В Прибалтике не утихает шпиономания. За последние недели поступили новые сведения, связанные с делами «российских шпионов», пойманных в Эстонии, Латвии и Литве. Добросовестность этих дел вызывает глубокие сомнения, но главную свою функцию они выполняют.

Иван Шилов ИА Регнум

Подобного рода новости помогают держать в страхе местные русские общины. В ситуации, когда каждый не имеет уверенности, что следующим «шпионом» не объявят лично его, мало кто осмеливается громко протестовать против политики угнетения.

Взрывчатка в гараже

Рижский окружной суд на днях приговорил к восьми годам лишения свободы 72-летнего гражданина России, постоянно проживающего в Латвии. Имя этого человека не сообщается, но известно, что некогда он служил в Советской армии. После выхода Латвии из состава СССР отставной офицер, как и свыше 700 тысяч проживающих там других русскоязычных, местного гражданства не получил — и тогда он оформил российское.

Его задержали 20 декабря 2023 года — латвийская Служба государственной безопасности завела уголовное дело о «шпионаже в пользу Российской Федерации», сообщило агентство LETA со ссылкой на прокуратуру.

По мнению прокуратуры, мужчина «получил общедоступную информацию о политических процессах в Латвии, критически важных инфраструктурных и военных объектах в районе рижского аэропорта, а также осмотрел территорию вокруг 17-го батальона «Земессардзе» (местное территориальное ополчение. — Прим. ИА Регнум)». Утверждается, что эту информацию мужчина передал представителю российской разведки, лично приехавшему для встречи с ним в Калининград.

В латвийской прокуратуре признают, что им «было сложно определить конкретный объем переданной информации», поскольку «шпионаж осуществлялся в течение длительного периода времени, а полученную информацию обвиняемый передавал, лично приезжая в РФ».

Также утверждается, что в гараже пенсионера обнаружена взрывчатка — гексогеновый брикет массой 975 граммов и четыре тротиловых брикета общей массой 759,4 грамма, а также 136 патронов.

Озвученные детали вызывают вопросы.

Зачем российскому разведчику нужно было встречаться с пенсионером ради «общедоступной информации о политических процессах в Латвии»? Ведь эту же самую информацию можно получить из интернета. А рассказы об обнаруженной у пенсионера взрывчатке живо напоминают другие подобные случаи, имевшие место в последние годы.

Так, в 2002 году латвийская охранка обвинила в подготовке покушения на тогдашнего президента Вайру Вике-Фрейбергу оппозиционного активиста Владимира Линдермана (соратника Эдуарда Лимонова). Были предъявлены 200 граммов тротила и два капсюля-детонатора, якобы спрятанные Линдерманом в его домашнем кресле. Активист укрылся в России, но в 2008 году Линдермана выдали Латвии — в духе тогдашнего понимания РФ «политики добрососедства».

Социальные сети Владимир Линдерман

Однако предъявленные в отношении оппозиционного активиста улики оказались шиты настолько белыми нитками, что латвийский суд Линдермана в 2009 году оправдал. Правда, тогда и времена были гораздо более свободными, нежели сейчас.

В 2017 году в Латвии завели дело на оппозиционного журналиста Юрия Алексеева, редактора портала Imhoclub, который уже давно мозолил глаза чиновникам.

Его обвинили, среди прочего, в незаконном хранении боеприпасов. Сам Алексеев утверждал, что патроны ему подбросили — и действительно на них не нашлось его отпечатков пальцев и генетического материала. Латвийский суд сначала решил убрать эти патроны из обвинительного заключения, но надавили сверху, и они снова там появились.

Алексеев, которого еще обвинили в написании антилатышских комментариев в интернете и «хранении детской порнографии» (за таковую сошли фотографии купающихся детей журналиста), недавно сбежал в Белоруссию — по оценке самого Алексеева, его хотели засадить на срок до десяти лет.

Истории Линдермана и Алексеева дают повод усомниться и в добросовестности дела, заведенного в отношении пока неизвестного пенсионера — если уж для того, чтобы окончательно его «утопить», потребовалось вновь прибегнуть к такому трюку, как якобы найденная у него взрывчатка.

Кадр из видео Сергей Сидоров

Стоит также отметить, что 28 января латвийский суд начнет рассмотрение дел еще двух лиц, обвиняемых в шпионаже. Первый из них — рижский таксист Сергей Сидоров, которого уличили в переписке с несколькими политэмигрантами из Латвии, создавшими в России Telegram-канал «Антифашисты Прибалтики». Сидоров посылал им снимки объектов вроде аэропорта Риги или морского порта, сделанные с ракурсов, доступных всем и каждому.

Вторая — латвийка Светлана Николаева, которая привезла Сидорову от его сестры, живущей в России, денег на адвоката. Тяжело больная Николаева фактически лишена доступа к медицинской помощи и медленно умирает в латвийской тюрьме. По версии следствия, Сидоров и Николаева незаконно собирали и передавали в Россию неразглашаемую информацию о других подозреваемых в шпионаже лицах, которые заключены под стражу в Латвии.

Загадочная история Эдуарда Мановаса

В декабре прошлого года литовские спецслужбы отчитались о поимке «российского шпиона». Соответствующее подозрение предъявлено 82-летнему Эдуарду Мановасу. Обладатель двойного российско-литовского гражданства Мановас являлся активистом консервативной партии «Союз отечества — Христианские демократы Литвы» (СО-ХДЛ), потерявшей власть в стране по результатам осенних выборов.

Кроме того, Мановас — член влиятельного в стране Союза политзаключенных и ссыльных. Это связано с тем, что он родился в семье жителей Литвы, которых советская власть в свое время подвергла депортации — и в последние годы активно предавался воспоминаниям о ссыльном детстве: общался с прессой и писал мемуары. Мановас увлекался художественной фотографией, и в родном Шауляе регулярно проходили выставки его работ. Информацию о них литовские сайты удалили.

Судя по всему, Мановаса сгубило то, что он сам многие годы жил в России, владеет квартирой в Москве, получает российскую пенсию, а его взрослые дети проживают здесь и по сей день. Пенсионер часто навещал их, путешествовал по России, бывал в том числе и в Крыму.

Как выяснилось, Эдуарда Мановаса задержали еще в начале 2024 года, но долгое время арест хранили в секрете. Шяуляйское отделение СО-ХДЛ, узнав об аресте коллеги, исключило его из рядов организации.

В литовском Департаменте госбезопасности (ДГБ) уверяют, что в жилище Мановаса в Шауляе отыскали некое «сложное оборудование для приема и передачи информации».

Кадр из видео Ремигиюс Бридикис

Но при том, по словам замдиректора ДГБ Ремигиюса Бридикиса, подозреваемый отнюдь не занимался сбором каких-то сверхсекретных данных. По версии ведомства, он отправлял в Москву ту информацию, которую можно было почерпнуть из литовских СМИ — о внешней и внутренней политике, учениях, деятельности местных политических партий, о том же Союзе политзаключенных и ссыльных.

Бридикис утверждал: «Он работал на российскую военную разведку в рамках программы «Нелегалы». Она совершенно исключительная, потому что довольно дорогостоящая, комплексная, требует много ресурсов, работы и подготовки. Обычно в таких случаях собирается чувствительная и особенно актуальная для России информация».

При этом совершенно неясно, что же такое «чувствительное и совершенно актуальное» собирал Мановас, чего при желании нельзя найти в литовских открытых источниках.

Параллельно в литовскую прессу вбросили версию, что якобы Мановас не настоящий, а заброшенный из России нелегал, укравший чужую личность.

В качестве доказательства приводят анкету Мановаса, заполненную им в 2011 году, когда он баллотировался в горсобрание Шауляя. Там указан факт учебы на журналиста во Львовском гуманитарном университете. Однако, поскольку учебного заведения с таким названием никогда не существовало, разоблачители заподозрили, что на самом деле Мановас заканчивал Львовское высшее военно-политическое училище, где готовили советских военных журналистов. И предполагается, что до возвращения в Литву в 1997 году он работал в России как раз по этой специальности.

Дополнительные подозрения возникли в связи с тем, что в архивах не отыскалось сведений о ссыльном Эдуарде Мановасе 1942 года рождения. Однако обнаружился Эдуард Мановас, родившийся в 1941-м, высланный с родителями в 1945 году в Таджикистан и там умерший.

Появилось предположение, что российская разведка могла воспользоваться данными скончавшегося ребенка для конструирования «легенды» своего разведчика.

Против этих домыслов восстали в Союзе политзаключенных. Глава этой организации Гвидас Руткаускас полагает, что Мановас, заполняя предвыборную анкету, мог просто ошибиться в названии учебного заведения. В худшем случае — умышленно исказить название Львовского высшего военно-политического училища, дабы избавиться от «пятна» в своей биографии. Но это не такое уж и большое преступление.

Бывшие ссыльные не сомневаются, что Мановас — это тот самый Мановас. Его семью хорошо знали в Шауляе. В частности, у Эдуарда был родной брат, умерший четыре года назад, — он никогда не сомневался в его подлинности. При этом в документах ссыльных сплошь и рядом обнаруживались ошибки, допущенные составлявшими их бюрократами: могли переврать имя и фамилию, дату рождения и прочие данные.

Позже выяснилось, что запись о смерти Эдуарда Мановаса была произведена ошибочно, зато подтвердились данные о его высылке из деревни Диктаришкяй Шауляйского района вместе с отцом Александром, матерью Екатериной и братом Альбертом.

При этом сами ДГБ «путаются в показаниях».

Если раньше они продвигали версию о «внедренном в 90-х нелегале», то сейчас утверждают, что Мановас стал работать на российскую разведку в 2018 году, когда ему было 76 лет. Это выглядит довольно смехотворно: зачем разведчикам мог понадобиться старик, не имеющий доступа к государственным секретам, круг интересов которого сводится к художественной фотографии и участию в организации ссыльных?

Сюжет с делом Мановаса продолжает разворачиваться и, возможно, принесет новые примечательные повороты.

«Атаки на территории Эстонии»

В Эстонии два наиболее примечательных на данный момент «шпионских» дела связаны с именами местных журналистов Аллана Хантсома и Светланы Бурцевой, сотрудничавших с российскими СМИ. Хантсом уже получил свой приговор в виде шести с половиной лет в тюрьме; процесс Бурцевой продолжается. Приговор Хантсому в мае 2024-го вынесли за закрытыми дверями, расплывчато сообщалось только о «разведывательной деятельности». Подробности обнародовали лишь в декабре.

Выяснилось, что Хантсому приписывают «планирование и подготовку атак на территории Эстонии» — по поручению неких Ильи Бочарова и Алика Хучбарова, якобы связанных с российской разведкой. Суть этих «атак» заключалась в том, что в декабре 2023-го кто-то ночью разбил камнями стекла автомобилей, принадлежавших главе эстонского МВД Лаури Ляэнеметсу и провластному журналисту Андрею Шумакову. Также были залиты краской памятники, установленные в честь эстонцев, сражавшихся с Красной армией в 1919 году, и в честь членов созданного гитлеровцами эстонского легиона «Ваффен СС».

По версии следствия, Хантсом обратился с этим «заказом» к бывшему полицейскому Андрею Коломайнену (его уже тоже осудили), который, в свою очередь, привлек еще нескольких человек, непосредственно осуществивших «атаки» на автомобили и монументы.

«Всего было осуществлено пять атак, но планировалось больше. Другие атаки не были осуществлены, потому что Хантсома арестовали», — заявил глава эстонской Полиции безопасности (КаПо) Марго Паллосон. Всего с этим эпизодом связывают в общей сложности 9 человек. Семерых суд признал виновными, а двое находятся вне Эстонии и объявлены в розыск. Причем, как утверждает эстонская прокуратура, исполнители не получили якобы обещанные им деньги — то есть выходит, что «российская разведка» их обманула.

Рассказанная история вызывает серьезные подозрения — задержанным «диверсантам» отнюдь не нужно было получать задания из Москвы для совершения своих «диверсий».

В последние несколько лет государственная пропаганда в Эстонии всеми силами раздувает ненависть к русским, но это всегда процесс обоюдоострый — ненависть растет и с противоположной стороны. За последние два года в Эстонии сносили памятники советским воинам, но этого властям показалось мало — одновременно идет процесс разорения братских кладбищ советских солдат; потревоженные кости стаскивают и закапывают в малопосещаемых местах под безликими табличками «Жертвы Второй мировой войны».

Русские эстонцы — внуки и правнуки тех самых солдат, чьи кости подвергаются поруганию, следят за этим с бессильной яростью. Естественно, у некоторых может возникнуть желание отыграться на памятниках тех «героев», которые сейчас в Эстонии подняты на щит, — лиц, воевавших в рядах эстонской дивизии «Ваффен СС».

Что касается повреждений, причиненных машинам Ляэнеметса и Шумакова, то тут тоже никакой загадки нет. Ляэнеметс — самый, пожалуй, ненавидимый русскими эстонский госчиновник. В недалеком прошлом глава МВД координировал вандальскую кампанию сноса памятников советским солдатам, а в настоящее время шантажирует руководство Эстонской православной церкви — от неё требуют разорвать все канонические связи с Московским патриархатом, угрожая в случае отказа поставить церковь вне закона.

Что касается Шумакова, то он являет собой классический пример так называемой выруси. Этот пропагандист руководит русскоязычной версией портала Delfi, обслуживающего интересы русофобского государства, призванного доносить до местного русского населения «политику партии». А, как известно, бывшие «свои», переметнувшиеся на сторону «чужих», всегда вызывают особую ненависть.