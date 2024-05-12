Эстонский суд вынес приговор в отношении арестованного в декабре 2023 года журналиста и общественного деятеля Аллана Хантсома. Ему, традиционно для тамошних инакомыслящих, вменили «шпионаж в пользу России» и присудили шесть с половиной лет тюрьмы. Хантсом пополнил значительный список жертв эстонской карательной машины.

Иван Шилов ИА Регнум

Кто же этот человек, навлекший на себя ненависть националистического государства?

Аллан Хантсом родился 1977 году в смешанной семье: отец — эстонец с датскими корнями, мать — русская родом из Курской области. Получил образование юриста, работал старшим инспектором тюремного отдела эстонского Минюста.

Проживая в стране, где власть под себя подмял эстонский национализм, Хантсом увлекся идеями противоположного толка. В 90-х организовал в Эстонии региональное отделение организации Русское национальное единство (экстремистская организация, запрещённая в РФ).

Издавал газету «Коловрат» со статьями об исторических судьбах русских в Прибалтике. По словам Хантсома, «организовав в Эстонии отделение РНЕ*, мы пытались на своём уровне препятствовать уничтожению исторической памяти и разъединению русских Эстонии».

Власти отреагировали ожесточённо — запретили организацию и завели на Хантсома уголовное дело «за разжигание межнациональной розни», закончившееся для него увольнением из госструктуры.

Выбор в пользу русских

Сам он считает, что на него ополчились, поскольку считали «предателем» — сын отца-эстонца, он сделал выбор в пользу русской идентичности. Впоследствии Хантсом отошёл от РНЕ*, но продолжил общественную деятельность.

В 2016 году Аллан оказался среди группы активистов НКО «Российские соотечественники Европы», на которых завели дело по статье, предусматривающей наказание за «игнорирование действующих требований к проведению общественных собраний».

Кадр из видео Аллан Хантсом

В том году в преддверии Дня Победы общественный деятель Дмитрий Линтер зарегистрировал акцию памяти «Бессмертный полк — Таллин». Однако, как позже рассказывал помогавший Линтеру в организации акции Хантсом, «начались многократные звонки с настоятельной просьбой «в ваших же интересах» встретиться в полиции и «ещё раз» обсудить грядущее шествие, бесчисленные «уточнения» маршрута, попытки свалить на организаторов ответственность за возможные нападения на участников «Бессмертного полка» со стороны приверженцев гитлеризма — и прочие палки в колёса».

В последний момент активистам отказали в проведении шествия по намеченному маршруту (по улице Фильтри от автовокзала до Военного кладбища), а Линтера увезли на допрос в Охранную полицию Эстонии (КаПо). После этого Хантсом и его соратники Сергей Чаулин, Сергей Меньков и Алексей Есаков раздали собравшимся портреты их родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Участники «Бессмертного полка» под пристальным наблюдением многочисленных полицейских патрулей двинулись от автовокзала к Военному кладбищу единственно возможным путём — по улице Фильтри. Шествие растянулось на несколько километров.

В итоге организаторам «Бессмертного полка» выписали штрафы — от 60 до 180 евро: за «пренебрежение обязанностями дежурных шествия». Однако они оспорили решение суда: Хантсом и его коллеги доказывали, что сообщили участникам «Бессмертного полка» о запрете проведения шествия по намеченному маршруту, но люди сами двинулись вперед стихийно оформившейся колонной. А поскольку официально мероприятие отменили, значит, и дежурных на нём быть не могло.

Дело антифашистов вёл опытный юрист-правозащитник Сергей Середенко, который сумел добиться отмены штрафов.

Не захотел сидеть тихо

Увы, сейчас почти все организаторы того «Бессмертного полка» либо покинули Эстонию — пришлось покинуть, либо находятся за решеткой. Дмитрий Линтер, успевший в 2007-08 годах отсидеть в эстонской тюрьме за защиту «Бронзового солдата», — уехал из Эстонии, позже работал в администрации Донецкой Народной Республики.

Сергея Середенко арестовали в марте 2021 года — сейчас он отбывает пять с половиной лет за «антигосударственную деятельность». Сергея Чаулина и Алексей Есакова из Эстонии депортировали; власти воспользовались отсутствием у них статуса эстонских граждан. При этом можно сказать, что им еще повезло — участь Аллана Хантсома оказалась гораздо хуже.

Хантсом — журналист, обладатель блестящего едкого пера, которым он в течение многих лет язвил правящих националистов. Он параллельно работал на российском портале «Sputnik Эстония» и писал для собственного сайта Rodina. ee («Эстляндские новости»). Аллан позволял себе открыто высказываться, в то время как большинство его коллег по местной русскоязычной журналистике молчали.

За это Хантсом неоднократно оказывался на страницах ежегодников КаПо в списке «врагов государства» — там его клеймили как «баркашовца» и «правого русского радикала». Сам же Аллан, в 2017 году вступивший в ряды оппозиционной Объединенной Левой партии Эстонии, называл эти отчёты эстонской «охранки» халтурой и низкохудожественной прозой.

Среди тем, которые освещал Хантсом, была в том числе организация НАТО на территории Эстонии школы, как её назвал Аллан, «политруков». Там фактически шла подготовка к гибридной войне с Россией. Учреждение назвали «Балто-украинской школой Resilience League», а цели занятий в ней формулировались так:

— «обучение участников практическим навыкам и инструментам для укрепления национальной стойкости в условиях гибридных угроз»;

— «объединение экспертов из Балтийских стран и Украины в одну сеть профессиональных контактов»;

— «продвижение концепции стратегической коммуникации и увеличение сотрудничества НАТО с Украиной как страной-партнёром».

Хантсом, дотошно собиравший информацию, в своих публикациях раскрывал преподавательский состав «школы политруков НАТО», её спонсоров, смысл и цели занятий.

Также Аллан много писал о проводимых в Эстонии учениях НАТО, критиковал внешнюю и внутреннюю политику государства, делал переводы статей из эстонских националистических листков, издаваемых «для своих». Он же в сатирическом ключе рассказывал об обитателях местного политикума, давая им остроумные и точные характеристики. Статьи очень раздражали эстонские власти.

Но поскольку скудных журналистских гонораров на жизнь не хватало, Аллан был вынужден искать подработки. Одно время он работал специалистом по логистике на предприятии T-Tammer, специализировавшемся на изготовлении дверей, но в августе 2017 года его оттуда уволили. Произошло это вскоре после публикации на государственном информационном портале rus. err. ee статьи, в которой его прямо назвали «прокремлёвским активистом» и подробно описали его работу по организации «Бессмертного полка».

В извещении о досрочном прекращении трудового договора сообщалось, что Аллана увольняют по итогам изучения руководством фирмы содержимого его сайта Rodina. ee. Конкретно ему вменили в вину, что авторы публикаций на его сайте призывали казнить педофилов, выступали «против сексуальных меньшинств, внешней политики Эстонской Республики, которая поддерживает территориальную целостность Украины; высмеивали оборонную политику Эстонии, НАТО называли оккупантами и колониально-оккупационными войсками».

Сам Аллан Хантсом был уверен, что уволили его под давлением «охранки». Руководству T-Tammer его общественная позиция была прекрасно известна — по крайней мере с осени 2014 года, когда он впервые помог отправить в Донбасс гуманитарную помощь. Всего Хантсом с товарищами отправил туда пятнадцать автофургонов с подгузниками, инвалидными колясками, продовольствием, кормом для домашних животных и прочим необходимым людям.

Не успел бежать из Эстонии

При иных обстоятельствах руководство фирмы могло бы гордиться, что их сотрудник активно участвует в гуманитарной деятельности — но не в Эстонии, где осуждают за помощь страдающему народу Донбасса.

«Мне было сказано при расставании, что это не их решение и что был «звонок сверху», после чего начальству пришлось выбирать: или сотрудник фирмы, или новые контракты от государства. Выбор оказался очевидным», — рассказывал Аллан.

После увольнения Хантсом трудился сторожем, работал охранником в магазине. Но журналистику не бросил — напротив, начал писать еще злее.

В 2018 году в социальных сетях Эстонии начал распространяться «список русофилов», в который занесли людей, уличённых в симпатиях к России. Их предлагалось подвергнуть всемерной травле.

Авторами списка выступили сотрудники той самой изобличённой Хантсомом «Балто-украинской школы Resilience League» и члены «антипропагандистской» структуры Propastop, тесно связанной с государственной военизированной организацией «Кайтселийт». В списке ожидаемо появился и Хантсом.

Позднее Аллан вступил в оппозиционное движение «Koos/Вместе», лидера которого, Айво Петерсона, в марте 2023-го бросили в тюрьму. А еще до того, в конце 2019 года, власти показательно прихлопнули эстонский «Спутник», хотя его бывшему главному редактору Елене Черышевой в 2022 году после кратковременного ареста удалось уехать из страны.

Хантсом, понимая, что тоже может оказаться за решеткой, начал готовить переезд в Россию. В 2023 году он сообщил на своём портале, что вынужден удалить с сайта «Эстляндских новостей» часть опубликованных материалов: чиновникам государственного Департамента защиты потребителей и технического надзора очень не понравились статьи, где рассказывалось, что сносившие памятники борцам с нацизмом и запрещавшие антифашистскую символику делали это из симпатий к фашизму. Сотрудница департамента Хелен Рохтла заявила, что размещенная на сайте информация, ни много ни мало, угрожала нацбезопасности Эстонии.

7 декабря 2023 года в квартиру Хантсома ворвались сотрудники КаПо, устроили обыск и отвезли Аллана в следственный изолятор. Объявили, что журналиста подозревают «в разведывательной деятельности против Эстонской Республики и поддержке таких действий».

При этом Хантсом уже продал квартиру и через несколько дней должен был выехать в Россию — возвращаться в Эстонию не собирался. Но власти решили его не выпускать, а показательно наказать — чтобы другие оппозиционеры боялись. Хантсом провёл шесть месяцев в одиночной камере. Ему запретили контакты с внешним миром — родные ничего не знали об Аллане.

Деньги от проданной квартиры заморозили, поэтому людям пришлось собирать деньги на помощь семье Аллана. Наконец, 10 мая стало известно, что Хантсома тайно приговорили к шести с половиной годам заключения. Хантсом сообщил матери — поскольку приговор вынесен, Аллану разрешены звонки близким и переписка.

Известно, что Хантсом измождён, похудел на 10-15 килограммов.

«В чём конкретно заключался «шпионаж» — неизвестно, дело засекречено. Но, учитывая, что перед увольнением он работал охранником в магазине, видимо, пытался сдать врагу секреты продажи бракованных товаров», — горько иронизирует журналистка и правозащитница Алла Березовская, пытающаяся организовать помощь Аллану.

Сейчас своего приговора ждёт еще одна бывшая сотрудница «Sputnik Эстония» — Светлана Бурцева. 57-летнюю журналистку арестовали в марте 2024 года и тоже обвинили в «отношениях с Россией, направленных против Эстонской Республики». По схеме, очень похожей на дело Аллана Хантсома.

* Экстремистская организация, запрещённая в РФ