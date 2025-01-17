Ситуация на восточном фланге донецкого фронта резкого обострилась. Подразделения группировки «Восток» Вооружённых сил России перешли в наступление в районе населённого пункта Великая Новосёлка, выбивая противника с занимаемых позиций.

Иван Шилов ИА Регнум

Целый ряд источников поспешил сообщить о полном освобождении прилегающих к Великой Новосёлке населённых пунктов и начале боёв непосредственно в посёлке. Но говорить об этом, отмечает источник ИА Регнум с мест, ещё рано — пока боевые действия идут на подступах.

За минувшие дни российские войска завершили освобождение и зачистку посёлка Нескучное и продолжили наступление в направлении посёлка Времевка. Продвигаются российские силы и западнее посёлка, где ВСУ несут тяжёлые потери. ВС РФ вклиниваются в оборону противника, стремясь окружить населённый пункт.

Продвижение российской армии подтверждает в том числе украинский аналитический ресурс DeepState.

«Враг занял Песчаное, Славянку, Ясеновое а также продвинулся во Времевке и Часовом Яре», — пишут авторы ресурса.

В то же время бои продолжаются севернее Великой Новосёлки, где подразделения российской армии расширяют плацдарм на правом берегу реки Мокрые Ялы.

Ключевая задача Вооружённых сил России остаётся прежней: нарушить коммуникации противника, чтобы окружить населённый пункт и обороняющую его группировку ВСУ.

«О стратегическом изменении ситуации можно будет говорить после того, как снабжение противника будет полностью перерезано. Сейчас у них остаётся маршрут по полям от Шевченко на Времевку, а также через реку Мокрые Ялы. Снабжение висит на нитке, но оно всё ещё идёт. Котёл почти готов, но крышка пока не закрыта», — рассказывает источник ИА Регнум, находящийся на месте событий.

Анна Рыжкова ИА Регнум Великая Новосёлка, 17.01.2025

По последним данным, бойцы группировки «Восток» заняли часть населённого пункта Времевка: штурмовые отряды продолжают операцию по полному освобождению населённого пункта.

Важнейший плацдарм ВСУ

В течение всего 2023-го и части 2024 года Великая Новосёлка оставалась важным узлом обороны противника на линии Угледар — Новосёлка — Гуляйполе — Орехов — Каменка. На этом рубеже ВСУ, используя рельеф местности, смогли остановить продвижение российской армии на запорожском направлении. Из-за преимущественно равнинного пейзажа контроль над крупными населёнными пунктами, находящихся на доминирующих высотах, приобрёл стратегическое значение.

Командование украинских войск стремилось использовать укреплённые позиции по линии фронта, чтобы создать плацдарм для контрнаступления. Летом 2023 года именно из района Новосёлки, Орехова и Гуляйполя ВСУ пытались прорваться к Азовскому морю в ходе неудачного «контрнаступа».

Несмотря на то что российская армия отразила все атаки, угроза нового наступления украинских войск не исчезла. Именно поэтому в 2024 году началось решающее наступление на Угледар: после того как город оказался под угрозой окружения, гарнизон ВСУ отступил с большими потерями.

Освобождение Угледара позволило установить огневой контроль над прилегающими территориями и начать наступление на запад — в направлении Великой Новосёлки.

Решающим успехом стал прорыв к посёлку Новый Комар, в результате чего была перерезана дорога, ведущая к трассе Запорожье — Курахово — Донецк, а также на север — к Покровску. Это привело к фрагментации обороны противника.

Позднее силы группировки «Восток» форсировали реку Мокрые Ялы и перехватили контроль над дорогой между Великой Новосёлкой и Гуляйполем — ещё одним рубежом обороны противника.

Стык ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей

Наступление российских войск в районе Великой Новосёлки продолжается одновременно с продвижением возле Покровска. ВС РФ используют испытанную в боях тактику мощных фланговых обходов с одновременными сковывающими атаками по линии соприкосновения. Такой подход позволяет раз за разом выдавливать противника из крупных населённых пунктов без затяжных городских боёв.

Угроза окружения уже привела к панике в рядах ВСУ в Великой Новосёлке. Силы противника на Новосёловском направлении сталкиваются с нехваткой сил, заявил представитель 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Секач.

«Противник продолжает давление на этом направлении. В таких агломерациях, когда один населенный пункт переходит в другой, для активной обороны нужно большое количество пехоты. Но у нас, к сожалению, нет таких ресурсов», — сказал Секач.

Офицеры ВСУ также жалуются на плохую погоду, которая затрудняет аэроразведку и использование дронов. Однако Киев пока не готов дать приказ на отступление — и это легко объяснить.

После ухода из Великой Новосёлки украинские войска будут вынуждены откатиться на несколько километров западнее — в район населённых пунктов Новосёлка и Зелёное поле. Здесь сходятся границы ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей, что даёт возможность российской армии продвигаться к территориям, которые пока что оставались вне зоны проведения СВО.

«По опыту Угледара можно сказать, что они держатся до последнего. Потом в режиме аврала отступают, неся тяжёлые потери. Отходят на 3–4 километра, чтобы вновь закрепиться. Но цепляться там не за что — крупных населённых пунктов в этом районе нет. Так что оборона противника может серьёзно просесть», — поясняет источник ИА Регнум.

«Элита ВСУ» гибнет в Курской области

Вполне возможно, что после освобождения Великой Новосёлки российские войска начнут наступление в направлении города Гуляйполя — следующего крупного узла обороны противника на линии фронта в Запорожской области.

При этом продвижение российских войск может спровоцировать эффект домино: у ВСУ на сегодняшний день нет дополнительных линий обороны в регионе, что открывает возможности российской армии для успешного наступления на город Запорожье. Но, чтобы развить достигнутый успех, потребуется время для закрепления и фиксации новой линии фронта.

В целом, во многом именно от исхода боёв за Великую Новосёлку будет зависеть развитие событий на Запорожском фронте.

В свою очередь командование противника не способно переломить ситуацию — у ВСУ просто не хватает подготовленных резервов. Наиболее боеспособные части украинских войск, включая так называемую «гвардию наступления», раньше перебросили в Курскую область, где «элита ВСУ» несёт тяжёлые потери.