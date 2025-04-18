Американская пресса со ссылкой на бойца ВСУ по сути опровергла заявления киевской пропаганды о том, что Россия якобы целенаправленно нанесла ракетный удар по мирным гражданам в центре Сум.

Иван Шилов ИА Регнум

Украинский военный подтвердил: в том месте, куда прилетели «Искандеры», проходило собрание военных из 117-й бригады теробороны.

«Ненужное и безответственное», но превратившее Конгресс-центр Сумского университета в законную военную цель. Судя по логике заявления, о мероприятии была сделана контролируемая утечка, после чего военных разместили в подвале, а под ударом оказались женщины и дети — ради картинки для СМИ.

Киев продолжает использовать «своё» население, в том числе жителей крупных городов, в качестве живого щита, размещая технику и личный состав под прикрытием домов, школ и университетов.

Украинские силовики также не раз предпринимали неспровоцированные атаки на беззащитных людей.

Как отмечало ИА Регнум, террористическая тактика проявилась уже в начале так называемой «антитеррористической операции», после того как в апреле 2014 года и. о. президента Александр Турчинов сообщил о начале «силовой фазы» борьбы с «сепаратизмом».

За годы военных действий украинские войска совершили тысячи преступлений. Но на первом этапе противостояния с одной стороны стояли только невооружённые люди, против которых украинские власти бросили бронетехнику, артиллерию и военную авиацию.

Авиаудары и миномётные обстрелы

Утром 2 июня 2014 начались переговоры о сдаче базы государственных пограничных сил Украины (ГПСУ), расположенной в луганском микрорайоне Мирный, однако командование ГПСУ отказалось передавать объект под контроль новой власти ополчения Донбасса.

В районе базы Луганского пограничного отряда начались боевые действия. С украинской стороны были применены штурмовые вертолёты Ми-24 и штурмовики Су-25. В то же время в центре города, у здания областной администрации, продолжался бессрочный митинг в поддержку самоопределения Донбасса.

Приблизительно в 15:00 по местному времени штурмовик Су-25 нанес удар по зданию: ОГА и близлежащий сквер были поражены неуправляемыми авиационными боеприпасами. На момент удара в здании не находилось вооружённых людей или лидеров сопротивления. Одна из погибших работала в соседнем здании местного Пенсионного фонда, многие пострадавшие просто гуляли в близлежащем сквере.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Факт удара по центру города украинские власти опровергали. В то же время с подачи блогеров и СМИ была запущена «неофициальная» версия: причиной взрыва стала «детонация кондиционера», находившегося в здании. Якобы выпущенная по самолету ракета среагировала на тепловую сигнатуру кондиционера.

Впоследствии «луганский кондиционер» стал циничным объяснением любых жертв среди мирного населения в ходе конфликта, который только набирал обороты.

15 июля 2014 года ВВС Украины выпустили не менее десяти ракет по центру города Снежное, где не находилось никаких военных объектов. Один из «прилётов» пришёлся на пятиэтажный жилой дом. Несколько подъездов сложились как карточный домик, погибли 12 человек.

Vadim Ghirda/AP/ТАСС Здание обладминистрации Луганска после нанесенного украинскими ВВС авиаудара. 02.06.2014

По мере того, как боевые действия охватывали всё большие районы Донбасса, Киев задействовал в конфликте всё новые вооружения. Армейская авиация и артиллерия применялись практически повсеместно

Проигрывая в ходе боевых действий, ВСУ отыгрывались ударами по площадям. Применялись, в том числе РСЗО (реактивные системы залпового огня), предназначенные для запуска большого количества реактивных снарядов одновременно, что исключает возможность точного прицеливания. Поражение наносится «по площади», где в теории может находиться противник.

Одной из таких «площадей» 27 июля 2014 года стали районы северного города-спутника Донецка — Горловки. По городу был выпущен пакет 122-мм РСЗО «Град». В результате атаки погибли 22 человека.

Аналогичные нападения на мирных людей происходили практически на всем протяжении 2014 и 2015 годов.

В полдень 12 августа 2014 украинская авиация нанесла удар по пляжу в районе небольшого посёлка Зугрэс, что привело к гибели 12 мирных жителей, ещё 40 человек получили ранения.

Ситуация не изменилась и к 2015 году. В конце января ВСУ обстреляли окраины Донецка в час пик. Под удар попала остановка общественного транспорта. В результате атаки погибли 8 человек, ещё 13 получили ранения.

Тогда же, 30 января 2015 года, пять человек погибли в результате миномётного обстрела. Её целью была очередь за гуманитарной помощью, которую раздавали в донецком ДК имени Куйбышева в Куйбышевском районе (запад Донецка). В момент начала обстрела в очереди стояло около 400 человек — в том числе, пенсионеров и инвалидов.

Ракетные обстрелы

К тому же периоду — «силовой фазе антитеррористической операции» 2014-15 годов относятся первые случаи применения ВСУ тактических ракетных комплексов «Точка-У» по гражданским целям. «Точка-У» на первом этапе СВО регулярно использовались украинскими войсками для обстрела мирных населённых пунктов. Их запасы исчерпались — но на место «Точек-У» пришли поставляемые США и европейскими странами ракетные системы.

Также украинские войска регулярно применяли противопехотные мины против мирного населения. Минами ПФМ-1 «Лепесток» ВСУ «засеивали» улицы Донецка и других городов Донбасса. Снаряды РСЗО «Ураган» начинялись минами, которые рассыпались их над плотной жилой застройкой. Заметить такую мину очень непросто, при этом она способна оторвать человеку стопу, ногу или руку целиком.

22 октября 2014 года украинские войска впервые нанесли ракетный удар по Донецку. Под удар попал завод химических реактивов. Хотя информации о жертвах не поступало, взрыв привёл к массированному выбросу токсичных паров в атмосферу. В начале февраля 2015 года ещё один ракетный удар был нанесён по зданию Донецкого казенного завода химических изделий (ДКЗХИ).

Всего в период 2014–2015 годов ВСУ нанесли около 40 ракетных ударов по военным и гражданским целям в районе Донецка, Иловайска, Снежного, Авдеевки, Макеевки, Харцызска, Ровеньков и ряда других населённых пунктов.

12 февраля 2015 года лидерами «нормандской четвёрки» — Германии, Франции, Украины и России были подписаны соглашения «Минск-2». В период с 2016 по 2022 год число артиллерийских обстрелов сократилось. Однако это вовсе не означало, что ВСУ прекратили совершать военные преступления.

В ноябре 2015 года был сначала засыпан Северо-Крымский канал, а затем подорваны линии электропередачи, снабжающие полуостров электричеством.

Впоследствии ВСУ неоднократно точечно атаковали чувствительные объекты гражданской инфраструктуры, особенно водной.

В марте 2016 года украинские войска в результате серии обстрелов вывели из строя Донецкую фильтровальную станцию. В результате город на время остался без воды. Аналогичную стратегию Киев применял и к Крыму.

При этом украинские войска целенаправленно преследовали бригады МЧС и водоремонтников. Начиная с 2014 года, в результате обстрелов погибли 29 сотрудников спасательных служб, ещё как минимум 253 сотрудника получили ранения. При исполнении служебных обязанностей с 2014 года погибли 17 сотрудников ГУП ДНР «Вода Донбасса».

Дончанам пришлось учиться жить в условиях дефицита воды, а в ряде районов — без центрального водоснабжения.

В марте 2022 года на фоне начавшейся специальной военной операции Вооружённых сил России в канал Северский Донец — Донбасс был перекрыт украинской стороной.

В результате обстрелов ВСУ были перебиты водные артерии, по которым вода поступала в Ясиноватую, Макеевку, Горловку, а также в сам Донецк.

В целом можно отметить изменения украинской тактики террора против мирного населения, разработанной ещё на в 2014-15 годах. Поражения на фронте привели к росту числа обстрелов жилых кварталов и мирных районов. Сами обстрелы стали чаще и бессистемнее. Дополнительно Киев снял с себя обязательства по использованию неконвециональных боеприпасов, включая запрещенные кассетные боеприпасы.

14 марта 2022 года ВСУ обстреляли центр Донецка баллистической ракетой «Точка-У». Непосредственно перед атакой появились ложные сообщения о раздаче гуманитарной помощи. И по группе собравшихся людей ударили ракетой, выпущенной из района города Покровска. Погиб 21 человек, 36 получили ранения.

4 августа 2022 года целями обстрела стал район театра «Донбасс-опера», где проходило прощание Героем ДНР и России, полковником Ольгой Качурой (позывной«Корса»), которая была убита накануне под Горловкой. По всей вероятности, ВСУ намеревались убить руководство республики, которое должно было принять участие в церемонии прощания.

Как сообщали свидетели, «прилёт» пяти снарядов, пришёлся на участок примерно в 200-300 метров между гостиницей «Донбасс палас» и «Донбасс-оперой». Погибло пять человек, в том числе известная балерина, преподаватель Школы хореографического Галина Володина и её 12-летняя ученица Катя Кутубаева.

2 сентября 2022 года ракеты ВСУ атаковали Ворошиловский район Донецка, в домах по улице Артёма и на бульваре Пушкина погибли два человека. Одной из целей украинских военных было министерство угля ДНР, рядом с которым была убита женщина.

18 сентября 2023 года центр Донецка подвергся массированному обстрелу из американских РСЗО Himars. Били по центру города, в том числе по зданию, где располагается администрация врио главы ДНР Дениса Пушилина. После удара начался пожар, бульвар Пушкина затянуло густым дымом, улицы опустели.

В ночь на 1 января 2024 года ВСУ предприняли массированный ракетный обстрел Донецка. Основная часть ударов пришлась по северо-западным и западным кварталам города, в Киевском и Куйбышевском районах. Один из снарядов, пришёлся по расположенному ближе к центру города отелю «Донбасс Палас» — где в этот момент проходили праздничные мероприятия. В результате обстрела четыре человека были убиты, 13 ранены.

Атаки меньшей интенсивности на крупные города ДНР, близкие к линии соприкосновения, не прекращались с начала СВО. Последний масштабный обстрел Донецка пришёлся на 21 января 2024 года, в результате атаки погибли более 20 мирных жителей.

«Живые щиты» и убийства на оккупированной территории

Ещё одним длящимся преступлением украинских войск стало использование мирного населения в качестве живого щита при обороне населённых пунктов. А при отступлении — убийство людей, превратившихся в «отработанный материал».

Такая «тактика» лучше всего была продемонстрирована боевиками печально известного подразделения «Азов» (деятельность организации запрещена на территории РФ) в боях за Мариуполь весной 2022 года. Они старались превратить каждый отдельный дом и квартал в укрепрайон, удерживая мирных жителей в качестве щита. Тех, кто пытался покинуть город, боевики расстреливали.

Таким же образом ВСУ действовали не только в оборонительных, но и в наступательных операциях. При вторжении в Курскую область украинские войска расстреливали гражданский транспорт, пытавшийся выехать из зоны боевых действий.

Оставшиеся на оккупированной территории также столкнулись с преступлениями украинцев. По данным Следственного комитета России, с 2022 года от рук оккупантов погибли 167 мирных жителей Курской области, 500 человек получили ранения.

На основании полученных следствием данных 46 украинских военнослужащих уже осуждены к длительным срокам лишения свободы, уголовные дела еще в отношении 92 находятся на рассмотрении суда.

И единственным способом защитить мирное население является разгром украинских войск и их максимальное отдаление от густонаселённых районов.

Однако даже если конфликт на Украине закончится уже завтра, полный список преступлений ВСУ ещё только предстоит составить. Равно как и список конкретных военных, которые совершали военные преступления против мирного населения с 2014 года.