Москва, 11 мая, 2025, 01:46 — ИА Регнум. Бойцы Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) вместе с российскими военнослужащими добросовестно помогали при освобождении Курской области. Об этом 11 мая заявил президент РФ Владимир Путин.

«Они вместе с нашими бойцами добросовестно и профессионально помогали в освобождении Курской области от формирований киевского режима», — отметил Путин, выступая в Кремле по итогам четырёх дней участия в мероприятиях, приуроченных к юбилею Победы.

Глава государства добавил, что был рад лично поблагодарить военачальников КНДР.

Как сообщало ИА Регнум, 9 мая в Москве военные из КНДР приняли участие в торжествах по случаю 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. На торжественном параде присутствовали командиры подразделений Корейской Народно-Демократической Республики, участвовавшие в освобождении Курской области. После парада они поздравили Владимира Путина с Днём Победы. Российский лидер в свою очередь передал наилучшие пожелания всем бойцам из КНДР.

Министр обороны КНДР Но Гван Чхоль 9 мая заявил, что КНДР продолжит помогать ВС РФ защищать суверенитет и территориальную целостность России. По его словам, нынешние отношения Москвы и Пхеньяна при особом внимании лидеров двух государств активно развиваются. Министр обороны также указал, что победа в Великой Отечественной войне не только защитила достоинство страны, спасла человечество от гибели, но и стала большим вкладом в установлении атмосферы мира и свободы на планете.