Последние дни приносят однотипные новости из Прибалтики — предприятия в разных секторах экономики закрываются, а те, что ещё на плаву, объявляют о сокращениях персонала. Власти и предприниматели ищут виновных.

ИА Регнум

Экономика региона постепенно проваливается в «черную дыру», а заниматься бизнесом становится все менее выгодно. Дошло до того, что даже авторитетные специалисты советуют местным предпринимателям задуматься о релокации в какие-либо другие, более благополучные страны.

Очевидная тенденция

Чтобы не быть голословными, приведём примеры. Вот новости из Эстонии лишь за последний месяц с небольшим.

30 июня известило о самоликвидации предприятие Brandner PCB, выпускавшее печатные платы. Некогда оно входило в десятку самых успешных производителей электроники в Эстонии. Однако в последнее время дела пошли так плохо, что ему пришлось прекратить существование и, соответственно, уволить оставшихся 19 работников.

12 августа заявила о своей ликвидации транспортная компания Võru Trans. Тоомас Пиху, владелец фирмы, просуществовавшей тридцать лет, пояснил, что у него есть девять фур, большинство из которых окончательно износились в рейсах и требуют инвестиций в размере более миллиона евро. «Глядя на текущую экономическую ситуацию, я, конечно, не хочу идти на такой риск», — рассказал Пиху. Без работы остаются 14 сотрудников.

14 августа трикотажная фабрика компании Qualitex AS сообщила государственной Кассе по безработице, что будут сокращены всех 34 оставшихся сотрудника, а предприятие закроется. В ноябре прошлого года эта компания уже сократила 36 работников и объявила, что переносит свою деятельность в другие страны ЕС. В пресс-релизе, отправленном представителями компании десять месяцев назад, говорилось, что «расширение бизнеса в нынешней экономической ситуации в Эстонии уже невозможно».

21 августа предприятие N&V, занимающееся обслуживанием дорог и дорожным строительством, предупредило, что уволит 37 из 220 сотрудников. В 2023 г. N&V продало свой асфальтовый завод, а теперь жалуется на рост цен на сырье из-за ситуации в мировой экономике, на накопившиеся долги и отсутствие выгодных контрактов.

29 августа эстонская компания Cleveron, производящая роботов, заявила об очередной волне сокращений. В прошлом году эта фирма рассчитала 38 работников (20% персонала), а теперь намерена избавиться еще от 20 человек, чьи рабочие места будут ликвидированы. Спрос на продукцию упал, вот и приходится заниматься сокращениями.

3 сентября стало известно, что закрывается и обувная фабрика в Выру, существующая с 1929 года. Персонал предприятия составлял 22 человека.

Но страдает не только высокотехнологичный промышленный сектор или логистика.

В тот же день, 3 сентября, объявила о закрытии эстонская сеть онлайн-казино Studioworks. Ещё год назад компания отчитывалась, что спрос на её деятельность продолжает оставаться высоким. Теперь же оказывается, что падение доходов эстонских граждан, связанное с плачевным положением экономики, делает игровой бизнес нерентабельным. В общей сложности работу потеряют 168 сотрудников.

Уже на следующий день, 4 сентября, поступило сообщение о предстоящем сокращении 160 человек, работавших в эстонском филиале международного телекоммуникационного концерна Telia. Одновременно материнское предприятие Telia Company объявило на Стокгольмской фондовой бирже о запланированных «структурных изменениях», после которых работы лишатся суммарно 3000 сотрудников концерна. Например, в Швеции число работников сократится на 1400 человек, в Финляндии — на 635, в Норвегии — на 245, и в Литве — на 400.

Тонущий флагман

Если большинство описанных случаев представляют хоть и болезненные, но небольшие «порезы» на теле эстонской экономики, то Латвия на днях получила один, но чувствительный удар: угроза закрытия нависла над заводом EastMetal, находящимся в Даугавпилсе.

В советские времена этот город был крупным промышленным центром и располагал десятками заводов и фабрик самого разного профиля. Большинство из них закрылись еще в 90-е — особенно сильно по городу ударило уничтожение флагмана местной промышленности, высокотехнологичного завода химического волокна, где в лучшие годы трудились 5000 человек.

Западным конкурентам была выгодна ликвидация промышленности, доставшейся Латвии от СССР. Но некоторые из них воспользовались остатками советского промышленного наследия. Так, в 1997 году в республику пришла датская компания East Metal Trade, разместившая свой первый металлообрабатывающий завод в городе Добеле, а в 2006 году и второй — в Даугавпилсе.

Основной деятельностью компании было изготовление металлоконструкций, и её клиентами выступали производители ветрогенераторов. Еще в 2018 году даугавпилсский завод активно расширялся и набирал новых работников. Администрация даже жаловалась, что в городе не хватает квалифицированной рабочей силы, поскольку местные работники предпочитали искать места в Западной Европе. Поэтому и зарплату EastMetal предлагал выше средней по региону.

Однако в последние годы на завод обрушились проблемы, связанные с ростом издержек на производство и падением спроса в ЕС на его продукцию — в прошлом, 2023 году прибыль предприятия упала на 34%. В последнюю неделю августа работа на заводе неожиданно была остановлена, а персонал отправлен по домам.

Оказалось, что в Дании в отношении компании East Metal Trade запущена процедура банкротства — она не сумела пережить общего спада европейской экономики. Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш обескураженно заявил, что остановка завода EastMetal больно ударит по городу, и пообещал предпринять все возможные меры, чтобы не допустить этого.

Большинство населения Даугавпилса — русскоязычные, в силу чего этот город всегда отличался скептическим отношением к посулам представителей властей. «Все эти обещания гроша ломаного не стоят. Причина у всех одна — чрезмерно подорожавшая электроэнергия. Наказывают Россию, а страдаем мы», — пишет, например, даугавпилчанка Дарья.

Вскоре выяснилось, что остановлен и завод East Metal Trade в Добеле, где трудились еще 250 человек. «Руководство не делало официальных заявлений и не предоставило никакой информации своим сотрудникам», — сообщил даугавпилсский портал Gorod. lv 2 сентября.

Мэрия попыталась связаться с руководством датской компании. Когда это не дало результатов, Элксниньш обратился за помощью к посольству Дании в Латвии, прося содействия в налаживании контакта с акционерами материнского предприятия.

5 сентября поступило сообщение о том, что EastMetal подал заявление о начале процесса «правовой защиты» и ещё надеется когда-нибудь возобновить работу. Когда именно — непонятно. Между тем около 500 сотрудников уже приступили к поискам новой работы. Они не верят обещаниям.

«Такие вещи «вдруг» не случаются. Решение о закрытии латвийских филиалов хозяевами бизнеса было принято уже давным-давно. Просто до поры до времени никому ничего не говорили — нужно было время, чтобы вывести из-под удара ценные активы и утащить основные средства в безопасную гавань», — пишут даугавпилчане в интернете.

Кто виноват?

Эстонский предприниматель, бывший министр экономики этой страны Меэлис Атонен требует срочно прекратить практикуемое нынешним правительством повышение налогов, а вместо этого начать сокращение социальных расходов: например, пересмотреть систему индексации пенсий, отказаться от разовых прибавок к ним, уменьшить различные пособия. Только так, по мнению Антонена, можно хоть немного снизить лежащее на бизнесе налоговое бремя и уменьшить бегство предпринимателей за границу.

В свою очередь, экономист Ремо Кирсс отмечает, что когда-то Эстония была известна своей успешной стартап-культурой и программой «электронного резидентства», привлекавшими иностранных инвесторов и предпринимателей. Именно здесь родились такие всемирно известные компании, как Skype, Wise и Bolt. Но сейчас из-за высоких налогов и нехватки рабочей силы Эстония теряет свои преимущества даже в сравнении с соседней Латвией, где дела тоже обстоят не лучшим образом.

Недавно глава Латвийской торгово-промышленной палаты Айгарс Ростовскис ошеломил соплеменников высказыванием: «Возможно, наступит этап, когда я даже порекомендую вам рассмотреть возможность переноса вашего бизнеса в другие страны».

Причины столь радикального предложения Ростовскис изложил предельно жёстко. По его мнению, латвийская экономика строится по модели «СССР 2.0», а госсектор постоянно накапливает влияние.

Там, по словам Ростовскиса, «есть кумовья, есть государственные контракты, есть коррупционные сделки, и всё это растет. Экономика растёт за счёт роста зарплат в государственном секторе». При этом, по его мнению, частный сектор рассматривается властями Латвии в качестве «дойной коровы» — его только выжимают, но никак не помогают.

Перемены на лучшее он связывает с надеждой на смену геополитической обстановки.

Ростовскис рассчитывает, что со временем Россия развалится на «ну, не знаю, на десять или двадцать образований». Тогда Латвии больше не придётся отдавать огромные деньги на армию, в экономике вновь наступит либерализация, а частный сектор будет процветать.

Ну а пока, в ожидании развала России, латышскому предпринимателю приходится затягивать ремень и готовиться к отъезду с родины.