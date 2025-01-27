Донецк, 27 января, 2025, 12:12 — ИА Регнум. Российские войска освободили посёлок Великая Новосёлка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобождён населённый пункт Великая Новосёлка Донецкой Народной Республики», — указано в публикации.

Также уточняется, что формированиям танковой, механизированной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Богатырь и Времевка ДНР также было нанесено поражение.

Как передавало ИА Регнум, ранее были опубликованы кадры водружения российских флагов в Великой Новосёлке. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 5-й танковой бригады и 40-й бригады морской пехоты с освобождением населённого пункта.

23 января Telegram-канал Mash сообщил, что у Великой Новосёлки порядка 1,5 тыс. украинских боевиков и наёмников из Польши, Великобритании и Грузии попали в окружение. Отмечалось, что окружённым поставили ультиматум — сложить оружие и сдаться в плен или быть ликвидированными.

Ранее российские военные освободили населённый пункт Украинка и город Дзержинск в ДНР. А в начале января российские военные освободили Курахово.