеснили армию Ким Ир Сена к границе с Китаем. В разгар отступления Ким обратился к Москве и Пекину за помощью.

В день падения Пхеньяна через пограничную реку Ялуцзян (Амноккан) начали переправляться первые подразделения «китайских народных добровольцев» — кадровых бойцов армии КНР под командованием триумфатора в гражданской войне маршала Пэн Дэхуая. В общей сложности осенью 1950-го в Корею «зашли» 260 тыс. военных, сведённых в четыре армии.

Советский Союз брал на себя не менее сложную задачу — прикрытие китайских и северокорейских сухопутных войск с воздуха.

Сталинские соколы против «стреляющих звёзд»

Американцы во время своего блицкрига сентября-ноября использовали тактику, наработанную во время войны с Японией. Решающую роль играли стратегические бомбардировщики В-29, удары которых лишали противника промышленности и военной инфраструктуры. «Стратегов» прикрывали новые реактивные истребители F-80 Shooting Star, нейтрализовавшие действия ВВС КНДР.

На начало войны Корейская народная армия располагала 200 самолётами времён Второй мировой — советскими поршневыми истребителями Ла-9 и Ла-11, штурмовиками Ил-10. К октябрю 1950 года почти вся лётная техника северокорейских ВВС была уничтожена, в то время как США располагали более чем 800 самолётами.

Захваченное господство в воздухе гарантировало американским военным успех на земле. Используя в качестве плацдарма аэродромы на территории Японии, американские B-29 могли спокойно превращать Север Кореи в выжженную землю.

Иван Кожедуб

Изменить ход войны был призван 64-й истребительный авиакорпус — соединение ВВС и ПВО Советской армии. В состав корпуса входили в том числе военные инструкторы, готовящие пилотов для китайских и северокорейских ВВС. В структуре корпуса была развёрнута 324-я истребительная авиационная дивизия, которой предстояло принимать участие непосредственно в воздушных боях.

Командиром дивизии был назначен легендарный лётчик подполковник Иван Кожедуб. Напомним, что он был самым результативным пилотом-истребителем ВВС Красной Армии в годы Великой Отечественной. За время войны он одержал 62 воздушных победы. В 1944 году лётчик стал трижды Героем Советского Союза. После окончания Второй мировой Кожедуб продолжал служить в армии и занимался подготовкой новых пилотов для самых современных самолётов.

Перед советскими пилотами ставилось несколько задач, однако в первую очередь им предстояло во что бы то ни стало защитить участок корейско-китайской границы и прикрыть наступление корпуса китайских добровольцев.

Участие советской авиации в боевых действиях в Корее держалось в строжайшем секрете. Пилоты 64-го авиакорпуса экипировались в военную форму Народно-освободительной армии Китая, а также получили китайские документы. Отсюда возникла устойчивая шутка о лётчиках «Ли Си Цыне» и «Вань Юн Шине» — Лисицыне и Ванюшине, которые сражаются против американцев, скрываясь за китайскими псевдонимами.

Для дополнительной маскировки на советские самые современные истребители МиГ-15 были нанесены опознавательные знаки северокорейских ВВС.

МиГ-15 — один из самых лучших реактивных истребителей своего поколения, поступил на вооружение советских ВВС в 1949 году. До 1959 года было произведено более 15 тысяч таких истребителей, поступивших на вооружение десятков стран по всему миру. Отдельные машины эксплуатируются ВВС Северной Кореи и сейчас.

Советская авиация взяла под прикрытие мосты через реку Ялуцзян, по которой проходит граница между КНДР и Китаем. Благодаря прикрытию с воздуха китайские войска смогли сосредоточить в приграничной зоне сотни тысяч военных, которые в самый критический момент вошли на территорию КНДР и отбросили «силы ООН» от границы, а на волне успеха даже смогли вновь взять Сеул.

«Чёрный четверг» американской авиации

Китайские войска в приграничье нанесли серию поражений армии США, после чего война вновь покатилась через полуостров с севера на юг. К весне 1951 года линия фронта относительно стабилизировалась по довоенной линии соприкосновения, после чего боевые действия приобрели позиционный характер.

Всё это время Пентагон не оставлял планов уничтожить мосты через реку Ялуцзян, лишив китайский контингент в Корее снабжения и склонив чашу весов в свою пользу. Однако советские лётчики отражали налёты американских бомбардировщиков. Участок границы, находящийся под прикрытием пилотов МиГ-15, в американских газетах получил название «Аллеи МиГов».

Для прорыва к мостам командование американской группировки сформировало воздушный «ударный кулак».

В четверг 12 апреля 1951 года в направлении границы вылетели 48 бомбардировщиков B-29 под прикрытием 150 истребителей F-80 и F-86. На перехват с китайского аэродрома Аньдун вылетели около 40 советских истребителей МиГ-15 из состава 324-й истребительной авиационной дивизии под командованием Кожедуба.

В воздушном бою, длившемся несколько часов, советские истребители сбили от 6 до 10 американских бомбардировщиков и столько же истребителей сопровождения. Но, что куда важнее, советские пилоты не дали своим американским «коллегам» выполнить поставленную задачу. Мосты через Ялуцзян не были уничтожены.

В американской прессе бой 12 апреля стал известен как «Чёрный четверг» американской авиации. Примечательно, что 324-я истребительная дивизия, отражавшая налёт, не понесла потерь, даже несмотря на категорическое неравенство сил.

Патовая комбинация и боевая ничья

Несмотря на то, что военные действия продолжались до июля 1953 года, ни одной из сторон так и не удалось добиться решающего преимущества на земле. Корейско-китайские войска (численность «добровольцев» перевалила за 700 тысяч) и американцы неоднократно предпринимали попытки «решающего наступления», но ни одна из них не принесла успеха.

Южнокорейцам и «ооновцам» удалось отбить и удержать Сеул, однако отбросить северокорейские и китайские войска за 38-ю параллель они так и не смогли.

Тем не менее война в воздухе продолжалась. В бой вступали корейские и китайские пилоты, подготовленные советскими инструкторами. Однако в воздухе, как и на земле, ни одной из сторон не удалось добиться решительной победы. В июле 1953 года боевые действия прекратились, а фактическая линия разграничения была вновь установлена по 38-й параллели.

Несмотря на то, что обе стороны по итогам остались «при своём», Корейская война показала, что США, даже имея преимущество в технике, не смогут в открытом противостоянии нанести поражение СССР и Китаю. Для советских лётчиков война в Корее стала своего рода экзаменом, показавшим, что американцев можно бить.

Могилы у Порт-Артура

За неполных три года войны в Корее лётчики 64-го истребительного авиакорпуса сбили 1525 самолетов, в том числе 170 стратегических бомбардировщиков B-29 и более 600 истребителей F-86 Seibr. В Корейской войне приняли участие более 1200 летчиков. 52 из них были удостоены неофициального титула лётчика-аса, 35 пилотов были удостоены звания Героя Советского Союза.

Самым результативным советским асом стал Евгений Пепеляев, сбивший 23 самолета противника, лётчик Николай Сутягин одержал в небе Кореи 21 победу. Потери 64-го авиакорпуса оцениваются в 319 самолётов, в боях против ВВС США погибли 120 советских лётчиков.

Большинство из них были похоронены на воинском кладбище в китайском Даляне (Дальнем) рядом с могилами русских солдат, защищавших Порт-Артур в 1905-м. Своевременное вступление в войну советских и китайских военных в 1950 году избавило КНДР от, казалось бы, гарантированного поражения и оккупации. Судя по своевременной помощи, оказанной сейчас северокорейцами, в Пхеньяне никогда не забывали о тех, кто его спас.