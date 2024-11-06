Шведское население морально готовят к войне с Россией. Это началось еще в 2022 году и продолжается сейчас — шведов призывают создавать запасы воды, продуктов и необходимых вещей на случай ядерного конфликта.

ИА Регнум Архиепископ протестантской церкви Швеции Мартин Модеус

Однако при всем том шведы наращивают закупки российского газа — то есть налицо картина полного шизофренического раздвоения.

Готовятся к земле

Можно представить, в каком морально-психологическом состоянии находятся шведы, если знать, что их уже в течение более двух лет обрабатывают прямо-таки макабрическими новостями.

Чего стоит одна только выходка архиепископа протестантской церкви Швеции Мартина Модеуса, который накануне Рождества 2022 года разослал своим подчиненным епископам письмо с призывом активизировать в 550 приходах и пастырствах страны мероприятия по подготовке к возможным боевым действиям. Вот только готовиться к ним он призвал весьма своеобразно.

В частности, глава церкви потребовал обеспечить возможности по захоронению полумиллиона тел. Модеус предлагает исходить из того, что войны и катастрофы приводят, как правило, к массовой смертности и потребность в местах захоронения в такие периоды возрастает. Кроме того, по распоряжению архиепископа все приходы должны обеспечить наличие четко обозначенных на картах точек сбора тел возле всех кладбищ.

Раньше в Швеции действовали правила, согласно которым церковные приходы должны иметь в своем распоряжении земельные участки для захоронения пяти процентов населения — это соответствует примерно полумиллиону могил. Теперь, по мнению Модеуса, эта рекомендация стала снова актуальной.

Приходы также должны быть готовы к нехватке топлива и отключению интернета. Это означает, что крематории работать не будут и могилы копать придется вручную. Поэтому необходимо заранее подготовить необходимое количество лопат. Помимо этого, нужно иметь в виду, что из-за возможного отключения электричества и интернета нужно будет регистрировать всех умерших в кладбищенских книгах. Эти книги, опять же, нужно подготовить заранее. Архиепископ также считает необходимым заблаговременную заготовку достаточного числа надгробий, чтобы потом не столкнуться с их дефицитом.

И это отнюдь не сценарий фантастического триллера — в шведской церкви подошли к вопросу абсолютно серьезно.

Координатор гражданской обороны протестантской церкви Швеции Лиза-Гун Бернерштедт подчеркнула, что список дел для подготовки к войне очень длинный. Он включает и подготовку тайников для церковного серебра, и работу крематориев без электричества.

Бернерштедт настаивает, что одним только рытьем могил церковь не ограничится. На ней лежит задача защиты и ухода за своими храмами и их инвентарем.

Шведская пресса пишет о пасторстве Вяннес-Бьюрхольм на севере Швеции, где специально выделили тридцать человек, которые в случае войны будут заниматься рытьем могил, закапыванием тел и защитой местных памятников культуры. Ведется заготовка угля и иных видов топлива на случай, если потребуется оттаивать мерзлую землю. Кроме того, как отчитались представители прихода, они уже давно приобрели поле, находящееся рядом с церковью городка Вяннесбю — там можно захоронить не менее 2 тысяч человек.

«Неприятная привычка России»

В апреле этого года популярнейшее в Швеции издание Aftonbladet разместило интервью с сотрудником государственного Агентства оборонных исследований (FOI), который скрыл свое имя. Он рассказал, что «агрессор», который ударит по Швеции ядерным оружием, нацелится на авиабазы, порты, мосты и места дислокации воинских частей.

В свою очередь, шведское Агентство по чрезвычайным ситуациям (MSB) подготовило брошюру для пожарных о том, как они должны действовать в случае атомного взрыва. Советы просты: укрывшись в канаве, не смотрите прямо на огненный шар, затем подождите, пока осколки перестанут падать, а потом отправляйтесь в районы с меньшим радиационным облучением.

Начальник штаба вооружённых сил Швеции Микаэль Классон заявил газете Dagens Nyheter, что шведам на всякий случай следует готовиться к худшему: «У России есть неприятная привычка делать то, что обещают. А мне платят за то, чтобы я думал о худшем сценарии. Ряд мер уже приняты. Речь идёт о вещах, которые влияют на нашу способность выстоять».

В октябре стало известно, что шведское Агентство по чрезвычайным ситуациям (MSB) переходит по факту на военные рельсы — его преобразовали в Управление гражданской обороны (MCF), а управлять им назначили Микаэля Фризелла, отставного генерал-майора. «В условиях всё более тревожной ситуации мы должны сместить акцент с кризисов мирного времени на военные кризисы», — заявил он.

В свою очередь, присутствовавший там премьер-министр Ульф Кристерссон сказал, что шведы многому научились благодаря боевым действиям на Украине, в частности, важности гражданской обороны при отражении вооружённого нападения.

Уже в этом месяце MCF распространит среди населения обновленную версию брошюры «Если наступит кризис или война», в которой, в частности, будут содержаться рекомендации гражданам о том, что им следует делать при ядерной атаке.

Власти подчеркивают, что, несмотря на то, что «непосредственной угрозы вооружённого нападения нет», населению лучше уже сейчас готовиться к «серьёзному кризисному сценарию».

Из брошюры каждый швед должен узнать, как ему прожить по меньшей мере неделю самостоятельно, без помощи каких-либо государственных структур. Для этого рекомендуется сделать запасы воды из расчета не менее трёх литров на человека в день, подготовить теплую одежду, спички, фонари, аккумуляторы, сухие продукты, консервы, радиоприёмник, наличные деньги, походную печь, аптечку, консервный нож и запас топлива для автомобиля.

«Мы не можем исключать возможность вооружённого нападения на Швецию. Именно поэтому нам нужно подготовиться к нему», — стращает Фризелл.

Шведские военные также высказали протест против обнародованных несколькими энергетическими компаниями планов по строительству на морском побережье больших парков ветровых электростанций. Власти страны рассматривают этот проект как стратегически важный, необходимый для шведской экономики.

Однако «проблема с ветряными турбинами заключается в том, что они очень негативно влияют на наши датчики», сетует генерал-лейтенант Карл-Йохан Эдстрём, глава генерального штаба вооруженных сил Швеции.

Военные эксперты пришли к выводу, что башни и вращающиеся лопасти ветровых турбин излучают сильные помехи, из-за чего приближающиеся к шведскому побережью ракеты могут быть обнаружены на целую минуту позже.

Выяснилось, что эти электростанции вносят помехи и в работу подводных датчиков, снижая возможность обнаружения субмарин противника. Последнее слово в этой ситуации остается за правительством. Министр обороны Пол Йонсон говорит, что в настоящее время он не может подтвердить отказа от морской ветроэнергетики. Но пообещал, что при принятии решения позиция армии обязательно будет учтена.

«Зависимость резко снизилась»

Не сказать, что всё вышеперечисленное делается по инициативе одних только шведских властей — подобная паранойя разгоняется сейчас по всему ЕС. Свежий пример: на днях Еврокомиссия заслушала доклад бывшего президента Финляндии Саули Ниинистё, посвященный как раз подготовке к грядущему коллапсу. По мнению Ниинистё, раз Россия располагает огромными малонаселенными территориями, она вполне может нанести удар по Евросоюзу, где население проживает в условиях огромной скученности.

Однако шизофреничность картины заключается в том, что в ЕС, всерьез готовясь к российскому ядерному удару (который, если верить тамошним пропагандистам, Москва нанесет в силу своей злокозненности просто потому, что может), продолжают в огромных количествах закупать российские энергоносители.

Занимается этим и Швеция. Недавно шведский парламентарий Изабелла Лёвин (Партия зеленых) сообщила, что что за последние два с половиной года ее страна закупила российского газа на сотни миллионов крон. Ее ужасает то, что шведские деньги идут в том числе на финансирование российской армии — и депутат предлагает последовать примеру стран Прибалтики, полностью отказавшихся от таких закупок.

Если верить свежим данным шведского Статистического управления, за период с апреля 2023 по апрель 2024 года импорт в страну природного газа из России увеличился примерно на 50% по сравнению с тем же периодом годом ранее. За этот срок Швеция получила около 88 826 тонн газа, за что заплатила почти 411 млн крон (около 35 млн долларов).

Между тем ещё весной 2022 года шведский Риксдаг (парламент) настоятельно рекомендовал правительству принять меры по прекращению импорта российских энергоносителей. В марте этого года правительство отрапортовало, что оно считает указание выполненным. «Зависимость ЕС, а значит, и Швеции от российского газа резко снизилась», — заявили в Кабмине.

У шведов встает закономерный вопрос: как же так?

Выворачиваясь, власти устроили настоящую клоунаду — дескать, они не хотят, чтобы русские получили за свой газ ещё больше денег. В случае отказа от закупок «российский поставщик потребует оплату по контракту и в то же время снова продаст газ, от которого мы откажемся — и заработает таким образом вдвое больше денег. Мы хотим избежать этого», — сказал в феврале тогдашний министр иностранных дел Тобиас Билльстрём.

Однако на вопрос о том, почему объём поступающего в Швецию российского газа только увеличивается, власти толком не отвечают.

Изабелла Лёвин требует, чтобы правительство немедленно назвало крайний срок прекращения импорта — но оно с ответом не спешит. Что характерно, поставки не являются сейчас для шведской экономики критичными — при желании им можно было бы найти замену. Но заморачиваться этим вопросом правительство не желает, отделываясь пустыми словесными декларациями.