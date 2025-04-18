Церковный раскол в Молдавии углубляется и приобретает самые вопиющие формы. 17 апреля молдавские правоохранители сорвали поездку в Иерусалим архиепископа Бельцкого и Фэлештского Маркела.

Иван Шилов ИА Регнум

В канун светлого праздника Пасхи этот иерарх Православной церкви Молдовы намеревался отправиться на Святую Землю, чтобы, как обычно, участвовать в принесении Благодатного огня из Храма Гроба Господня. Но силовики, без объяснения причин, остановили священника в аэропорту Кишинёва и воспрепятствовали вылету в Израиль.

Архиепископ Маркел пояснил ТАСС, что его дважды обыскали, после чего выдали протокол о том, что ничего подозрительного не нашли. При этом паспорта ему и сопровождающим вернули только через 30 минут после вылета самолета.

Происшествие вызвало резонанс не только во всём мировом православии, но и на глобально-политическом уровне. Управление верховного комиссара ООН по правам человека проинформировало, что собирает информацию о срыве поездки архиепископа Маркела. 18 апреля стало известно, что молдавские власти всё-таки позволят иерарху вылететь за Благодатным огнём. Скорее всего, если бы не реакция Москвы, то дискриминационное решение так бы и было принято как должное.

Причина инцидента — политическая, и вполне очевидная. Владыка Маркел представляет каноничную Православную церковь Молдовы в составе Русской православной церкви, и не раз выступал в защиту своей паствы.

православие. ру Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл

Одновременно в республике действует Бессарабская митрополия Румынской церкви. Она была господствующей в 1918–1940 и 1941–1944 гг., во времена румынской оккупации Молдавии и сопредельных территорий. С конца 2000-х и по сей день Румынская церковь активно «заходит» в республику. А с 2020 года, после избрания президентом Майи Санду, ориентированной на Евросоюз, НАТО и унию с Румынией, РумПЦ пользуется безоговорочной поддержкой режима. А иерархи, подобные владыке Маркелу, оказались в опале по подозрению в пророссийских настроениях.

После того как прозападные власти сорвали поездку архиепископа на Святую Землю, миллионы верующих Молдавии будут лишены возможности встретить огонь Великой Субботы в своих храмах и монастырях, отмечает Владимир Легойда, глава Синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям с обществом и СМИ

«При этом, как утверждается, так называемая Бессарабская митрополия, которая пользуется поддержкой действующих властей, участвует в принесении Благодатного огня без всяких препятствий», — отметил Легойда.

Запасная Антироссия

Политическая логика, которой покорно следует Майя Санду, марионеточный президент с румынским гражданством, более чем очевидна, рассуждает известный российский православный публицист, священник Святослав Шевченко, клирик московского храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

«Для многих очевидно, что Молдову ведут по украинскому сценарию… Из неё делают запасную Антироссию», — подчеркивает о. Святослав.

Этапы реализации этого сценария налицо, указывает Шевченко. Кишинёвский режим готовит отмену образования на русском языке. «Проевропейская» власть продолжает репрессии против оппозиции — очередным примером чему стало недавнее заключение под стражу главы автономной Гагаузии Евгении Гуцул. Продолжается зачистка нелояльной прессы — телеканалов и электронных изданий.

«Теперь к этому добавились репрессии в отношении Православной церкви Молдовы, которая имеет рейтинг народного одобрения под 70%», — подчёркивает о. Святослав.

По его мнению, поддержанная Западом молдавская власть готовит почву для очередного конфликта — «линия разлома проходит с Гагаузией и Приднестровьем. Вот его, похоже, и начнут расшатывать, когда Украина не выгорит».

Кого корёжит от благодати

«Европейски ориентированные» политики не останавливаются перед кощунством, пытаясь сделать Церковь инструментом своих целей и целью для своих манипуляций.

«Власти снова делят Церковь на «своих» и «чужих», на румынских и молдавских, на послушных и неугодных. Они вмешиваются в святое», — пишет по поводу инцидента с архиепископом Маркелом лидер молодёжного крыла оппозиционной партии «Победа» в Гагаузии Иван Паня. Казалось бы, можно было просто по-человечески, без давления и унижений, допустить всех священников, которые хотели совершить паломничество и привезти огонь в Молдову, отмечает политик. Но, констатирует он, «власть выбрала другой путь — путь раскола и цинизма».

Такие политические игры особенно недопустимы сейчас, в дни Страстной седмицы, в конце Великого поста, когда умы и души верующих сосредоточены на приближающемся главном празднике всех христиан мира — Воскресению Христову.

Но власти игнорируют то, что Пасха не просто дата в календаре, а величайший праздник, «время, когда с верой, надеждой и трепетом сердца миллионов людей ждут прибытия Благодатного огня из Иерусалима», добавил Паня.

«Власти Молдовы решили регулировать получение Благодатного огня по политическим мотивам. На горьком примере Украины мы ясно видим, кого попаляет огонь из Гроба Господня и корежит от благодати, — отмечает протоиерей Михаил Самохин, пресс-секретарь Пятигорской епархии Русской церкви. — Помолимся за православных молдаван, которых настойчиво ведут по украинскому пути.

«Советники молдавских властей, очевидно далекие от христианства, думают, что они решат этим какую-то свою политическую задачу. Думаете, что вы отлучите людей от Христа, помешаете возрадоваться празднику Пасхи? Нет, но по слову пророка Давида, сами упадете в ту яму, которую копаете другим», — подчеркнул Владимир Легойда.

Вопросы веры нельзя решать полицейскими методами — ничем хорошим это не заканчивается. Однако Церковь всё же не призывает молдавских верующих впадать в уныние и растерянность, а сконцентрироваться на том, как достойно провести эти великие дни, сделав соответствующие выводы о характере их правительства.

«Бог победит зло! А Благодатный огонь — это не та святыня, ради которой можно идти на компромисс. Вообще, идти на компромисс с совестью, очищенной Евангелием, идти нельзя никогда!» — пишет протоиерей Андрей Ефанов.