В первый день июля в Латвии заключили первый узаконенный гей-брак. Закон, позволяющий представителям секс-меньшинств вступать в официально признаваемые «партнёрства», был принят на исходе прошлого года и вот, наконец, вступил в силу.

ИА Регнум

В течение всех последних лет в Латвии шла яростная обработка общественного мнения и навязывание населению стандартов «толерантности». И эта работа даёт свои плоды, превратив консервативный прежде народ в аморфное нечто, готовое принять любые правила, навязываемые начальством.

Общество прогнулось

За минувшие двадцать лет большинство населения Латвии неоднократно давало понять, что готово считать браком только союз мужчины и женщины. И все эти годы людям внушали, что они «отсталые ретрограды»и что Латвии как «европейской стране» необходимо соблюдать «европейские» же нормы «толерантности».

Наконец, Сейм в ноябре 2023-го принял подготовленный минюстом пакет законопроектов о том, что с середины 2024 года в Латвии любые два взрослых однополых человека смогут оформить «партнёрство».

Однако тогда 34 депутата от оппозиционных партий попытались добиться проведения национального референдума, поскольку, по их мнению, такие вопросы должны решаться всенародным голосованием.

Необходимое число подписей в поддержку инициативы нужно было собрать за месяц, в противном случае новый закон автоматически вступил бы в силу. Сбор подписей за проведение референдума закончился 5 января. Для того чтобы он был признан удачным, требовалось собрать как минимум 154 241 подпись (десятую часть от общего числа избирателей). Но в итоге оказалось, что собрать удалось всего 22 602 подписи.

Столь плачевные результаты связаны отнюдь не с тем, что большинство латвийского населения преисполнилось пресловутой «толерантностью». Просто люди как-то усвоили, что плетью обуха не перешибешь: уж если «начальство» задумало что-то сделать, то сделает в любом случае.

19 января официозные СМИ с торжеством сообщили, что Рубикон перейдён — президент Латвии Эдгар Ринкевич провозгласил вступление закона в силу. Свою победу геи отметили проведением в июне так называемых «Дней гордости». В ходе этих дней в нескольких городах Латвии состоялись гей-парады, а также большое количество семинаров и дискуссий на тему новых стандартов морали.

Гей-парады прошли при полной поддержке государства с участием некоторых министров и при толпах полицейских, охранявших размалёванных участников от покушений «нетолерантных личностей».

И тем не менее в Риге по пути срамного шествия выстроились пикетчики с плакатами. Надписи на плакатах гласили: «Грех тебя погубит», «Такой любовью демографическую ситуацию не исправить» и т.д. Люди осмелились на это, даже зная, что публичное неодобрение однополой любви может привести к неприятностям.

Так, полицейскими был задержан активист Ромек Сорокин, намеревавшийся высказать свой протест с мегафоном в руках. На него завели уголовное дело по статье «Хулиганство», и теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

У жителей Даугавпилса единодушное возмущение вызвало предложение «нетрадиционалов» переименовать их родной город — в ДауГЕЙпилс! Людей особенно возмутило, что параллельно с охраной гей-парада полиция выискивала «преступников», которые хором пели в городском трамвае «Катюшу». Соответствующий ролик разошёлся в сети, и теперь этих даугавпилчан обвиняют в «прославлении страны-агрессора».

Дремучие личности

1 июля первая гей-пара зарегистрировала партнёрство у нотариуса сразу после полуночи. Президент страны Эдгар Ринкевич (сам — открытый гей) поздравил всех «причастных». Известны имена этих «счастливцев»: Янис и Максим.

Сами они о себе рассказывают, что долго боролись за свою «любовь» в «жутких» обстоятельствах: Янис — из латышской религиозной семьи, Максим — релокант из России. Люди с иронией пишут: «Не знаю, от чего больше страдала семья Яниса. То ли от того, что сын гей, то ли от того, что сожительствует с русским».

Одновременно уже в течение нескольких месяцев тянется показательный судебный процесс, широко освещаемый местными СМИ. 27-летнего даугавпилчанина Эльдара Зарипова судят за то, что он избил гей-пару, раздражавшую его своим видом и поведением. Зарипова обвиняют по статье о хулиганстве с применением насилия и при отягчающем обстоятельстве («гомофобии»).

На днях суд провёл очередное заседание в рамках этого процесса, прокурор запросил для обвиняемого два года лишения свободы. Ожидалось, что тут же будет вынесено и решение. Но после завершения дебатов судья сообщил, что закрывает заседание, назначив следующее на 8 октября.

Сам Зарипов свою вину признаёт лишь частично, отрицая, что руководствовался мотивами ненависти. Адвокат обвиняемого Инесе Волкова сообщила, что пострадавшие спровоцировали её подзащитного на агрессивные действия. «Конфликт начался в тот момент, когда пострадавший задел чувства Эльдара Зарипова, а также его семейные дела», — пояснила адвокат.

В ответ юрист Латвийского центра по правам человека Екатерина Тумуле с негодованием парировала, что адвокат пытается переложить вину на потерпевших, а это недопустимо.

Латвийские СМИ возмущает тот факт, что некоторые местные политические партии и сейчас обещают своему электорату отстаивать традиционные семейные ценности. В местной прессе сейчас часто пишут о том, что в стране ещё много, слишком много осталось «дремучих» личностей с «пещерными» взглядами, которых нужно, не жалея сил, «перевоспитывать».

И их, что характерно, перевоспитывают. По крайней мере пытаются.

Так, недавно в том же Даугавпилсе, считающемся самым «гомофобным» городом страны, состоялся молодёжный вечер «Сексуальная ориентация: стоит ли об этом говорить»? Это часть большого проекта «Невидимая боль», который реализуется при поддержке структурных фондов ЕС.

Причём активисты этого проекта охотно жалуются, например, на родителей, которые не хотят, чтобы их детей приглашали на подобные мероприятия.

«Я развешивал объявления в школах, но кто-то из родителей увидел сердечко цвета радуги и позвонил в городскую думу. Мы хотели провести мероприятие в Центре молодёжных инициатив, но самоуправление нам запретило. Без всякого сомнения, можно говорить о конкретной дискриминации ЛГБТ*-сообщества в Даугавпилсе», — сетует гей-активист Жанис Овчинко.

Карьерные геи

В прошлом году в крупнейшем русскоязычном городе Латвии представили документальный фильм «Daugavpils: невидимые люди», созданный «грантоедским» порталом Chayka и рассказывающий о местных гомосексуалистах.

Затем художница Метра Саберова провела в Даугавпилсском университете дискуссию о «дискриминации ЛГБТ-сообщества». В аудитории студенческого совета на время мероприятия повесили радужный флаг. Когда информация и фото с этого мероприятия попали в социальные сети, они, что вполне ожидаемо, вызвали негодование многих горожан.

«Даугавпилс — очень консервативный город. Но есть положительные сдвиги: я практически не слышу гомофобных высказываний от молодёжи. Негодуют те, кому за тридцать и старше», — рассказывает Овчинко, не забывая пожаловаться на то, как его унижали в школе.

В настоящее время личность, совершившая в Латвии «каминг-аут», всерьёз может рассчитывать на разного рода преференции.

Латвийская погранохрана жесточайшим образом расправляется с нелегальными мигрантами из Азии и Африки, проникающими в Латвию с белорусской территории, — порою дело доходит до трупов. Однако в апреле латвийский административный районный суд поручил государству — вопреки решению Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) — предоставить убежище в Латвии некоему гею из Ганы.

Этот ганец прошлым летом обратился к погранохране с просьбой предоставить статус беженца. Он указал, что является «гомосексуалом» и у себя на родине подвергался дискриминации и гонениям. УДГМ ему отказало, усомнившись в правдивости его заявлений о принадлежности к «ЛГБТ-сообществу Ганы».

Мужчина оспорил отказ в суде. Там он указал, что в Гане нарушаются права «ЛГБТ-людей» и сведения об этом есть в информационных источниках страны. По его словам, на родине он не мог обратиться за помощью в государственные органы из-за их коррумпированности.

В итоге латвийский суд решил, что УДГМ оценило ситуацию в Гане «формально и поверхностно», «не проверив фактические обстоятельства». Суд также счёл, что нет объективных оснований подвергать сомнению правдивость информации истца, а его рассказ о вынужденном отъезде с родины из-за сексуальной ориентации оценил как «последовательный и заслуживающий доверия».

Классическим в этом плане является пример самого Эдгара Ринкевича, который в 2014 году, будучи министром иностранных дел, публично объявил себя геем, а потом побил местный рекорд пребывания в этой должности — кто ж осмелится отправить такого кадра в отставку, не рискуя заработать обвинение в «гомофобии»?

Поскольку же Ринкевич все эти годы так и не «засветил» своего «партнёра», возникло предположение, что он геем не является, а назвался таковым для того, чтобы обеспечить себе карьерную перспективу. И не исключено, что при нынешних порядках таких «карьерных геев» будет в Латвии появляться всё больше.

* ЛГБТ — экстремистское движение, запрещенное в России. К нему относятся в том числе и геи, они же — педерасты.