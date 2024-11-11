Вестерос, Швеция, 11 ноября, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Сотрудников недавно построенной православной церкви в шведском городе Вестерос заподозрили в шпионаже в пользу России. Об этом 11 ноября сообщила газета Politico.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

По данным издания, опасения шведских властей вызвал тот факт, что здание религиозного учреждения располагается в непосредственной близости от стратегически важных инфраструктурных объектов.

«Церковь является потенциальным опорным пунктом, который можно использовать для сбора информации — как об аэропорте Вестерос, так и о промышленной сфере в виде крупных энергетических компаний», — объяснил в беседе с изданием специализирующийся на России исследователь Шведского университета обороны Маркус Йоранссон.

Так, по его словам, силы обороны Швеции во время учений в аэропорту или вблизи него, могут находиться под вероятным наблюдением.

Как передавало ИА Регнум, 31 августа у берегов Норвегии был обнаружен труп кита Хвальдимира, которого ранее прозвали «шпионом российского Военно-морского флота». Белухе дали прозвище Хвальдимир (hval — норвежское «кит») в честь президента России Владимира Путина.

Впервые Хвальдимира заметили в области Финмарк в Норвегии в 2019 году, на нём была специальная упряжка для установки экшен-камеры с логотипом одной из санкт-петербургских компаний. В результате кита прозвали «российским шпионом». В мае 2023 года кит был замечен у побережья Швеции.

В западных СМИ на фоне шпиономании получил распространение ряд теорий о применении Россией животных в военных и разведывательных целях, включая идею об использовании «боевых дельфинов».