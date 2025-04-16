Стокгольм, 16 апреля, 2025, 05:12 — ИА Регнум. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумах 13 апреля проводило мероприятие с участием высокопоставленных украинских военных и их западных «коллег», по которому Россия нанесла ракетный удар. Об этом сообщил посол РФ в Швеции Сергей Беляев в ходе беседы в МИД Швеции.

Минобороны России

«15 апреля посол России в Швеции Сергей Беляев был приглашен на беседу в МИД Швеции, где ему зачитали позицию шведских властей в связи с недавними событиями в Сумах», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы диппредставительства РФ.

Отмечается, что в ответ посол указал на проведение 13 апреля в Сумах мероприятия с участием украинских и западных военных, ссылаясь на заявления Минобороны РФ и представителя МИД России. Он также подчеркнул, что ВСУ систематически нарушают международное гуманитарное право, используя гражданских как живой щит для прикрытия военных объектов.

Как передавало ИА Регнум, Вооруженные силы РФ 13 апреля нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту, где проходило совещание командного состава оперативно-тактической группы ВСУ. В результате атаки были ликвидированы более 60 украинских военных.

В Минобороны отметили, что Киев продолжает использовать украинское население в качестве живого щита: размещает военные объекты и проводит мероприятия с участием военнослужащих в центре крупного города.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что во время ракетной атаки в Сумах проходила сходка украинских военачальников с западными коллегами.

4 апреля в результате ракетного удара российских войск по месту совещания командования ВСУ и западных инструкторов в Кривом Роге было ликвидировано до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств.

В Кремле неоднократно отмечали, что российские военные наносят удары исключительно по военным целям на Украине.