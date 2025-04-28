Москва, 28 апреля, 2025, 18:39 — ИА Регнум. Перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным ко Дню Победы, является проявлением доброй воли и подтверждением того, что Россия готова к мирному урегулированию конфликта. Об этом 28 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

РИА Новости/Кристина Кормилицына

«Президент руководствуется соображениями гуманитарного характера. Это проявление доброй воли главы российского государства», — отметил представитель Кремля в беседе с журналистами.

Отвечая на вопрос, сообщила ли Россия США о решении начать перемирие, Песков заявил, что Москва и Вашингтон обмениваются информацией по определенным каналам связи.

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля Путин объявил о временном прекращении огня в период празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Гуманитарная инициатива предусматривает режим перемирия с 00:00 мск с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая.

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя решение российского лидера, подчеркнула, что Киев может формально поддержать перемирие, но нельзя исключать возможных нарушений с украинской стороны. При этом она отметила, что данный шаг Москвы демонстрирует искреннее стремление к установлению прочного мира.