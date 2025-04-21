Москва, 21 апреля, 2025, 10:21 — ИА Регнум. Во время режима пасхального перемирия было зафиксировано 4,9 тысяч нарушений со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Pavlo Pakhomenko/Global Look Press

«Несмотря на объявление режима пасхального перемирия украинские вооруженные формирования продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с использованием БПЛА по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей и Республики Крым РФ. Всего зафиксировано 4900 нарушений режима перемирия», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что во время пасхального перемирия противник предпринял шесть попыток атак, применил 90 БПЛА самолетного типа, из которых восемь — вне зоны СВО. ВСУ совершили 1404 обстрела из арторудий, РСЗО и минометов, а также нанесло 3316 ударов с использованием квадрокоптеров по позициям войск ВС РФ.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, которое действовало в период с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 мск 21 апреля. Глава государства отметил, что такое решение принято из гуманитарных соображений. ВС РФ в течение этого периода времени не вели боевых действий.

При этом Путин подчеркнул, что российские войска должны быть готовы реагировать на провокации противника, если тот будет нарушать перемирие. Российский лидер напомнил, что киевский режим более 100 раз нарушал мораторий на удары по энергообъектам.