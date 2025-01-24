Судя по выкладкам социологов, изучающих общественное мнение, одной из наиболее русофобски настроенных стран является, как ни странно, Швеция. Именно шведы настроены по отношению к русским наиболее кровожадно, требуя продолжать войну до последнего украинца. В России такая информация способна вызвать замешательство.

Иван Шилов ИА REGNUM

Знания большинства из нас о Швеции не выходят за пределы немногих стереотипов: зажиточный уют, тучная «социалка», Карлсон и Пеппи Длинныйчулок, шведская стенка, шведский стол и шведская семья. Однако шведская русофобия произросла не на пустом месте. Она имеет за собой длинную традицию и опирается на давнюю историческую травму.

Проще говоря, Швеция не может простить России то, что несколько веков назад русские решительно и безжалостно разломали шведскую империю.

Кровожадные настроения

В январе 2025 года по заказу новостной службы шведского телеканала TV4 был проведен опрос, участие в котором приняли свыше тысячи человек, — выборку постарались сформировать с учетом всех основных страт шведского общества.

Вопрос был простой: нужно ли прекращать боевые действия на Украине путем немедленных переговоров?

75% опрошенных высказались против переговоров и выразили желание увидеть «победу Украины». Ради этого они готовы ждать — даже в том случае, если конфликт будет продолжаться еще долго.

Кровожаднее всех (85%) настроены молодые шведки: самая сильная поддержка киевского режима наблюдается среди женщин в возрасте от 18 до 34 лет. Это известный феномен — всегда и везде наиболее воинственно настроены те, кому лично участь оказаться в окопах не грозит ни при каком раскладе.

Телеканал обнародовал слова некоторых из опрошенных женщин.

«Я могу только надеяться, что они смогут продолжать бороться. Я бы хотела, чтобы это стало концом для ужасного Путина. Он работает над уничтожением мира», — говорит Хизер Перссон.

Впрочем, некоторое количество шведских женщин всё-таки высказались и в пользу мира. «Я думаю, что самое важное — спасти как можно больше жизней, а затем ради этого нужно пойти на некоторые компромиссы», — сказала Шарлин Смит.

Но в целом желание увидеть в ближайшее время мирные переговоры выразили лишь только 25% от общего количества опрошенных шведов. Откуда же такая воинственность?

«Выбор украинского народа»

Истоки шведской русофобии — в изначальном смысле этого слова, то есть страха перед русскими — прослеживаются очень хорошо.

Когда-то Швеция была могущественной империей, а Балтийское море — фактически «шведским озером». Страна шла к этому на протяжении нескольких веков: шведы показали хорошую выдержку на дальней дистанции, последовательно побеждая других претендентов на региональное господство — Данию, Речь Посполитую, допетровскую Россию (стоит вспомнить, например, итоги Ливонской войны и Смутного времени).

И всё шло у Швеции прекрасно до момента, пока их региональная империя не угодила на зуб «русскому медведю», обновленному Петром Великим гиганту, который неторопливо раскрошил её — и низвел могущественное прежде государство до уровня второразрядной страны.

Очень важно в контексте нынешней ситуации помнить, что решающая схватка Петра I и шведского короля Карла XII, пользовавшегося репутацией лучшего на тот момент европейского полководца, произошла именно на территории Украины.

Коцебу, Александр Евстафиевич «Битва при Нарве»

Не менее важно, что украинский гетман Иван Мазепа, совершив акт измены Петру, перебежал под знамёна Карла, представив себя ему как полноправного представителя Украины. По факту за Мазепой последовали лишь несколько тысяч человек, но, по мнению нынешних пропагандистов, это ничего не значит. Они пишут об «историческом выборе украинского народа», о «борьбе локоть к локтю с общим врагом» — такого рода нарративы сейчас очень востребованы как в Швеции, так и на территориях, контролируемых киевским режимом.

Как известно, итог Северной войны оказался для Швеции катастрофическим.

Боевые действия начались с разгрома русских войск под Нарвой, а под конец этой войны русские десанты высаживались на шведской земле в непосредственной близости от Стокгольма.

Оказавшись перед лицом катастрофы, шведы согласились признать победу Петра — и 30 августа 1721 года в городе Ништадте был подписан мирный договор, положивший конец 21-летней войне. Этот договор сохранил за Россией ее завоевания в Прибалтике и нынешней Ленобласти. Петр I согласился вернуть шведам лишь Финляндию, которую, впрочем, изначально и захватывали в качестве будущей «разменной монеты».

Попытки реванша

Из Северной войны Швеция вышла фактически наполовину уничтоженной.

Шведы лишились огромного количества молодых мужчин и большей части своей империи. Из числа великих держав Швеция перешла в разряд второстепенных государств.

Неудивительно, что в Стокгольме начали крепнуть реваншистские настроения — тем более что после смерти Петра Российская империя вошла в полосу политической нестабильности.

Карцов Павел Петрович Карта Шведской войны 1741 и 1742 годов

Шведы сочли, что удобный момент для реванша наступил летом 1741 года, когда при номинально правившем в России младенце Иване VI реальное управление государством осуществляла его мать, малоопытная регентша Анна Леопольдовна. Начиная эту войну, Стокгольм ставил целью отвоевать всё потерянное в Северной войне, да еще и прихватить, если получится, земли между Ладогой и Белым морем.

Однако и эта война превратилась для Швеции в цепь поражений — во многом усилиями полузабытого ныне русского фельдмаршала Петра Ласси. В 1719 г. он лично участвовал в высадке на шведский берег и теперь готовил новые десанты. Но в Стокгольме, видя безнадегу положения, пошли на мир. Швеция, изначально намеревавшаяся поживиться русскими землями, сама была вынуждена отдать России солидный кусок Финляндии.

Очередную попытку реванша шведы предприняли в 1788-м — король Густав III грезил о лаврах Карла XII и возвращении потерянного. Он посчитал, что победа будет лёгкой, поскольку основные силы России под началом Григория Потёмкина были отвлечены на войну с Османской империей.

Густав направил Екатерине II ультиматум, в котором потребовал отдать не только балтийские завоевания Петра Великого, но и вернуть туркам отвоеванные у них Россией территории, в том числе Крым! Однако война вновь принесла шведам череду горьких поражений — «утешительной пилюлей» для них стал лишь разгром русского гребного флота при Роченсальме. В итоге в 1790-м стороны заключили мирный договор, по которому остались при своих.

Последняя на данный момент война в истории Швеции состоялась в 1808-09 гг. — по ее итогам Россия отобрала у шведов практически половину их тогдашней территории, Финляндию.

Одним из кульминационных моментов той войны стала высадка в марте 1809 года отряда под началом знаменитого гусара, генерал-майора Якова Кульнева, перешедшего со своими подразделениями по льду пролив Южный Кваркен, на побережье Швеции. Подойдя к берегу, Кульнев опрокинул шведский отряд, который было попытался не дать русским выйти со льда. Впервые со времен Петра Великого русские солдаты вновь пришли в Швецию. До Стокгольма оставалось менее ста вёрст.

Как доносил командованию непосредственный начальник Кульнева князь Пётр Багратион, столь быстрый приход русских в Швецию привел прибрежных жителей в ужас. «Сигнал о сем телеграфа ужаснул столицу вандалов». Донесение живописует «картину повсеместного смятения и страха». Вылазка обернулась для шведов шоком, глубоким психологическим потрясением. Они в очередной раз убедились, что при желании русский медведь может достать их в любой момент.

Пропагандистская накачка

Наученные этим уроком, шведы после заключения в 1809 году катастрофического для них мирного договора провозгласили политику вечного нейтралитета — которой и придерживались, хоть и с известными оговорками, в течение двухсот с лишним лет. Страх перед гигантской Россией, низведшей былую Шведскую империю до статуса маленькой страны, въелся в плоть и кровь, удерживая шведов от новых авантюр.

Эта инъекция страха оказалась очень мощной.

В Стокгольме даже сумели удержаться от присоединения к антироссийской коалиции, которую сколачивали в преддверии Крымской войны Великобритания и Франция.

Недавно, как известно, шведы вступили в НАТО. Таким образом, государство официально было выведено из статуса нейтрального.

Но психологическая травма, полученная в ходе многочисленных русско-шведских войн, никуда не делась — тем более что ее заботливо растравляют шведские историки и пропагандисты.

Для того же, чтобы понять нынешние настроения шведского общества, достаточно ознакомиться с содержанием их новостных сайтов.

Сейчас там преобладают заголовки следующего типа: «Осужденный шпион признался в сотрудничестве с российскими спецслужбами», «Шведского поджигателя Корана обвинили в связях с ЧВК «Вагнер», «В Швеции белорусских монахинь обвинили в сборе денег для российской армии» и т.д.

Постоянно пишут про вездесущих разведчиков и диверсантов, создавая у населения иллюзию, что Россия ведет против Швеции «гибридную войну». В шпионаже недавно заподозрили даже православную церковь.

Характерно, что это началось не в последнее время, а уже давно.

Один из популярнейших сюжетов шведской массовой культуры — советские, а потом и российские субмарины, которые якобы тайком нарушают границы шведских вод для осуществления каких-то зловещих миссий.

Типичный пример: осенью уже далекого 2014 года шведские ВМС «зарегистрировали радиопередачу неопознанного подводного объекта» из своих территориальных вод. Началась широкомасштабная операция по поиску таинственной субмарины — к ней подключили военные корабли, вертолеты и несколько подразделений сухопутных войск.

Была вброшена «сенсация» о том, что у берегов Швеции, дескать, терпит бедствие стратегический атомоход-ракетоносец «Дмитрий Донской», а российские власти это, конечно, «скрывают». Распространялись слухи о таинственных объектах, лежащих на морском дне, о вмятинах, оставленных в грунте корпусом субмарины, о якобы увиденном кем-то ныряльщике, тут же забравшемся в подлодку…

Сочетание давних исторических травм, горькая память о проигранных битвах, потерянных территориях и русских десантах вступают в синергию с параноидальным страхом перед русскими «шпионами» и «диверсантами». Всё вместе заставляет рядовых шведов ненавидеть Россию, желать ей поражения и распада.

Поэтому у них действительно создалось впечатление, что «Украина сражается за нас». Более того, шведы всерьез боятся, что если «Украина сдастся», то «следующими будем мы».

О том, насколько серьезен этот страх, свидетельствует тот факт, что на территории Швеции уже сейчас идет поиск мест для могил, в которых они намереваются хоронить десятки тысяч жертв войны. Учитывая содержание ума среднестатистического шведа, которого ежедневно насыщают через СМИ ядом ненависти к России, его желание воевать до последнего украинца вызывать удивление не должно.