Вооружённые силы России продолжают продвигаться в рамках СВО. Боевые действия идут по всей линии фронта в ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областях.

Иван Шилов ИА Регнум

Главным событием минувшей недели стало завершение операции по освобождению Торецка (Дзержинска).

«В результате активных наступательных действий подразделениями 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр» освобождён город Дзержинск Донецкой Народной Республики», — сообщили в Минобороны.

Бои за город продолжались несколько месяцев. В итоге ВСУ были вынуждены отступить в район населённого пункта Константиновка.

При этом в целом в Донбассе отмечается снижение наступательной активности Вооружённых сил РФ, в то время как основная тяжесть боёв сместилась севернее — в Харьковскую область

Боевые действия идут на севере Харьковской области, где российская армия развивает достигнутые раньше успехи. Украинские источники сообщают, что обстановка на фронте в районе Купянска постоянно ухудшается, поскольку командование ВСУ перебрасывает все боеспособные резервы в Курскую область и оставляет отдельные участки фронта без прикрытия.

Бои в Харьковской области продолжаются сразу на нескольких направлениях. Южнее Купянска штурмовые подразделения российской армии расширяют плацдарм на левом берегу реки Оскол в районе населённого пункта Кругляковка. В то же время севернее Купянска ВС РФ перешли реку в районе населённого пункта Двуречная и заняли близлежащие посёлки Фиголевка и Западное.

Анна Рыжкова ИА Регнум

По информации с фронта, основные силы противника на этом направлении стянуты для обороны непосредственно Купянска и Ковшаровки и севернее — в районе райцентра Великий Бурлук. Для создания сплошной линии обороны, как в Донбассе, у Киева не хватает ни резервов, ни техники, а попытки затянуть бои в небольших населённых пунктах не дают желаемого результата.

На купянском направлении были впервые замечены редкие боевые машины пехоты AIFV-B-C25 — бельгийская модификация американской машины M113, оснащённая 25-мм пушкой. Как минимум две машины были уничтожены беспилотниками, управляемыми при помощи оптоволокна, на закрытой позиции в районе села Колодезное.

Также сообщается о плотной работе российских ВКС, которые наносят удары по тылам противника.

Продвижение российской армии создаёт для ВСУ реальную угрозу потери крупного участка границы между Белгородской и Харьковской областями. В то же время Вооружённые силы РФ могут развить достигнутый успех, начав наступление на Купянск, сообщают фронтовые источники ИА Регнум.

«Кто-то говорит, что ВСУ проспали наше наступление здесь, но на самом деле они всё видят, просто уже не могут успевать везде. Сейчас мы можем продвигаться вдоль границы, обходя их основные оборонительные рубежи, создавать новый фронт — без резких прорывов, но эффективно. И потом развивать достигнутый успех уже в стратегическом плане», — рассказывает собеседник издания.

Задачей-минимум на участке фронта севернее Купянска остаётся освобождение населённых пунктов Колодезное и Великий Бурлук. Дальнейшее продвижение российских войск осложнит обстановку для украинских войск в Волчанске, где в последние месяцы продолжаются ожесточённые бои.

Российские войска могут выйти в тыл группировки противника и вынудить ВСУ оставить город. Также ВС РФ могут расширить плацдарм на правом берегу реки Оскол и развить наступление в направлении Купянска, перерезав маршруты снабжения группировки противника в стратегически важном городе.

ВСУ пытаются контратаковать

Успех в Харьковской области может позволить создать серьёзную угрозу для группировки противника на донецком направлении. Накануне стало известно, что ВСУ резко активизировались сразу на нескольких участках фронта в Донбассе, местами перейдя в контрнаступление. Об этом, в частности, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Красноармейское направление: здесь мы видим, что противник пытается контратаковать. Но инициатива полностью, на 100%, сейчас за войсками Российской Федерации. Также на этом направлении мы видим постепенное перерезание всей логистики по трассе Димитров — Константиновка — Часов Яр», — написал Пушилин в своём Telegram-канале.

Локальными контратаками ВСУ пытаются замедлить победное наступление российской армии, отмечает французское издание Le Figaro. По информации журналистов, украинские войска предприняли серию атак в районе Часова Яра, Торецка и Покровска. Для руководства контрнаступлением и координации между отдельными подразделениями в Донбасс прибыл командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый.

Авторы Le Figaro предполагают, что контрнаступление украинских войск призвано зафиксировать существующую линию наступления в Донбассе на фоне сообщений о готовящихся мирных переговорах по урегулированию ситуации на Украине. Но пока действия ВСУ не привели к существенным изменениям на линии боевого соприкосновения, отмечают источники ИА Регнум.

«Есть некоторое движение, но локальные контратаки и раньше предпринимались. Сейчас, может, немного возросла интенсивность, потому что появилось пополнение из свежих мобилизованных у противника. И в целом у них порядки стали плотнее. Но в стратегическом плане ситуация никак не изменилась, мы продолжим давить в любом случае», — отмечает собеседник агентства.

Украинские источники ожидают, что в ближайшее время российские войска могут вновь перейти в наступление на одном или сразу нескольких направлениях. Предполагается, что «пауза» в Донбассе вызвана перегруппировкой штурмовых подразделений, которые готовятся начать финальный этап операции по окружению города Покровска.

Окружение перед штурмом

По мере того как операция по освобождению города вступает в решающую стадию, встаёт вопрос о другом крупном оборонительном рубеже противника в Донбассе — агломерации Славянск — Краматорск.

Накануне стало известно об активизации фронта в районе населённого пункта Торское северо-восточнее Славянска. По сообщениям с мест, российские войска смогли продвинуться вглубь позиций противника на расстояние 500–600 метров.

Дальнейшее продвижение на этом направлении позволит российским войскам продвинуться в направлении города Красный Лиман.

В сочетании с успехами наступления на купянском направлении продвижение в районе Торского даст возможность российским войскам нависнуть над Славянским укрепрайоном противника с севера. Южнее штурмовые подразделения Вооружённых сил РФ продвинулись в направлении Константиновки.

В ближайшее время ожидается завершение боёв в Часовом Яре — ещё одном городе, превращённом ВСУ в укрепрайон, после чего российские войска могут начать наступать на Славянск с востока.

Российские войска уверенно завершают подготовку к финальному этапу битвы за Донбасс.