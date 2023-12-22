13 декабря шведские власти распорядились выпустить из-под стражи высокопоставленного офицера и его супругу, двумя месяцами ранее задержанных из-за подозрения в шпионаже на Россию. Одновременно в суде развалилось дело эмигрировавшей из России супружеской четы, против которой было выдвинуто аналогичное обвинение. Создается впечатление, что шведским спецслужбам поставили задачу выполнить квоту по пойманным российским разведчикам, но они её провалили.

Иван Шилов ИА Регнум

Стокгольм очень нуждается в доказательствах коварных козней Москвы для оправдания усилий по вступлению в НАТО и дабы объяснить подписание военного договора с Вашингтоном. Вот только поиск этих самых доказательств ведется весьма топорно.

«Шпионов» освободили к Рождеству

Супруги Йохан и Лена Хуовинен получили широкую известность в Швеции два месяца назад. Подполковник Йохан Хуовинен преподавал стратегию на факультете военной науки и истории Шведской академии обороны. Сейчас шведские СМИ особенно подчёркивают, что в биографии военного была в свое время учеба в российской Академии Генерального штаба в Москве, которую он с успехом окончил в 2009 году.

Лейтенант Лена Хуовинен, аналитик разведки Шведской службы безопасности (Säpo), служила в засекреченном Институте радио-коммуникационного слежения Вооружённых сил Швеции (FRA).

Ранее Йохан Хуовинен попадал на страницы прессы в качестве военного эксперта. Так, минувшим летом он, комментируя боевые действия на Украине, рассуждал, например, о российском ударном беспилотнике «Ланцет». Этот аппарат, по словам Хуовинена, стал одной из самых больших угроз, с которыми сталкиваются ВСУ. А до этого он комментировал шведским читателям факт ухода украинской армии из Бахмута.

Но 20 октября муж с женой попали в заголовки СМИ совсем по другому поводу. Супружескую чету задержали по подозрению в «несанкционированном обращении с секретной информацией при отягчающих обстоятельствах». В прокуратуре прозрачно намекали на шпионаж, в связи с чем перспективы супругов расценивались как весьма невеселые.

Сообщалось, что супругов поместили в тюрьму строгого режима в стокгольмском пригороде Соллентуна. Причем там к ним не подпускали штатных охранников. Всю работу с задержанными взяли на себя сотрудники Säpo (службы безопасности), которые проверяли даже еду.

На службе Хуовинена все оказались в панике от его ареста. «Очень больно это слышать. Мне трудно это переварить. Я очень гордился его знаниями, его явным природным талантом», — сказал журналистам один из близких коллег арестованного.

Далее дело было за прокурорами Пером Линдквистом и Матсом Юнгквистом. Им поставили задачу предоставить суду веские доказательства против Йохана Хуовинена и его супруги.

Однако недавно прокурор Линдквист распорядился их освободить — и теперь Хуовинены проведут рождественские праздники на свободе. «Всё свидетельствует о том, что подозреваемые больше не могут препятствовать расследованию. Но подозрения в отношении супружеской пары остаются, и расследование будет продолжено», — говорит Линдквист.

В свою очередь, анонимный источник сообщил изданию Expressen: «Факт освобождения указывает на то, что в ходе расследования не было найдено доказательств того, что предполагаемое преступление приведёт к ещё более серьёзным уголовным обвинениям, таким как шпионаж или шпионаж при отягчающих обстоятельствах».

И мужчина, и женщина отрицают совершение ими каких-либо правонарушений. Однако, поскольку суть предъявленных подозрений по-прежнему держится в секрете, СМИ и общественность требуют хоть каких-то подробностей.

Понятно лишь то, что дело о шпионаже рассыпается — опасных шпионов так легко из-под стражи не выпускают. Их держат за решеткой, чтобы не дать им возможности бежать.

Задержание в стиле кинобоевика

Очень похожая история развивалась параллельно. Недавно суд Швеции обнародовал приговор по делу проживающего в этой стране русского с двойным гражданством Сергея Скворцова. 60-летний уроженец Перми и владелец нескольких фирм проживает в Швеции с конца 90-х годов, занимаясь бизнесом в сфере импорта-экспорта.

В 1999-м они с женой Еленой Кульковой получили вид на жительство в Швеции, а в 2013 году и гражданство страны. Оба в свое время получили образование в сфере электроники и техники. Кулькова окончила факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ, а Скворцов учился в Московском энергетическом институте.

22 ноября 2022 года над их домом в пригороде Стокгольма внезапно зависли два вертолета. Спустившиеся по канатам бойцы спецназа с легкостью скрутили пожилого россиянина и его супругу.

Сосед Скворцова, разгребавший в это время снег, поведал, что задержание сопровождалось страшным шумом, а испуганные люди повылезали из домов. «Когда я выглянул в окно, то увидел уже два вертолета, парящих очень низко над землей. У них не горел свет, огни были полностью выключены», — сообщил еще один свидетель происшествия. Кто-то даже сначала предположил, что вертолет — медицинский и проводится экстренная эвакуация пациента с сердечным приступом.

Арестованных супругов препроводили в следственный изолятор, в котором Скворцову пришлось просидеть почти год. Его жене повезло больше — ее отпустили без официального предъявления каких-либо обвинений.

В шведских правоохранительных органах с самого начала дело представили так, будто никаких сомнений в вине задержанных нет. «Скворцов с 1 июля 2014-го по ноябрь 2022 года тайно и/или обманным путем вел деятельность в интересах российского государства с целью получения информации, раскрытие которой иностранной державе могло поставить под угрозу безопасность Швеции», — заявили в шведской прокуратуре.

Также его обвиняли в создании платформы «для незаконного приобретения западных технологий», в том числе электронных компонентов разного рода приборов. Шведская пресса писала, что Скворцов помогал добывать для России технологии, применяемые в оружейных системах, в том числе для создания ядерного оружия.

Среди «сообщников» Скворцова западная пресса называла другого гражданина России — Владимира Кулемекова, когда-то работавшего в советском КГБ. Кулемекову приписывали руководство кипрской фирмой Yassco Investments Ltd, в 2015 году купившей предприятие Instrument Electronics. Членами её правления были Скворцов, Кулькова и ее дочь.

Однако Кулемеков в разговоре с журналистом шведской газеты Expressen заявил о том, что никогда не владел компанией Yassco Investments и не был партнером Скворцова. Сам Сергей Скворцов все обвинения в свой адрес решительно отрицал. Его адвокат Ульрика Борг выстроила линию защиты на том, что он занимался полностью легальными делами.

Однако ситуация для Скворцова осложнялась тем, что частично его судебный процесс велся в закрытом режиме. Было объявлено, что это делается в целях национальной безопасности, а среди свидетелей числились агент американского ФБР и представители шведских спецслужб.

Развалившееся обвинение

Прокуратура Швеции запросила для Сергея Скворцова пять лет тюрьмы. Уже это выглядело подозрительным: как правило, за подобные дела принято карать гораздо серьезнее. И в октябре 2023-го окончательно выяснилось, что серьезных доказательств, свидетельствующих против Скворцова, нет. Бизнесмена оправдали.

При этом шведский суд поступил очень хитро: в тексте приговора указывается, что, мол, практически все пункты обвинения подтвердились. Утверждается, что Скворцов якобы имел дело с компаниями, связанными с российской военной разведкой, и использовал Швецию в качестве транзитной страны для экспорта подсанкционных технических изделий в Россию.

Суд согласился и с мнением прокуратуры о том, что Скворцов использовал подставных лиц, чтобы обмануть западные компании.

Тем не менее предприниматель оправдан. Но почему?

Факт оправдания Скворцова шведский суд объяснил тем, что прокурор Хенрик Олин не смог доказать главного: наличия попытки обвиняемого получить конфиденциальную секретную информацию, касающуюся Швеции и США.

«Ключевой вопрос в данном деле заключался в том, могли ли действия обвиняемого привести к шпионажу», — сказал судья Якоб Хеденмо. И добавил, что обвинитель не смог доказать такие намерения Скворцова.

В итоговом документе суда указывается: «Деятельность Скворцова была направлена только на закупку технологий на Западе, а не на получение информации о Швеции или США». Поэтому его выпустили из тюрьмы — и ничто не препятствует уроженцу России требовать компенсации от государства и возобновить свою предпринимательскую деятельность.

Случаи с супругами Хуовинен и супругами Скворцовыми свидетельствуют о том, что жертвами бушующей в Швеции шпиономании сплошь и рядом оказываются непричастные и невиновные. Обострение же ее связано с тем, что на территории страны готовятся по-хозяйски обустраиваться американские военные. И «туземцы» готовы носом рыть землю, дабы продемонстрировать хозяевам свое усердие.