В то время как власти Швеции всецело озабочены милитаризацией своего государства в рамках НАТО, гражданская инфраструктура страны пребывает в плачевном положении.

Иван Шилов ИА REGNUM

Особенную озабоченность вызывает состояние дорог — как железнодорожных, так и автомобильных. Дорожная сеть нуждается в реконструкции, но у государства нет на это денег. Средства утекают совсем на другие нужды — в частности, на создание комфортабельных тюрем для преступников-мигрантов.

Впрочем, и с милитаризацией не всё хорошо — промышленная база деградирует, выполнение стратегически важных военных заказов осуществляется черепашьими темпами.

Денег на железные дороги нет

В последнее время в Швеции все чаще бьют тревогу по поводу состояния местной железнодорожной сети.

Шведская пресса пишет, что при нынешних темпах ремонта потребуется около 350 лет, чтобы заменить все изношенные опоры электропередач и контактную сеть на шведских железных дорогах. Состояние этой инфраструктуры настолько плохое, что может привести к общенациональному кризису.

Ситуация уже давно является предметом все более громких критических замечаний. Специалисты жалуются, что техническое обслуживание не проводится вовремя, а новости о задержках поездов (вовремя прибывают в среднем лишь семь из десяти поездов дальнего следования) и сходах с рельсов в последние годы стали обычными.

Эксперты отмечают, что, хотя за минувшие тридцать лет количество поездок по шведской железной дороге увеличилось вдвое, сама железнодорожная сеть не совершенствуется.

По сегодняшней оценке, на некоторых стратегических маршрутах устарело и должно быть заменено уже около двух третей железнодорожного оборудования. Сейчас стоимость такой замены оценивается в 70 млрд шведских крон (свыше 550 млрд рублей), что соответствует примерно четырём государственным бюджетам, отводимым на культуру.

Причем, согласно подсчетам консалтинговой компании WSP, эта сумма круглосуточно и ежечасно увеличивается более чем на 400 тысяч крон (более 3 млн рублей).

«Шведская железная дорога рушится прямо на глазах. За этим стоит так много системных ошибок, что не знаешь, с чего начать», — жалуется в беседе с изданием Dagens Nyheter Хокан Энглунд, бывший заместитель директора Infranord, государственной компании по ремонту и эксплуатации железнодорожных дорог.

При этом шведские власти настолько наэлектризованы собственной пропагандой о «кознях агрессивной России», что уже готовы допустить, что плохое состояние железнодорожных путей связано не с отсутствием своевременных ремонтов, а проделками «русских шпионов».

В мае британская Financial Times написала, что шведская Полиция безопасности (Säpo) расследует, не являются ли повторяющиеся сходы поездов с рельсов по железнодорожной линии Мальмбанан, проложенной на севере государства, результатом диверсий. По этой линии, соединяющей шведскую Кируну и норвежский Нарвик, транспортируется 75 процентов железной руды, добываемой на рудниках государственной горнодобывающей компанией LKAB.

В Säpo всерьез заподозрили, что здесь могут быть замешаны некие саботажники, подкупленные российской разведкой.

Но в шведском управлении по расследованию несчастных случаев пока еще сохранили здравый смысл — там не видит признаков злого умысла. В этой конторе честно говорят, что причиной железнодорожных аварий является лишь разрушающаяся инфраструктура, которую власти не хотят и не могут поддерживать в должном порядке.

«Нет никаких признаков диверсии», — говорит сотрудник управления Йонас Бекстранд. Однако некоторые «упоротые» шведские чиновники твердят, что, если железнодорожных диверсий и не было раньше, то это, мол, отнюдь не является гарантией от того, что они не начнутся в скором будущем.

Ведь с тех пор как в марте этого года Швеция стала членом НАТО, ее союзники по альянсу проявляют к Мальмбанану повышенный интерес — по нему можно перебрасывать военную технику на север Швеции и в Финляндию.

Воры валят всё на «русских»

Упадок шведской инфраструктуры, впрочем, касается отнюдь не только железных дорог. Так, еще в 2020 году в государственной транспортной администрации признавали, что значительная автомобильных часть дорог тоже пребывают в ужасном состоянии. Это касалось 150 000 километров (10%) всех государственных дорог в стране. С тех пор все стало только хуже.

Кстати, население вносит посильный вклад в разрушение дорожной инфраструктуры. Так, в апреле этого года шестерых молодых мужчин и женщину обвинили в краже дорожных камер контроля скорости. Эти камеры начали исчезать в августе 2022 года: за несколько недель было украдено более сотни приборов.

Пропагандисты тут же обвинили в кражах неких «агентов Москвы» — мол, украденные видеокамеры можно применять в боевых беспилотниках. Эта сенсационная информация тут же попала во все крупные шведские СМИ и даже в зарубежную прессу: посмотрите, мол, до чего обнаглели российские разведчики и что они вытворяют!

Но уже в конце октября 2022 года в полицию поступила реальная наводка и вскоре начались аресты подозреваемых. Как оказалось, один из задержанных ранее слышал о «русской теории» и принялся «переводить стрелки»: рассказал на допросе о том, что на него вышли двое россиян и угрожая ему с семьей расправой, заставили складировать украденные камеры у него дома.

«Они не были шведами, они были русскими. Они говорили гневно и ругались по-русски. А потом все пошло под откос…», — соловьем заливался подозреваемый со слезами на глазах.

Но затем полиция вскрыла в его телефоне переписку с друзьями — а там они как раз глумились над предположениями о «русском следе» и хвастались друг перед другом, сколько зарабатывают на краденом.

Оказалось, что видеокамеры продавались через социальные сети за наличные — по тысяче крон за штуку. «Чертовски крутой бизнес», — радовались преступники. Теперь с них требуют около 4 млн крон в качестве компенсации за украденное и испорченное оборудование.

Деградировал даже знаменитый SAAB

Раньше Швеция заслуженно гордилась своей промышленностью, но теперь и эта отрасль переживает деградацию. Упадок связан с потерей компетенций и прежней культуры производства. Налицо красноречивый пример: предприятие SAAB Kockums аж с 2015 года (то есть уже девять лет!) строит для ВМФ Швеции две подводные лодки класса А26. Это должны быть субмарины нового поколения, проект которых разрабатывался с начала 90-х.

Впрочем, ничего исключительного в них нет: это небольшие корабли надводным водоизмещением 1930 тонн, длиною 63 метра, с комбинированными силовыми установками схемы дизели + воздухонезависимый двигатель Стирлинга, оснащенные минно-торпедным вооружением. На момент заказа их стоимость оценивалась в 7,6 млрд крон (свыше 60 млрд рублей).

Первую из этой пары подлодок намеревались ввести в эксплуатацию ​​ещё в прошлом году, но даже сегодня конец работ не просматривается и близко. Сейчас стоимость обеих субмарин оценивается почти вдвое больше, чем при начале работ, а первая поставка, как надеются в ВМФ, может состояться хотя бы в 2027 году.

При этом никаких гарантий того, что это произойдет в 2027-м, нет: никто не исключает дальнейшей задержки и увеличения стоимости подлодок. Эта ситуация стала позором для предприятия Saab, когда-то славившегося тем, что умеет работать быстро и качественно.

Кстати, раньше шведские военные планировали заказать и третью подводную лодку того же типа. Но год проходил за годом, появились новые технологические решения, и сейчас А26 уже никак не тянет на суперсовременную.

Нынче шведский военно-морской флот хочет начать разработку совершенно нового проекта подводной лодки, и его предварительное обсуждение с Saab уже началось.

«Если у нас от решения о строительстве до готовой субмарины проходит так много времени, то Швеция рискует получить устаревший подводный флот и совсем потерять способность строить такие корабли», — тревожится глава подводного флота Швеции Паула Валленбург.

Зато деньги на насильников — есть

А на что уходят деньги из шведского бюджета — помимо военной инфраструктуры, которая сейчас в приоритете? Что ж, вот один из свежих примеров: в пригороде Гётеборга Хисинген ведётся строительство тюрьмы особого рода, в которой хотят разместить 733 сексуальных преступников.

Как сообщает издание Göteborgs-Posten, это будет комплекс из свыше тридцати зданий. Тюрьму строят, что называется, «на вырост» — сейчас по всей Швеции содержится около 200 насильников.

Однако по мнению экспертов, скоро число подобных преступников вырастет в несколько раз: и все они найдут приют под сводами тюрьмы Skogomeanstalten, которая должна стать одним из крупнейших заведений такого рода в Швеции.

«Это ущемлённая группа заключённых, которые рискуют получить вред, если их смешать с обычными преступниками. Мы добились огромного успеха в нашей работе», — радуется Анна Валлман, исполняющая обязанности директора учреждения.

И действительно, власти позаботились о том, чтобы обеспечить насильников самыми лучшими условиями: их поместят в просторные новенькие камеры, оборудованные всевозможными удобствами. Также им предложат развлечения вне камер.

«Уже построены зоны отдыха на свежем воздухе, которые каждый день залиты солнечным светом. Здесь есть волейбольная площадка, баскетбольные кольца, несколько небольших огородов, тренажёрный зал на открытом воздухе и ряд шезлонгов для загара, выходящих на юг», — сообщает своим читателям Göteborgs-Posten.

Строительство этого исправительного заведения связано с общей стратегией властей, в соответствии с которой количество мест в шведских тюрьмах за десять лет должно утроится — с нынешних 9 тысяч до 27.

Наиболее быстрое развитие пенитенциарной системы происходит в регионе Вестра-Гёталанд, где сейчас ведется работа по расширению одиннадцати тюрем. Четыре года назад в регионе было всего 1 200 тюремных мест, а сегодня их число уже выросло до 2 300. Через пять лет будут готовы ещё 3 000 мест для новых «клиентов». Причина проста: преступность в Швеции главным образом этническая, а число мигрантов в стране неуклонно растет.