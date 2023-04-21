Материалы с тегом «Пасха»
Митрополит УПЦ Павел раздал пасхальные яйца судьям и прокурору
После оглашения решения Киевского апелляционного суда, отказавшего адвокатам в удовлетворении ходатайства на изменение меры пресечения митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому Павлу, наместник Киево-Печерской лавры подарил судьям и прокурору пасхальные яйца. Об этом сообщили «Народные новости»...
21 апреля 2023
Кровавая Пасха в Донецке — 417-й день спецоперации на Украине
Наступил 417-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. Он ознаменован стрельбой Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Спасо-Преображенского кафедрального собора Донецке во время пасхальной службы. В ночь на 16 апреля, задействовав реактивные системы залпового огня (РСЗО), ВСУ...
17 апреля 2023
ВСУ обстреляли Энергодар минами с надписью «С Пасхой»
Украинские военные оставили пометку «С Пасхой» на минах, которыми обстреляли Энергодар. Об этом представитель городской администрации сообщил 16 апреля РИА Новости. В день, когда православные христиане отмечают великий праздник Пасхи, ВСУ выпустили несколько мин калибра 120 мм в направлении...
16 апреля 2023
Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой патриархов православных церквей
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с поздравлением к руководителям православных церквей, также отмечающих Пасху 16 апреля. Текст обращения опубликован Московским патриархатом. Предстоятель Русской православной церкви пожелал им «с любовью заботиться о пастве и стремиться к утверждению...
16 апреля 2023
Медведев на Пасху пожелал России мира и полного разгрома врага
Долгожданный мир должен наступить после достижения Россией целей спецоперации и полного разгрома противника. Об этом заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал 16 апреля в своём Telegram-канале. Он поздравил православных верующих и всех российских граждан с праздником Пасхи и...
16 апреля 2023
Минобороны показало кадры встречи Пасхи в Донецке
На ночном пасхальном богослужении в Донецке, в котором приняли участие жители города и военнослужащие, была душевная, домашняя атмосфера. Об этом сообщил один из российских военнослужащих, соответствующее видео опубликовала пресс-служба Министерства обороны России. «Очень легко, атмосфера домашняя...
16 апреля 2023
В храм Мелитополя доставили лампаду с частицей Благодатного огня
Частица Благодатного огня из Иерусалима доставлена в храм Мелитополя. Пасхальные богослужения проводятся в Запорожской области с учётом комендантского часа, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий 16 апреля в Telegram-канале. В монастырь Святого Саввы Освящённого в Мелитополе огонь...
16 апреля 2023
В МВД сообщили, что празднование Пасхи прошло без нарушений
В богослужениях в пасхальную ночь (на 16 апреля) в России приняли участие почти три миллиона человек, сообщили в МВД. В 7800 населённых пунктов прошли 13 тысяч богослужений и крестных ходов. Безопасность обеспечивали более 65 тысяч сотрудников полиции, также для охраны порядка были задействованы...
16 апреля 2023
Папа Римский Франциск поздравил россиян с Пасхой
Папа Римский Франциск поздравил русский народ и всех православных России с Пасхой. Об этом рассказал председатель Всемирного союза староверов (ВВС) Леонид Севастьянов, который поддерживает переписку с понтификом. «Всем православным братьям мои поздравления с Пасхой. Светлой и Святой Пасхи всему...
16 апреля 2023
Лукашенко пообещал жителям Белоруссии сохранение мира в республике
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратил внимание жителей республики на то, что если каждый «будет заниматься своим делом», то в стране удастся сохранить мир. Такое заявление он сделал 15 апреля при посещении храма на Пасху. Лукашенко пожелал жителям страны мира и здоровья. «Все остальное...
16 апреля 2023
Путин назвал церковь духовной опорой народа в условиях серьёзных вызовов
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой и назвал церковь прочной духовной опорой в условиях серьёзных вызовов. Об этом говорится в поздравлении главы государства, опубликованном 16 апреля на сайте Кремля. Глава государства отметил, что праздник Пасхи дарит верующим...
16 апреля 2023
Украинские войска продолжают обстреливать Донецк в пасхальную ночь
ВСУ ранним утром, на исходе пасхальной ночи продолжили обстрел Донецка. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Три снаряда «натовского» калибра были выпущены в...
16 апреля 2023
Лидеры католиков России посетили службу в храме Христа Спасителя
Пасхальную службу в храме Христа Спасителя посетили председатель Конференции католических епископов России архиепископ Павел (Паоло) Пецци и апостольский нунций (посол Ватикана) в России архиепископ Джованни Д’Аниелло. Представители католической церкви расположились на стульях в центре храма около...
16 апреля 2023
Глава РПЦ заявил о формировании нового язычества в глобальном масштабе
Россия и Русская православная церковь (РПЦ) противостоят образованию нового язычества в глобальном масштабе. Об этом после литургии в Пасху, 16 апреля, в храме Христа Спасителя сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Сегодня в глобальном масштабе развивается новое язычество, основанное на...
16 апреля 2023
Кровавая Пасха: ВСУ обстреляли территорию собора в Донецке во время службы
В Донецке ВСУ во время ночной пасхальной службы 16 апреля обстреляли территорию Спасо-Преображенского кафедрального собора, в котором в это время шла праздничная литургия. Об этом сообщили «Военкоры Русской Весны». Отмечается, что по центру города выпущено не менее 20 ракет РСЗО. «Судя по всему...
16 апреля 2023
Благодатный огонь успели доставить в храм Христа Спасителя к концу службы
К окончанию пасхального богослужения в московский храм Христа Спасителя успели привезти Благодатный огонь из Иерусалима. По традиции лампады доставили представители Фонда Андрея Первозванного. Борт с Благодатным огнём встретили в аэропорту Внуково-3 16 апреля, около 01:00 мск. Праздничную литургию...
16 апреля 2023
В новых регионах России — ЛНР и ДНР прошли пасхальные богослужения
Пасхальные богослужения прошли в храмах Луганска и Донецка. Местные жители шли семьями, с детьми, сообщает РИА Новости. Одна из прихожанок рассказала, что в этот светлый праздник особенно все молятся за мир, за родных и близких, которые находятся на передовой. «Чтобы все были живы. Чтобы мир пришёл...
16 апреля 2023
Президент Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками
Глава российского государства Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время ночной пасхальной службы 16 апреля в храме Христа Спасителя обменялись подарками. Президент по окончании заутрени по доброй православной традиции преподнёс патриарху Кириллу символ Воскресения Христова и...
16 апреля 2023
В Москву из Иерусалима доставили Благодатный огонь
Российская делегация Фонда Андрея Первозванного 16 апреля прибыла в московский аэропорт Внуково-3 с Благодатным огнём из храма Гроба Господня в Иерусалиме. Делегацию встречали представители Русской православной церкви. Благодатный огонь доставят в десятки российских городов. Одна из лампад...
16 апреля 2023
Патриарх Кирилл пожелал жителям РФ и Украины, чтобы Бог хранил их страны
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в телеобращении перед пасхальной службой пожелал жителям России и Украины, чтобы Господь хранил их страны и укрепил мир и любовь между их народами. Происходящие события патриарх назвал «междоусобной бранью». Он обратился к жителя России и Украины, особенно к...
16 апреля 2023