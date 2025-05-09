Москва, 9 мая, 2025, 15:36 — ИА Регнум. На параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, который прошел на Красной площади в Москве, присутствовали командиры подразделений Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), участвовавшие в освобождении Курской области. Об этом в эфире Первого канала сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Александр Щербак/ТАСС

«Это был высший офицерский состав, то есть это были те командиры, которые обеспечивали участие корейских военнослужащих в операции по освобождению Курской области», ― уточнил представитель Кремля.

Он добавил, что президент России Владимир Путин после завершения шествия познакомился и пообщался командным составом армии из КНДР. Глава государства выразил благодарность корейским военнослужащим.

«Это был акт вежливости и признания героических заслуг корейских военнослужащих в этой операции», ― заключил пресс-секретарь главы государства.

Как передавало ИА Регнум, Россия 9 мая празднует 80-летие Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. В честь этого знаменательного события на Красной площади состоялся торжественный военный парад. Участие в нем приняли более 11,5 тыс. военнослужащих Минобороны РФ и других силовых ведомств — ФСБ, МЧС России, Росгвардии, подразделения армий дружественных иностранных государств. Особое место было отведено участникам специальной военной операции, в составе парадных расчетов их около 1,5 тыс.

Военные из КНДР во время шествия сидели на трибунах в качестве гостей. Во время общения после парада они поздравили главу государства с Днем Победы. Путин в свою очередь передал наилучшие пожелания всем бойцам из КНДР.

Военные КНДР внесли вклад в успех операции по освобождению Курской области. О полном вытеснении Вооруженных сил Украины с территории региона начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту РФ 26 апреля.

Российский лидер поблагодарил председателя КНДР Ким Чен Ына и военнослужащих Корейской народной армии за помощь в разгроме противника. Он подчеркнул, что участие КНДР в освобождении российской территории соответствует международному праву и Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между государствами.

Лидер КНДР в свою очередь назвал священной миссией участие страны в освобождении курского приграничья от украинских захватчиков, а участвовавших в этом корейских бойцов — героями. Они боролись за справедливость, подчеркнул глава государства.

Центральное телеграфное агентство Кореи 28 апреля сообщило, что в честь военнослужащих КНДР, принимавших участие в операции по освобождению Курской области, в Пхеньяне установят памятник боевой славы. По словам Ким Чен Ына, памятник военным подвигам восславит героизм «гордых сыновей» Народно-Демократической Республики.

Песков не исключил, что бойцы Народной армии КНДР, помогавшие в освобождении приграничья Курской области от ВСУ, будут удостоены российских наград.