В прошлом году власти Литвы утвердили проект, в соответствии с которым литовскую армию к 2030 году должна пополнить новая мотопехотная дивизия, оснащенная самыми современными видами оружия, включая целый батальон, укомплектованный танками «Леопард». Однако на днях выяснилось, что в назначенное время уложить выполнение этого плана не удастся.

ИА Регнум

Создание дивизии откладывается на еще более отдаленный срок — тем более неопределенный, что в стране сменилась власть, а у новой правящей коалиции могут быть и свои планы.

Танки и коррупция

Представители властей Литвы признали, что анонсированные в прошлом году планы по пополнению вооруженных сил страны новой полноценной дивизией откровенно буксуют. Весной 2023 года в Вильнюсе сообщили, что к 2030 году у страны появится новое крупное воинское соединение, оснащённое в том числе и тяжелой бронетехникой. Тогдашний командующий литовской армией Вальдемарас Рупшис проинформировал, что это будет мотопехотная дивизия, состоящая из трёх бригад.

Две из них — это регулярные бригады Geležinis vilkas («Железный волк»), Žemaitija («Жемайтия»), плюс резервная бригада Aukštaitija («Аукшайтия»).

В составе бригады Geležinis vilkas должен появиться танковый батальон, наличие которого, по мнению литовских военачальников, даст армии страны новые возможности, поскольку сейчас собственными танками литовская армия не располагает.

Итак, госчиновники с помпой объявили, что скоро литовская армия — впервые в своей истории! — обзаведется полноценным танковым подразделением. После заседания государственного совета по обороне (ГСО) в июне 2023-го главный советник президента Литвы Кястутис Будрис выступил в эфире радиостанции Žinių radijas.

Там он заявил: «Это станет одной из крупнейших закупок — не только для армии, но и для Литвы в целом. Речь идет о 2 млрд евро».

В свою очередь, литовский министр обороны Арвидас Анушаускас, выйдя с заседания ГСО, тут же сообщил в социальных сетях, что в ближайшее время представители его ведомства подпишут с немецкими производителями протокол о намерениях относительно закупки 40 танков Leopard.

Рассматривались варианты с закупкой танков в США и Южной Корее, но в конечном счете в Вильнюсе выбрали «Леопарды». Как объяснил Анушаускас, по той причине, что они будут хорошо совместимы с техникой бригады бундесвера, которую предполагается разместить в Литве на постоянную дислокацию.

В январе 2024-го государство официально подтвердило свое намерение по приобретению «Леопардов». А вскоре премьер-министр Ингрида Шимоните отправила в отставку министра обороны Анушаускаса. Тот в разговоре с прессой прозрачно намекнул, что его спровадили из-за того, что он пытался бороться с коррупцией в системе военных закупок.

Анушаускас уверял, что некоторые особо вопиющие случаи попыток вмешательства в объявляемые министерством тендеры ему приходилось доводить до сведения государственной Службы специальных расследований.

Эти слова вызвали бурную реакцию в публичном пространстве. Анушаускас, похоже, испугался собственных заявлений и попытался отчасти сдать назад. На просьбу уточнить, о каких компаниях он говорил и какие взятки предлагались работникам минобороны, экс-министр ответил, что это, мол, «единичные случаи» и до подписания коррупционных договоров дело не доходило, поэтому никаких расследований и не потребовалось.

Где ещё нагреть руки

Общественность связала отставку Анушаускаса с борьбой, разгоревшейся за доступ к «лакомому кусочку» — оснащению той самой новой формируемой дивизии.

Правительство Шимоните попыталось задушить закипающий скандал в зародыше. В Службе специальных расследований подчеркнули, что никакой информации о возможных «непрозрачных» госзакупках в системе минобороны у них нет.

Политический обозреватель Владимир Матвеев отметил, что увольнение чересчур щепетильного, хотя и не слишком храброго министра Анушаускаса (имена нечестных компаний, тянущих лапы к госзакупкам в обход честных конкурсов, он озвучить так и не осмелился) произошло за полгода до парламентских выборов и в самый разгар работ по перевооружению литовской армии и подготовке к принятию в Литве бригады бундесвера.

Тем временем месяц проходил за месяцем, а официального подписания договора на закупку «Леопардов» все не происходило. Возникло впечатление, что ведется «схватка бульдогов под ковром» и люди, свергнувшие министра, пытаются переиграть выстроенные при нем планы.

Недаром в свое время президент Гитанас Науседа осудил Анушаускаса за то, что тот слишком быстро, по мнению главы государства, озвучил планы приобретения немецких танков. Возможно, власти вернулись к рассмотрению вариантов с покупкой американских танков Abrams и южнокорейских K2 Black Panther, прикидывая, на каком из них можно скорее нагреть руки.

Между тем время поджимало — приближались парламентские выборы, которые должны были, по мнению большинства экспертов-политологов, принести смену власти в стране. И вот уже буквально в канун выборов на новом заседании госсовета по обороне (ГСО) его члены сообщили, что озвученный в качестве срока создания новой дивизии 2030 год — под большим сомнением.

«Если условия и дальше останутся прежними, мы сможем сделать это только в 2036–2040 годах», — с досадой сообщил журналистам президентский советник Кястутис Будрис.

В ходе этого заседания ГСО все же принял решение подписать договор на закупку танков Leopard 2, а также идущих в комплекте с ними машин боевого обеспечения и симуляторных систем. По словам Будриса, первая танковая рота должна прибыть в Литву в 2029 году, а полноценный танковый батальон, возможно, будет сформирован в 2034-м, то есть через 10 лет.

Символично, что сумму, в которую обойдутся Литве купленные танки, Министерство обороны озвучит позже, когда соответствующий контракт будет подписан. Также Литва решила закупить шведские гусеничные боевые машины пехоты CV90 для двух батальонов.

Но сомнения относительно правильности сделанного выбора не исчезли даже сейчас.

Министр обороны Лауринас Касчюнас заявил, что Литве не следует спешить с закупкой танков для нового батальона, предварительно не позаботившись о защите вооруженных сил средствами ПВО: «Если у нас не будет возможности отражать угрозы с неба, защищать наши подразделения, критически важную инфраструктуру, поверьте, мы не навоюем».

Касчюнас рассказал, что он растянул создание танкового батальона во времени и в полном составе он появится только к 2034 году. Зато, мол, Литва усиленно закупается зенитными ракетными комплексами, а это на данном этапе важнее.

А нужны ли танки?

Касчюнас резонно рассуждает, что создание дивизии — это «не только техника, не только ее приобретение, но и подготовка личного состава, инфраструктуры, обеспечение боеприпасами и все остальное». На все это нужны деньги.

Более миллиарда евро, который они могли бы потратить на собственные нужды, литовцы уже отправили Киеву. И при этом еще и взяли на себя обязательство каждый год дарить украинцам 0,25% ВВП.

Однако сейчас в проекте госбюджета следующего года на армию предусмотрено около 2,5 млрд евро (3,03% ВВП). Министр заявил, что при дополнительных заимствованиях бюджет его ведомства может вырасти до 3,5% ВВП.

А командующий армией Раймундас Вайкшнорас спрогнозировал, что «для восстановления утраченных в прошлом из-за недостаточного финансирования возможностей сегодня ассигнования на оборону должны достичь 4–5% ВВП».

То есть речь идет о гигантских затратах. Неужели на эти деньги страна не может создать себе новую дивизию к 2030 году?

Имеющиеся объективные препятствия связаны с тем, что Литва зависит от зарубежной военной промышленности, так как собственной у нее по сути-то и нет. А западная военная промышленность в связи с мировым геополитическим кризисом завалена заказами на годы вперед, и нужды маленькой прибалтийской республики там явно не в приоритете. Есть и куда более важные покупатели.

Но самое главное — по итогам парламентских выборов 13–27 октября в Литве произойдет смена власти. Избиратели отказали в доверии консервативному «Союзу отечества — Христианским демократам Литвы», руководившему государством в последние четыре года.

Новое правительство, судя по всему, сформируют сидевшие ранее в оппозиции Социал-демократическая партия Литвы, Союз крестьян и «зеленых» и Демократический союз «Во имя Литвы». А новой власти требуется кормить уже собственных спонсоров, а кроме того, у нее могут оказаться другие воззрения на то, в каком направлении нужно развивать армию.

Выразителем этих настроений оказался, в частности, Ремигиюс Жемайтайтис, глава националистической партии «Заря Нямунаса», добившейся неожиданного успеха на минувших выборах.

«Смотрите, нам сейчас говорят: однажды у нас будет немецкая бригада, национальная дивизия, потом обязательный всеобщий призыв, потом мы купим системы противовоздушной обороны и танки Leopard. На всё это нам нужно 2 миллиарда евро. Есть ли у нас эти деньги? Нет», — утверждает Жемайтайтис.

Он прозрачно намекает, что все гигантские суммы, которые предыдущие власти «на бумаге» готовы были выделить на милитаризацию, тихо рассосутся по карманам причастных лиц. Кроме того, не факт, что социал-демократы утвердят проект военного бюджета, разработанный их предшественниками.

Кроме того, как полагает Жемайтайтис (и такого мнения в Литве придерживается не один он), танки доказали полнейшую свою бесполезность в войне современного типа. «Нам не нужны танки для обороны, потому что, если ты поедешь на танке, остановишься у «Максимы» (супермаркет. — Прим. ред.) и кто-то передаст координаты этого танка, достаточно будет поднять беспилотник, он полетит, и твой танк взорвётся», — полагает политик.

Другими словами, похоже, концепция развития Вооруженных сил Литвы утонет в болоте долгих дискуссий. К тому же в ближайшее время грядет смена руководства минобороны, а ставленникам победителей-соцдемов еще предстоит «осмотреться» на новых постах, перенять коррупционные схемы предшественников и наладить новые. Таким образом, прогнозы о том, что полноценной новой дивизии у Литвы к 2030 году не будет, имеют под собой все основания.