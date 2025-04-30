30 апреля 1945 года, между 15:26 и 15:30 по местному времени, в подвальном помещении по адресу: Берлин, Вильгельмштрассе, 77, покончил с собой мужчина 56 лет. Имя самоубийцы — Адольф Гитлер.

ТАСС/PHOTAS/DPA

Общеизвестно, в какой момент «фюрер и рейхсканцлер Великогерманского рейха» решил свести счёты с жизнью. Известно, где именно это произошло, — за закрытой дверью кабинета в фюрербункере, на глубине 8,5 метра под садом Имперской канцелярии. Но как именно это случилось — до последнего момента велись споры.

В советской историографии упоминалась позорная смерть — от яда, в западных и постсоветских источниках превалирует версия «гибели по-офицерски». О том, что диктатор застрелился, в частности, писал британский военный историк Иэн Кершоу, автор обстоятельной биографии Гитлера. Это если не брать в расчёт теории заговора, согласно которым он и его любовница (а с 29 апреля 1945 года законная жена) Ева Браун сбежали в Южную Америку.

Как недавно выяснилось из публикации New York Post, версию «Гитлер скрывается в Аргентине» вплоть до конца 1950-х изучали не только конспирологи, но и аналитики ЦРУ, что следует из рассекреченных документов американской разведки.

Но в 80-ю годовщину самоубийства Гитлера эти мифы были окончательно похоронены. 30 апреля 2025 года Федеральная служба безопасности раскрыла архивные документы, которые проливают свет на обстоятельства смерти главного военного преступника XX века. В сообщении на официальном сайте ФСБ говорится: «Нацистский фюрер и его жена покончили жизнь самоубийством, отравившись цианистым калием».

Подтверждением этому служат протоколы контрразведки «Смерш» с показаниями тех, кто находился с диктатором в его последние часы, и главное — результаты судмедэкспертизы.

Дело в зубах

В архивах ФСБ, в невзрачной коробке от папирос «Гвардейские», лежат четыре фрагмента челюсти. Самый крупный — зубной мост с девятью зубами.

К коробке «приложено» экспертно-медицинское заключение от 8.05.1945, в котором говорится:

«Наличие в полости рта остатков раздавленной стеклянной ампулы… явный запах горького миндаля… и результаты судебно-химического исследования внутренностей с обнаружением цианистых соединений… позволяет прийти комиссии к заключению, что в данном случае смерть наступила в результате отравления цианистыми соединениями».

Челюсть — единственное, что осталось от сожжённого тела некоего мужчины. Но откуда уверенность в том, что отравившийся — именно Гитлер? На это проливает свет другой документ: протоколы допросов от 10 мая 1945 года. Допрашиваемые — Кете Гойзерман, ассистентка профессора медицины Хуго Блашке, личного дантиста Гитлера.

Одновременно и независимо от фрау Гойзерман был допрошен Фриц Эхтман — зубной техник, которой изготовлял коронки для Гитлера. Когда обоим предъявили фрагменты челюсти, и Эхтман, и Гойзерман показали, что она принадлежала фюреру.

Таким образом, можно забыть и о «романтической» гибели, и о фантастических историях про «сеньора Адольфа Шриттельмойера», якобы мирно доживавшего век в аргентинском спа-отеле.

Бытовавшее после войны мнение о том, что виновник гибели миллионов человек (в том числе, 26,6 млн советских граждан) «сдох как крыса в подвале от яда» — по сути оказалось верным.

Telegram-канал «МеркачеваПрава» Фрагмент челюсти фюрера Адольфа Гитлера, которая хранится в архиве ФСБ России

Документы подтверждают выводы, которые в 2017 году сделал французский антрополог Филипп Шарлье на основании изучения фрагментов челюсти Гитлера, хранящихся в Центральном архиве ФСБ России, и сравнения их с рентгеновскими снимками черепа из медкарты фюрера, которая досталась американцам и хранится сейчас в одном из архивов США. Зубы на 100% совпадают с рентгеновскими прижизненными снимками Гитлера, сделал вывод Шарлье.

«Гитлера застрелил Линге»

Выстрел в кабинете Гитлера действительно прозвучал, но это был «контрольный на добивание».

Это следует из другого обнародованного сейчас документа из архива Управления контрразведки (УКР) «Смерш» 1-го Белорусского фронта. Это показания от 11 мая 1945 года, которые смершевцам дал группенфюрер СС Ганс Раттенхубер, глава Имперской службы безопасности, ведомства, отвечавшего за личную охрану высших руководителей НСДАП и рейха.

30 апреля Раттенхубер находился в бункере и стал одним из первых, кто узнал о смерти Гитлера.

«В 16:00 30.4.1945 г., после того, как мною были проверены посты, я пришел в бетонированное убежище фюрера», — показывал арестованный главный охранник.

С его слов, о том, что «фюрера больше нет», сообщил личный камердинер диктатора, штурмбаннфюрер СС Гейнц Линге. И именно он, Линге, «выполнил самый тяжёлый приказ в своей жизни».

Далее Раттенхубер заявил:

«Линге сообщил мне, что ему сегодня Гитлер приказал выйти из комнаты и, если в течение 10 минут он ничего не услышит, снова войти в комнату и выполнить его приказ. Так как в это время он положил пистолет Гитлера на стол в передней, то мне стало понятным, что он подразумевал под самым тяжелым приказанием фюрера и откуда возникло пятно крови на ковре. На основании изложенного я пришел к выводу, что по истечении десяти минут после отравления Гитлера Линге застрелил его».

Показания Раттенхубера подтвердил самый важный свидетель — сам Линге. Правда, произошло это лишь через 7 месяцев. По неизвестной до сих пор причине арестованный в бункере камердинер Гитлера был отправлен сначала в лагерь военнопленных в польской Познани (куда свозили всех задержанных в фюрербункере), затем в лагерь в Кохтла-Ярве (Эстонская ССР), и лишь в декабре 1945-го в московской Бутырской тюрьме Гейнца Линге допросили.

Он долгое время настаивал на том, что якобы слышал пистолетный выстрел из-за двери кабинета Гитлера. Но в феврале 1946-го Линге признался, что звуков выстрела не слышал.

При этом камердинер-штурмбаннфюрер не скрывал, какими были побудительные мотивы самоубийства. Их было три: бессмысленность продолжения борьбы, боязнь попыток прорваться из окружённого Берлина (то есть об «Аргентине» даже и мыслей не было) и плохое физическое состояние вкупе с манией величия, которая не позволяла «преклониться перед победителем и вступить с ним в переговоры».

«Единственный хороший поступок»

Протоколы допросов уточняют и подробности того, что было после двойного самоубийства Гитлера и Евы Браун.

Тела фюрера и его «супруги на один день» вынесли в сад рейхсканцелярии. Линге и личный адъютант Гитлера штурмбаннфюрер СС Отто Гюнше описали: фюрера завернули в одеяло, Еву оставили без покрытия. Попытка сжечь тела была предпринята немедленно, но из-за нехватки топлива и бомбежек она оказалась не полностью удачной.

Именно это позволило уже 5 мая советским контрразведчикам обнаружить обгоревшие останки в воронке от снаряда и начать кропотливую работу по идентификации.

Документы ФСБ, включая протоколы допросов Линге в Бутырской тюрьме (декабрь 1945-го), детализируют сцену. Линге уточнял: Гитлер был в сером пиджаке и черных брюках, Браун — в шелковом платье. А Раттенхубер рассказывал, как Гитлер планировал сжечь свое тело.

Эти детали, записанные в тяжелые послевоенные дни 1945 года, складываются в историю о конце нацизма. «Смерш» не просто установил факт самоубийства нацистского тирана — контрразведчики создали базу, которая спустя 80 лет остается неопровержимой.

Бесславная смерть «вождя и канцлера Великогерманского рейха» стала логической точкой в 12-летней истории выстроенного Гитлером государства. Самоубийство преемника фюрера — Йозефа Геббельса в том же фюрербункере, аресты нацистских бонз, подавление очагов сопротивления вермахта и СС и, наконец, акт о безоговорочной капитуляции Германии — всё это было уже постскриптумом.

И предисловием к Нюрнбергскому процессу. Да, «наци номер один» смог избежать ответственности, но можно сказать, что смертный приговор себе он вынес сам. Так что фраза «Гитлер в своей жизни совершил один хороший поступок — он отравил Гитлера» недалека от истины.