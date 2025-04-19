Киев, 20 апреля, 2025, 01:24 — ИА Регнум. Украина якобы готова придерживаться объявленного президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия. С таким утверждением 19 апреля выступил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА Регнум Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Украина будет действовать зеркально — так, как будет с российской стороны. Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов», — заявил глава киевского режима в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Президент РФ Владимир Путин 19 апреля объявил о введении временного перемирия на период Пасхи, которое началось 19 апреля в 18:00 мск и продлится до полуночи 21 апреля. Российский лидер выразил надежду, что Украина поддержит эту инициативу, но подчеркнул, что российские войска должны быть готовы к возможным нарушениям перемирия и провокациям со стороны киевского режима. В свою очередь Минобороны РФ отдало соответствующий приказ всем командующим войсковых группировок вооруженных сил, участвующих в спецоперации. В ведомстве также указали, что перемирие введено в гуманитарных целях.

Несмотря на заявления о якобы готовности поддержать пасхальное перемирие, киевский режим несколько раз нарушил его, атаковав населенные пункты в Херсонской области. По информации губернатора региона Владимира Сальдо, с 18:00 мск атаки ВСУ были зафиксированы в Алешках, где украинские военные применили FPV-дроны и миномет. В Голой Пристани ВСУ ударили дронами-камикадзе, а в Каховке сбросили снаряды с помощью БПЛА.

В беседе с ИА Регнум доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин подчеркнул, что объявленное Россией перемирие показывает, кто именно стремится к миру. Эксперт подчеркнул, что, несмотря на угрозу несоблюдения киевским режимом пасхального перемирия, Россия может себе позволить на один день приостановить наступательные действия.

В свою очередь представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация приняла к сведению объявленное РФ пасхальное перемирие на Украине.