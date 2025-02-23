В этом году День защитника Отечества отмечается уже в 103-й раз — если считать этот праздник «правопреемником» довоенного Дня Красной армии и послевоенного Дня Советской армии и ВМФ. Но впервые в истории страна отмечает не только День, но и Год защитника Отечества. 16 января президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Иван Шилов ИА Регнум

Об этом решении, приуроченном к 80-летию Великой Победы, глава государства сообщил ещё 20 декабря 2024 года на заседании Госсовета. Тогда президент предложил «объявить 2025 год Годом защитника Отечества в честь наших героев и участников специальной военной операции сегодня и в память о подвигах всех наших предков, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину».

«Во славу наших отцов, дедов, прадедов, сокрушивших нацизм», — подчеркнул российский лидер.

В свете решения президента стоит уделить особое внимание Дню защитника Отечества, отмечаемому в России 23 февраля, его истории и особому значению, которое он приобрел в последние три года.

Праздник, который уже более века так или иначе присутствует в отечественном календаре, далеко не сразу «наполнился» содержанием. Надо сказать, что появился он в календаре почти случайно. И, несмотря на распространенную версию, не является датой создания Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА).

Соответствующий декрет — о формировании Красной армии на добровольных началах — Совет народных комиссаров издал 28 января (15 января — по старому стилю) 1918 года.

А 10 января 1919 года глава Высшей военной инспекции РККА Николай Подвойский предложил ВЦИК отпраздновать первую годовщину создания Красной армии 28 января. Но из-за опоздания депеши и долгого ее рассмотрения до празднования добрались только 23 февраля.

В следующие несколько лет из-за тяжестей гражданской войны о празднике забыли. Вспомнили о нём только на четвёртую годовщину РККА, уже официальным указом утвердив дату 23 февраля как День Красной армии.

В последующем сомнения были если не насчет даты, то хотя бы насчет ее обоснования. В 1933 году «первый красный офицер» Климент Ворошилов, на тот момент занимавший пост наркома по военным и морским делам СССР, на торжественном заседании, посвященном 15-й годовщине Красной армии, отметил: «Кстати сказать, приурочивание празднества годовщины РККА к 23 февраля носит довольно случайный и труднообъяснимый характер и не совпадает с историческими датами».

Со второй половины 30-х годов прошлого века на официальном уровне появляется иная трактовка даты. Объявлялось, что 23 февраля 1918 года произошли бои РККА с германской армией под Псковом и Нарвой, в ходе которых молодая Красная армия впервые одержала победу над противником, задержав наступление немцев на Петроград. Однако и насчет этого события мнения историков разнятся — вплоть до заявлений, что в этот день вообще не было зафиксировано столкновений.

Как бы то ни было, в те годы такая версия была крайне актуальна на фоне роста напряжения между СССР и Германией, и закрепилась она во время Великой Отечественной войны.

А подлинное, серьёзное наполнение День Красной армии получил именно тогда, в годы суровых испытаний. На февральские дни 1942-го пришёлся перелом в битве за Москву — наши войска шли в контрнаступление, отбрасывая врага от столицы. «Теперь уже нет у немцев того военного преимущества, которое они имели в первые месяцы войны в результате вероломного и внезапного нападения», — говорилось в приказе Иосифа Сталина (в числе прочего занимавшего пост наркома обороны) от 23 февраля 1942 года.

Через год страна чествовала бойцов, остановивших гитлеровское наступление на Кавказ и разбивших врага под Сталинградом в тяжелейшей битве Второй мировой. 23 февраля 1944 года страна поздравляла армию, прорвавшую блокаду Ленинграда, освободившую Киев, уничтожившую корсунь-шевченковскую группировку немцев. Как раз в канун 26-й годовщины создания Красной армии началась одна из наиболее масштабных военных операций — форсирование Днепра. Прорыв РККА на Правобережную Украину означал коренной перелом в ходе войны — начало финального этапа Великой Отечественной.

Наконец, 23 февраля 1945 года встречала армия, спасшая от нацизма страны Балкан и Восточной Европы, освободившая Белград и Краков, взявшая с тяжелыми боями Будапешт, готовившаяся к финальной битве — к сражению за Берлин.

Военные торжества в честь годовщины Красной армии были праздником и для тыла, работавшего по принципу «всё для фронта, всё для Победы», и для всего народа, объединившегося в борьбе с противником — что необходимо нашему обществу и сейчас, во время СВО.

Если в послевоенную эпоху и в новейшие постсоветские времена День Победы (праздник 9 Мая) сохранил свой изначальный, священный для всех смысл, то с праздником 23 Февраля произошла определённая трансформация. Для позднесоветского общества это был скорее «профессиональный праздник» для всех мужчин, отслуживших срочную службу. А потом и вовсе день 23 февраля, ставший наконец выходным, превратился, подобно 8 марта, в «гендерный» праздник — «международный мужской день», когда есть повод получить в подарок одеколон, сорочку или набор инструментов.

Но можно с уверенностью сказать, что спецоперация придала Дню защитника Отечества новое — народное, смысловое — наполнение. Мужество и отвага русских воинов вдохновляют всю страну. Это больше не просто «международный мужской день», это уже даже не день тех, кто служил в армии. Среди нас есть настоящие защитники Отечества, не вызывающие сомнений, и, к слову, не только мужчины — на передовой есть и женщины. 23 Февраля — это день настоящего патриота, на фронте или в тылу сражающегося за торжество нашей Родины над силами зла.

Участники СВО — главные герои Дня защитника Отечества в наше время. Именно они способствуют будущему страны на передовой, оберегают покой каждого дома и являются гарантами нашего счастливого будущего. Именно поэтому они становятся главными участниками торжеств, посвященных этому дню. Кроме них поддержки в этот день достойны и те, кто помогает нашим воинам: волонтёры, медики, труженики оборонной промышленности, — все, кто вносит вклад в победу, в защиту Родины и ее интересов.

В преддверии годовщины Победы в Великой Отечественной войне напрашиваются аналогии с прошлым: ветераны, прошедшие кампании сороковых годов прошлого века, создали великую страну, и их наследники, участники СВО, прямо сейчас повторяют их подвиг.

Благодаря мотивации и силе фронтовиков страна в кратчайшие сроки смогла восстановиться после войны 80 лет назад. Солдаты и офицеры стали ведущими инженерами, государственными деятелями, ударниками труда, деятелями культуры, руководителями предприятий и учеными. Современное поколение героев сможет достойно продолжить этот ряд. Страна оказывает им поддержку, продвигает их участие в бизнесе и запускает новые кадровые программы. Правнуки победителей, реализовавшись в гражданских условиях, обязательно добьются новых успехов для Родины.

Как подчеркнул президент, подводя итоги 2024 года, участники СВО — это будущее страны, ее кадровый резерв. Уже сейчас они активно включаются в государственное управление и важные общественные проекты через программу «Время героев». Аналогичные программы начинают работать и в регионах. Можно быть уверенным, что 2025 год отметится новыми инициативами по поддержке бойцов и новыми победами наших героев на фронте.

Решение об объявлении 2025 года Годом защитника Отечества подчеркивает важность миссии российских воинов всех времен, не только прошлого, но и настоящего. Это решение — расстановка приоритетов и ответ на вызовы современности. Мы живем во времена новых героев, воспитанных на примерах предков, отстоявших суверенитет и свободу Родины. Президент напоминает о том, что бойцы СВО уже встали в один ряд с героями других эпох, что говорит об их особой роли в современном обществе.

О принципиальной значимости решения об объявлении 2025 года Годом защитника Отечества лучше всего скажут две цитаты из обращения Владимира Путина в новогоднюю ночь:

«Мы — дети, внуки и правнуки поколения, сокрушившего нацизм. Мы верны заветам и традициям наших ветеранов». «В эту новогоднюю ночь помыслы, надежды родных и близких, миллионов людей по всей России вместе с нашими бойцами и командирами. Вы подлинные герои, взявшие на себя великий ратный труд защищать Россию, обеспечить нашему народу прочные гарантии мира и безопасности. Мы гордимся вашим мужеством и отвагой, верим в вас».

Россия действительно верит в них. С такими примерами самоотверженного патриотизма страну, безусловно, ждут новые победы.