Москва, 18 февраля, 2025, 12:36 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили село Ямполовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ИЗВЕСТИЯ

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобождён населённый пункт Ямполовка Донецкой Народной Республики», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что также армия России нанесла удары по ряду бригад украинских войск возле Лозовой и Загоруйковки в Харьковской области, Свердловки и Новолюбовки в Луганской Народной Республике и Колодези в ДНР.

За сутки противник лишился на этом направлении более 205 бойцов, двух американских бронетранспортёров М113, восьми автомобилей и пяти орудий полевой артиллерии. Кроме того, были уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля российские военные освободили населённый пункт Фиголевка в Харьковской области. Они также нанесли удары по позициям украинской армии около Кондрашовки, Голубовки, Загоруйковки, Новой Кругляковки в Харьковской области, Новолюбовки — в Луганской Народной Республике и Колодези и Ямполовки — в ДНР.

Позднее в этот же день военные группировки войск «Север» армии России освободили населённый пункт Свердликово в курском приграничье. Украинские формирования потеряли на этом участке фронта за сутки более 300 бойцов, четыре танка, три бронетранспортёра, 15 боевых бронированных машин, 23 автомобиля, три самоходных артиллерийских установки и артиллерийское орудие, а также пусковую установку и радиолокационную станцию норвежского зенитного ракетного комплекса NASAMS и пункта управления беспилотниками.