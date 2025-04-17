Киев, 17 апреля, 2025, 16:02 — ИА Регнум. Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердил, что на месте удара российских войск по Сумам проходило собрание военнослужащих. Об этом 17 апреля сообщила газета The Washington Post.

Максим Блинов/РИА Новости

Собеседник издания заявил, что в это время военным вручали медали. Он тоже присутствовал на церемонии.

«Александр сказал, что проведение мероприятия в Сумах было ненужным и безответственным. Город находится всего в 18 милях (29 км) от российской границы, не имеет адекватной противовоздушной обороны», — говорится в материале.

Военнослужащий добавил, что разведка ВС РФ могла узнать о проведении собрания, а также о нем могли сообщить местные жители, которые поддерживают Россию.

Как передавало ИА Регнум, 13 апреля российские войска нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту проведения оперативного совещания командования украинской группировки войск в Сумах. В ходе атаки было уничтожено свыше 60 военнослужащих ВСУ.

Минобороны РФ подчеркнуло, что киевский режим продолжает преступную практику использования гражданского населения в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военного персонала в центре густонаселенного города. 15 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский уволил руководителя Сумской областной военной администрации Владимира Артюха, который подтвердил факт проведения в Сумах церемонии награждения военнослужащих.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 17 апреля заявила, что Зеленский пытается переложить вину за ситуацию с Сумах на Артюха. Но ответственность за это несет глава киевского режима.