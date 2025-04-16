Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Сегодняшние трагедии с ударами по Кривому Рогу и Сумам, как и множество других подобных трагедий, воспринимаются многими как страшная примета наших дней. Как-то, чего никогда не должно было случиться, даже после трех лет войны.

Иван Шилов ИА Регнум

Только случиться это должно было неизбежно.

Потому что 11 лет назад Совет нацбезопасности и обороны Украины запустил машину смерти, приняв решение о проведении «антитеррористической операции» в Донбассе, а 15 апреля 2014 года и. о. президента Александр Турчинов сообщил о начале ее «силовой фазы». Тогда жители Донецка и Луганска с таким же шоком и непониманием происходящего наблюдали за ударами авиации и артиллерии, еще не научившись отделять себя от Украины.

Их государство пришло с войной к своему народу.

По сути, это была именно война, в которой кроме армии приняли участие вчерашний Майдан, сформировавший собственные парамилитарные отряды, которым убивать «вату» было только в радость. Они получили долгожданную власть — и безнаказанность.

Шли дальше творить «национальную революцию», следуя установкам своей идеологии, уничтожать тех, кого они бессильны были переубедить в честном споре и победить на честных выборах. Без жалости и без разбора — в огне этой войны гибли дети, женщины и старики, которых расстреливали в машинах при эвакуации, «зачищали» и молотили крупным калибром под радостное улюлюканье публики.

«Их дети будут сидеть в подвалах» — именно с этим новоизбранный президент Петр Порошенко вошёл в историю, а не с безвизом или томосом.

Ведь само решение применить армию было продиктовано цинично-расчетливыми установками новой власти. Сейчас уже мало кто вспомнит, но АТО проводилась изначально на территории трех областей — помимо Донецкой и Луганской, еще и в Харьковской.

В Харькове бушевало сильное антимайдановское движение, реально способное создать «народную республику», в городе даже шли уличные перестрелки. И на подавление оппозиции в том числе был направлен выпущенный из СИЗО «Белый вождь» Андрей Билецкий, собравший вокруг себя костяк будущего «Азова»*.

Перед майдановскими руководителями стояла цинично простая практическая задача — вычеркнуть из политического поля оппозиционный электорат Юго-Востока перед выборами, на которых им нужно было узаконить свой приход к власти через госпереворот.

Кровавая расправа над «антимайданом» в Одессе 2 мая, уже четко проложившая черту между «нами» и «ними», тоже проистекала из этой потребности: напугать так, чтобы больше никто не пытался оспорить право «святого Майдана» рулить Украиной.

Кроме того, требовалось перенаправить дурную энергию «мирных протестующих», утилизировать самый отмороженный актив и отвлечь внимание общества от Крыма, который слили без боя. Тем более что и большинство силовиков попросту отказалось служить Украине, перейдя на сторону России.

Поэтому все самые известные (в первую очередь военными преступлениями) добровольческие батальоны так или иначе формировались с участием майдановского актива. «Айдар»* — из нескольких «сотен самообороны», «Киевская Русь» — из активистов-киевлян и жителей Киевской области, собранных под рукой самообороновского «сотника», «Донбасс»*, ДУК «Правый сектор»*.

А всех буйных на местах оперативно включили во вновь сформированные в каждой области подразделения теробороны, которые было приказано создавать уже в конце марта 2014 года.

С расстояния сегодняшнего дня глупо и странно звучат слова одной из пламенных участниц Майдана, зафиксированные на видео:

«Я за наш народ, я очень хочу, чтобы мы были свободны. Я приехала поддержать свой народ, свою нацию в борьбе за правду и свободу. Чтобы никто тайно ничего не решал. Даже не за Европу — это одна из поставленных целей. А за то, чтобы просто люди были людьми».

Но они звучали точно так же глупо и странно и тогда.

Валерий Мельников/РИА Новости Станица Луганская, подвергшаяся авиационному удару Вооруженных сил Украины. 2014 г.

Когда миллионы людей лишили права голоса, возможности самим выбирать себе власть. Когда боевой самолет ударил по скоплению людей в Луганске. Когда по Донецку били ракетами «Точка-У» — последний такой удар случился в марте 2022 года, когда в центре города погибли 22 человека и еще более 30 были ранены.

Били бы и дальше, если бы запасы этого советского оружия не закончились.

Несоразмерные с «виной» жителей Донбасса наказания, перечень которых огромен, мотивировались с той же поражающей воображение легкостью и цинизмом: они поперли против Родины и лучшей части украинского народа, которая точно знает как лучше и выбрала светлое будущее за всех.

По телику украинским гражданам показывали террористов и сепаратистов, творящих ужасы. Им противостояли «воины света», теснящие зло, — чтобы оно не пришло в дома простых украинцев. Для подавляющего числа россиян это были внутренние украинские дела, которые их никак не касались. А для «цивилизованного мира» ежедневная гибель людей и их горящие дома были практически незаметны.

Потому, что у хозяев этой большой игры были цели покрупнее украинизации и запрета гвардейской ленты на 9 мая.

Американцам важно было не допустить разворота Украины в сторону России, которая оставалась тогда её главным торговым партнером. Годовой товарооборот составлял 45 млрд долларов, накопленные российские инвестиции — 1,5 млрд долларов, в том числе в высокотехнологичных проектах в авиа− и судостроении, в достройке третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС, строительстве завода по фабрикации ядерного топлива и создании совместного серийного производства самолета Ан-70.

Спустя годы очевидно, что приоритетной целью был разрыв этого сотрудничества на всех уровнях и уничтожение любой кооперации в высоких технологиях. Украина должна была превратиться во враждебное государство с перспективой размещения на её территории иностранных военных баз.

Замкнуть «санитарный кордон», который должен был идти непрерывной полосой от Балтики до Каспия и дальше.

Взамен на этот разворот новая «элита», по большей части выкормленная США либо взятая под контроль под угрозой потери счетов в иностранных банках, получила на разграбление страну. Начался большой передел имущества для одних и большая перестройка культурно-политической сферы — для других.

Платили за это своей жизнью люди в городах и поселках «особых районов Донецкой и Луганской областей».

Они гибли с 2014 года, жители Кривого Рога и Сум гибнут в 2025-м, но всё это — звенья одной большой трагедии. Это — продолжение АТО, которая набирала и набирала обороты вопреки любым призывам остановиться и перестать решать проблемы силовым путём, вопреки мирным соглашениям, под которыми подписывались, чтобы просто потянуть время.

Их продолжали и продолжают решать именно так, наращивая масштабы кровопролития.

Не стоит думать, что это Зеленский такой особенный. Он попал, что называется, в струю, которая потащила его по течению и скрыла берега. Роль его личности выделяется лишь тем, что из всех его предшественников он оказался самым нестабильным психически, перестав различать циничную кровавую игру и реальность, как расчетливый барыга Порошенко.

И тогда игра, в которой были «воины света» и «орки», а война гремела только в новостях и никому не мешала наслаждаться жизнью, заслонила солнце. Но правила не поменяла. В 2014-м людей убивали, чтобы укрепить власть меньшинства, качать дурные деньги и выполнять иностранный заказ — и в 2025-м всё то же самое.

Поэтому её нельзя просто взять и остановить, потому что кто-то о чем-то договорился.

Клин вышибают только клином, и чтобы для Украины всё изменилось, появились какие-то другие люди, желающие мира, должен быть точно так же полностью устранен коллективный Майдан.

Отвечать за все смерти последних десяти лет в первую очередь должны те, кто толкнул Украину на этот путь — Турчинов, Порошенко, Парубий, Яценюк, Аваков, Тягнибок и далее по цепочке вурдалаков, насосавшихся крови досыта и сделавших всё, чтобы уничтожить любую альтернативу.

Не забывая, конечно, и о Зеленском.

Гибель еще несчитаных тысяч простых дядек и членов их семей ничего не изменит — они просто цифра на калькуляторе; перемалывание армии, производства, энергетики в целом не меняет игру. А вот «люстрация люстраторов» — вполне.

Да, говорить такое не очень-то по-христиански, особенно накануне Пасхи. Но, перефразируя одного энергичного политика из Латинской Америки, уничтожить несколько сотен отборнейшей мрази — значит на самом деле освободить миллионы.

*организация признана террористической и запрещена в РФ