«В ознаменование победы над Японией установить, что 3 сентября является днем всенародного торжества — праздником победы над Японией», — гласил краткий, всего в две строки, указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года. Здесь же говорилось, что 3 сентября отныне становится нерабочим днём.

ИА Регнум

Указ о новом празднике, скреплённый подписью «всесоюзного старосты» Михаила Калинина, «прожил» менее двух лет. В мае 1947-го было решено, что памятная дата вновь станет рабочим днём.

О победе над Японией помнили, но годовщина разгрома последнего участника «Оси» — и значит, последняя точка в самой кровопролитной войне в истории человечества, — надолго осталась «в тени» майской Победы над гитлеровской Германией.

Но 24 июня 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому 3 сентября в России будет отмечаться не только окончание Второй мировой войны, но и победа над милитаристской Японией.

Это решение называют ответом Москвы на недружественную политику нынешнего токийского руководства и жестом символической поддержки Китая, для которого Вторая мировая война началась не 1 сентября 1939, а 7 июля 1937 года — с нападения Японии, и стоила 35 млн погибших солдат и мирных жителей (по оценке современных китайских историков).

Но решение российского лидера также и дань памяти советским воинам, участникам блестяще проведённой операции по разгрому Квантунской армии в Маньчжурии.

Быстрая война

9 августа 1945 года СССР во исполнение союзнических обязательств (сформулированных в том числе на Потсдамской конференции представителями Китая, Британии и США) начал войну против Японии.

План советского командования подразумевал взятие 700-тысячной Квантунской армии (плюс три сотни танков и около 1 тыс. самолётов) в гигантские стратегические клещи на территории площадью в 1,5 млн квадратных километров.

Против японцев действовали три фронта — Забайкальский и 1-й и 2-й Дальневосточные совокупной численностью в 1,5 млн бойцов, из которых 400 тысяч совсем недавно добивали гитлеровцев на Западе. Общее командование было поручено маршалу Александру Василевскому, за несколько месяцев до этого блестяще разгромившему немцев в Восточной Пруссии.

Анна Рыжкова ИА Регнум Маньчжурская операция

С западного фланга, со стороны пустыни Гоби, совместно с нашими войсками (в частности, с бойцами конно-механизированной группы генерала Иссы Плиева) действовала армия союзной Монголии под командованием маршала Чойбалсана.

Наши ударные группировки начали наступление вглубь Маньчжурии на трёх направлениях: хингано-мукденском, сунгарийском и харбино-гиринском направлениях. Одновременно Тихоокеанский флот ударил по военно-морским базам в оккупированной японцами Корее.

Во второй половине августа советские войска взломали оборону врага на Сахалине, одновременно высаживались десанты на 56 островах Курильской гряды.

Менее чем за 10 дней крупнейшая группировка сухопутных сил японцев была полностью уничтожена, а фронт продвинулся на сотни километров.

Это поражение заставило японские верхи всерьез задуматься над перспективой вторжения на острова не американской, а советской армии, что привело бы к самому главному кошмару Японии — падению тысячелетней императорской династии Ямато.

По сравнению с этим любые условия для Японии были не так страшны.

2 сентября на борту американского линкора «Миссури» Японская империя в лице главы МИД (и бывшего посла в СССР) Сигэмицу Мамору подписала капитуляцию. С советской стороны сдачу принимал генерал-лейтенант Кузьма Деревянко — представитель при штабе Верховного командующего союзными войсками на Тихом океане генерала Дугласа Макартура.

С точки зрения наших тогдашних западных партнёров (которые вскоре развяжут против нас Холодную войну), Советский Союз всего лишь выполнил союзные обязательства по помощи США на тихоокеанском театре военных действий.

Но для нашей страны, как и для стран Восточной Азии, быстрая маньчжурская кампания означала куда большее.

Вторая русско-японская

Главнокомандующий Иосиф Сталин в обращении к народу 2 сентября 1945-го провёл параллель между продлившейся менее месяца советско-японской кампанией и не столь удачной русско-японской войной. «Свою агрессию против нашей страны Япония начала ещё в 1904 году», — подчеркнул Сталин.

Он напомнил о нападении на Порт-Артур и подчеркнул, что Япония «в точности повторила этот вероломный приём в отношении Соединённых Штатов Америки», напав на базу в Пёрл-Харборе.

Но главным в выступлении советского лидера было не упоминание долга перед союзниками, а акцент на исторической справедливости.

Сталин отметил, что после проигранной русско-японской войны наша страна несколько раз наносила поражение Японии: в 1922-м империя была вынуждена убрать свои войска с Дальнего Востока, атаки в 1938-м у озера Хасан и в 1939-м на Халхин-Голе «были ликвидированы советскими войсками с большим позором для японцев».

«Но, — заметил советский лидер. — Поражение русских войск в 1904 году в период русско-японской войны оставило в сознании народа тяжёлые воспоминания. Оно легло на нашу страну чёрным пятном. Наш народ верил и ждал, что наступит день, когда Япония будет разбита и пятно будет ликвидировано. Сорок лет ждали мы, люди старого поколения, этого дня. И вот этот день наступил».

«Восемь углов под одной крышей»

Япония вплоть до конца Второй мировой оставалась, пожалуй, самым опасным нашим соседом на Востоке и источником угроз для других дальневосточных держав.

С момента начала реформ Мэйдзи в 1869 году страна пережила активную модернизацию и вестернизацию, причем одним из столпов нового общества стал милитаризм, направленный на внешнюю экспансию.

Империя победила во всех войнах, в которых участвовала с конца XIX века, за счёт чего она присвоила Окинаву, Корею, Тайвань. Из-за проигрыша России японцы получили южный Сахалин (в дополнение ко всей Курильской гряде), а также бывшую базу нашего Тихоокеанского флота — незамерзающий Порт-Артур на Квантунском полуострове, по имени которого и получила название Квантунская армия.

В Первой мировой войне японцы предусмотрительно выбрали сторону Антанты (то есть были де-юре нашими союзниками) и в результате получили все тихоокеанские колонии Германии. В 1932-м, воспользовавшись перманентной гражданской войной в Китае, Япония захватила Маньчжурию, где создала марионеточное государство Маньчжоу-го, плацдарм для потенциальных бросков на север, против СССР.

Империя провозглашала себя защитницей от западного империализма под лозунгом «Азия для азиатов!», но на деле на оккупированных землях японцы действовали так же, как европейцы в своих колониях.

Этнические чистки, выкачивание ресурсов, подавление любой мысли, отрицающей низкопоклонство перед «цивилизаторами» — всё это сильно похоже на европейскую колониальную политику, которую вместе с ксенофобией восприняли японцы от европейцев заодно с западными манерами, одеждой и видами спорта во второй половине XIX века.

Сами же западные демократии в 1930-е годы сперва не замечали агрессию фашистской Италии против Эфиопии (за которую вступился лишь СССР) и войну Японии в Китае — а после «умиротворяли» Гитлера, скормив рейху Австрию и Чехословакию и пытаясь направить экспансию Германии исключительно на восток.

На Дальнем Востоке тем временем союзница рейха, Япония не собиралась умерять аппетиты. К середине 1930-х Токио сформулировал принцип «хакко итиу» — «восемь углов мира под одной крышей»: территориальной экспансии, по результатам которой император Хирохито будет главенствовать в «Великой восточноазиатской сфере сопроцветания».

По мнению одного из тогдашних геополитиков Ябэ Тэйдзи, сфера сопроцветания «должна была включать Северный Сахалин и Курилы на севере, Восточную Сибирь, Маньчжурию, Внутреннюю и Внешнюю Монголию, Китай и Тибет на западе, Голландскую Ост-Индию на юге и океан до Гавайских островов на востоке».

Поражения у Хасана и на Халхин-Голе охладили пыл самураев — РККА под командованием Георгия Жукова продемонстрировала способность наших танковых сил в координации с пехотой и ВВС. Неудивительно, что 13 апреля 1941-го был заключен пакт Молотова — Мацуоки, советско-японский договор о нейтралитете.

Но в южном направлении сборка «сферы» продолжалась, и довольно успешно. Были оккупированы прибрежные области Китая, французский Индокитай, британские Бирма, Малайя и Сингапур, голландская Ост-Индия — будущая Индонезия. Империя простиралась от берегов Амура до Соломоновых островов и долгое время небезуспешно вела войну на Тихом океане против США.

Кровавая цена «сопроцветания»

Многие знают про Нанкинскую резню, в ходе которой японские солдаты убили от 40 тысяч до полумиллиона китайских военнопленных и мирных жителей тогдашней столицы Китайской республики.

Но малоизвестно, что непосредственно перед штурмом Нанкина по пути в город между двумя офицерами императорской армии по имени Тосиаки Мукаи и Цуёси Нода прошла дуэль по «убийству 100 человек мечом на скорость». С 30 ноября по 13 декабря (день падения Нанкина) японские газеты пестрели заметками о «двух храбрейших воинах». Определить победителя в итоге не удалось, оба в порыве резни превысили требуемое число жертв, Мукаи убил 106 человек, Нода — 105, однако воины решили «не унывать» и договорились о новой дуэли, повысив победное число до 150.

Штурмовавшие Нанкин японцы вдохновлялись именно их «подвигом», устраивая схожие «соревнования».

Кроме Нанкинской резни получили известность и прочие жестокости японских вояк — массированные бомбардировки китайских городов, самая крупная (в Шанхае) унесла жизни минимум 200 человек.

В боях и бомбардировках тыловых районов Китая японцы активно использовали бактериологическое и химическое оружие — чего не позволяли себе гитлеровцы в Европе.

К слову, 30 августа в ФСБ рассекретили документы об использовании Японией бактериологического оружия (брюшнотифозных бактерий) и против советских войск в ходе боев за Халхин-Гол.

Отдельного упоминания заслуживает «отряд 731», действовавший близ Харбина под началом микробиолога и военного хирурга Сиро Итии. «Научное» подразделение ставило бесчеловечные эксперименты на пленных китайцах, подвергая их обморожению, заражению чумой, оспой и воздействию химического оружия.

«Смертность человеческих жертв, подвергавшихся искусственному заражению чумой, холерой, брюшным тифом, паратифом, дизентерией и кровоточащей лихорадкой, была различна. При экспериментах искусственного заражения человека без лечения смертность достигла: от сапа — 100%, от чумы — 70%, холеры — до 70%, брюшного тифа — до 60–70% и т.д.», — приводило ранее ИА Регнум выдержки из допроса генерала Киоси Кавасимы на Хабаровском процессе 1946 года.

По единогласному признанию бывших служащих «отряда генерала Исии», национальный состав заключённых был следующим: более 70% — китайцы, 30% — русские.

Два удара по Японии. Что заставило милитаристов сдаться

Военная доктрина Японии во Второй мировой войне была рассчитана на короткое наступление и долгую оборону. Предполагалось быстро оккупировать как можно больше европейских колоний, максимально фортифицировать оккупированные территории и Японские острова, после чего как можно дольше их оборонять и рано или поздно заключить мир, по которому уйти с части занятых земель, сохранив за империей остальное.

К такому плану японцы пришли из-за нехватки нефти — ресурса, необходимого для маневров флота и авиации. К августу 1945 года план вполне оправдывал себя.

Хотя главный союзник — Германия — капитулировал, а флот США подходил вплотную к побережью Японии, имперская армия продолжала сухопутную оккупацию части Малайи, Индонезии, Филиппин и Маньчжурии.

В Китае ситуация была патовой (японцы всё еще держали фронт против Гоминьдана Чан Кайши и коммунистов Мао Цзэдуна), а сухопутное вторжение в Японию грозило невероятными потерями. Фанатичное население и огромное количество укреплений почти полностью сводило на нет вероятность успешной высадки. Однако в августе ситуация резко переломилась.

14 августа Хирохито в ходе радиообращения призвал страну сдаться, 2 сентября случилась упомянутая выше капитуляция на «Миссури».

Западные историки в один голос говорят: японских милитаристов испугали атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, произошедшие 6 и 9 августа 1945 года. Однако так ли это? Факты говорят обратное.

Во-первых, Хиросима и Нагасаки на момент начала августа перестали иметь стратегическое значение для японских военных, порты стали бесполезны для страны, решившей оборонять острова, бомбардировка была лишь военным преступлением, унесшим жизни сотен тысяч мирных жителей.

Во-вторых, до Хиросимы и Нагасаки американцы неоднократно проводили масштабные воздушные атаки на японские города без ядерного оружия, наносившие не меньшие повреждения. Так, 10 марта 1945 года был уничтожен старый Токио, бывший деревянным городом. Было разрушено 267 тысяч зданий, убито около 100 тысяч человек, более миллиона осталось без крыши над головой.

Наконец, в-третьих, в августе 1945 года была еще неизвестна вся страшная угроза атомного оружия, была почти не изучена лучевая болезнь, японская общественность, как и политики, слабо представляла, чем эти бомбы отличались от прочих.

И наконец, в 1945 году США не обладали достаточным арсеналом для полной бомбардировки Японии, вторжение в любом случае было бы неизбежно.

Так что именно разгром Квантунской армии окончательно поставил крест на более чем полувековой истории японского милитаризма, который грозил в первую очередь Китаю, Корее и нашей стране.

Прошла ли Япония свою денацификацию?

Последовавшие за войной американская оккупация и независимость не принесли Японии полноценной демилитаризации. Под наказание не попали не только члены императорской семьи, но и часть политиков, ответственность которых в военных преступлениях не подлежит сомнению.

Так, один из таких, Нобусукэ Киси, подозреваемый в терроре на территории Маньчжурии, даже стал премьер-министром Японии и проводил на этом посту… проамериканскую политику.

Да, как оказалось уже тогда, США нисколько не интересовались в окончательном разгроме человеконенавистнического японского милитаризма, ведь им очень нужен был союзник против СССР в Азии. Впрочем, японцы отвечают им взаимностью.

В ходе недавнего выступления по случаю годовщины бомбардировки Хиросимы и Нагасаки японский премьер-министр Фумио Кисида заявил о ядерной угрозе со стороны России, но ни разу не упомянул, кто сбросил бомбы в 1945 году.

Японцы отрицают большую часть преступлений времен Второй мировой войны, в синтоистских храмах страны жители Японии возносят молитвы военным преступникам, в том числе осужденным, которых возвели в ранг божеств.

Также под прикрытием Америки Япония практически сразу после деоккупации начала и возрождение армии и военного флота. Да, официально они называются «Силами самообороны», но фактически Япония под руководством США давно вернулась на тропу милитаризма, направленного против России, которая, по мнению японцев, «незаконно оккупирует их Курилы и Сахалин».

Помним о победах

В этом плане Япония является лишь частью американского плана ремилитаризации мира, самый яркий пример которой наблюдается на территории Украины, где мы сейчас ведем сражение против открытых последователей идей немецкого нацизма и японского милитаризма.

По всему миру Запад вооружает террористов и преступников, параллельно искажая правду о Второй мировой войне. Уже в открытую заявляют о том, что Сталин и Гитлер вместе в 1939 году атаковали Польшу и Украину.

Подобная политика стран Запада не оставляет России другого выхода, кроме вновь как взять на себя дело защиты исторической правды, мира и безопасности. История наших общих побед должна стать скрепляющим фактором единства стран Евразии перед наступлением нового милитаризма.

Так, сейчас президент России Владимир Путин в столице Монголии (еще раз, напомним, нашей союзницы в 1939 и 1945 годах) провел переговоры с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом в памятную дату — годовщину общей победы под Халхин-Голом.

«Мы отдаем дань памяти мужеству и самоотверженности, стойкости и героизму советских и монгольских воинов», — подчеркнул российский лидер.