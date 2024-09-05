В Эстонии продолжается давление на местную православную церковь, находящуюся под юрисдикцией Московского патриархата. От церкви требуют разорвать все связи с Москвой и перейти в подчинение Константинополю. Силы откровенно не равны, ибо государство обладает аппаратом принуждения и в любой момент может начать репрессии.

ИА Регнум

В этих условиях церкви остается лавировать в надежде откупиться малозначащими уступками. Однако власти намерены добиться выполнения всех своих требований — и в этом их усердно поддерживают ставленники Константинопольского патриархата.

Давление на приходы

Требования официального Таллина однозначны — Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) должна, по сути, отказаться от самой себя. Чиновники хотят, чтобы «русская» церковь присоединилась к находящейся под патронажем Константинополя Эстонской Апостольской православной церкви (ЭАПЦ).

Сотрудники МВД и Полиции безопасности (КаПо) встречаются с руководством приходов и внушают им, что пора, мол, уходить от ЭПЦ МП в ЭАПЦ, а в противном случае, дескать, спокойной жизни им не дадут. Мол, если они согласятся перекочевать в ЭАПЦ, то формально в жизни простого верующего ничего не изменится — он будет ходить в тот же храм, исповедовать вроде бы ту же самую веру…

Представители приходов отмечают показное неуважение, демонстрируемое незваными гостями, разносящими государственный ультиматум. «Зашёл один в церковь, демонстративно шапку не снял, сел нога на ногу, ногой трясёт…» — отмечает священник одного из таллинских православных храмов.

Для пропагандистской работы власти привлекли теолога из ЭАПЦ Таури Тельпта, обслуживающего линию эстонских властей и Константинополя. По его мнению, Русская православная церковь, поддержав СВО, уклонилась в «ересь», а поэтому выйти односторонним образом из-под её юрисдикции было бы вполне «законно».

Однако расшатать таким образом удалось лишь один-единственный приход — тот, который сложился вокруг храма Иоанна Предтечи, что в таллинском районе Нымме. Большинство его членов выражают готовность переметнуться к ЭАПЦ, но далеко не все и совсем не по политическим причинам. «Многие голосовали за самостоятельность только чтобы как-то обеспечить спокойствие церкви, а не потому, что хотели уйти от Московского патриархата», — рассказал на условиях анонимности один из ныммских прихожан.

Эстонский официоз стал торжествовать — дескать, процесс пошел! Однако вскоре епископ Даниил Тартусский (после депортации из Эстонии митрополита Евгения он является самым высшим по чину представителем ЭПЦ МП, оставшимся непосредственно на эстонской территории) дезавуировал победные реляции.

Даниил сообщил, что храм Иоанна Предтечи в Нымме был и остается входящим в структуру ЭПЦ МП. «В данном случае речь идёт не о решении, а только о намерении. Решения как такового нет», — отметил епископ. Впрочем, он не скрыл, что, по мнению многих приходов, полностью автономный статус ЭПЦ сейчас не по силам.

«У нас нет ни духовных школ, ни монастырей, которые являются показателем самостоятельности церквей. Возможно, у приходов есть желание двигаться в этом направлении. Однако это всё происходит в каноническом поле. А в каноническом поле единоличного решения, что я выхожу (из Московского патриархата. — Прим. ред.), не должно происходить никогда. Если такое происходит, то это как раз неканонический путь», — пояснил высокопоставленный церковнослужитель.

Ложь константинопольского ставленника

Церковь попыталась отделаться «малой кровью» — формально объявить себя независимой, по факту оставаясь в каноническом поле Московского патриархата.

20 августа в таллинском храме в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» состоялась вторая сессия Собора ЭПЦ МП. Собор принял новую редакцию церковного устава, в которой (с отсылкой к Томосу 1993 года, выданному патриархом Алексием II) было убрано упоминание МП.

Также в уставе закрепляется «самостоятельность в делах церковно-административных, церковно-хозяйственных, церковно-просветительских и церковно-гражданских». В заседании, что характерно, удаленно участвовал митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений, депортированный из страны по распоряжению эстонских властей в начале этого года.

Однако «единоверцы» из Эстонской апостольской православной церкви с самого начала дали ЭПЦ понять, что так просто отделаться не получится.

Митрополит ЭАПЦ Стефан (он был отправлен Константинополем в Эстонию в 1999 году и с самого начала проявил себя как ярый враг ЭПЦ МП) заявил, что конкурирующая организация не может сменить название на Эстонскую православную церковь. По словам Стефана, это наименование принадлежит именно ЭАПЦ — так, мол, она называет себя на других языках.

Более того, Стефан заявил, что, когда в 1590 году Вселенский патриарх Иеремия II даровал русской церкви автокефалию, Константинополь заодно хотел предоставить ей юрисдикцию и над Ливонией (в состав которой входила сегодняшняя Эстония), но Москва якобы сама отказалась от этого предложения — на том основании, что в Ливонии нет русских православных.

«Царь Петр I в 1710 году просил у Константинополя права распространить юрисдикцию Русской православной церкви на Эстляндию и Лифляндию. Но тогдашний патриарх Афанасий V отказал в этом, поскольку страны Балтии (вообще-то понятие «страны Балтии» появилось только в XX веке, но никак не в XVIII. — Прим. ред.) канонически и исторически находились под юрисдикцией Константинополя», — подчёркивает Стефан.

Он добавил, что в 1978 году с такой же просьбой обратился Патриарх московский Алексий II. «Но тогдашний Вселенский патриарх Димитрий I снова отказал, подчеркнув, что эстонские православные по всему миру относятся к юрисдикции Константинопольского патриархата», — пояснил митрополит ЭАПЦ.

Стефан отметил, что обратился к Эстонской православной церкви Московского патриархата с «братским предложением» — «восстановить каноническую легитимность». Сделать это, по его мнению, можно следующим образом: большая ЭПЦ МП (свыше 100 тысяч прихожан) вливается в маленькую ЭАПЦ (около 10 тысяч прихожан), а та уже соглашается учредить в своих рядах «русское викариатство». Такой вариант более чем устроил бы эстонское государство. Однако Стефан пожаловался, что в ЭПЦ МП его ответом не удостоили.

Специалист по каноническому праву, протоиерей ЭПЦ Игорь Прекуп уличил Стефана в передергиваниях и в прямой лжи.

«В деяниях Константинопольского Собора Восточных Патриархов 1593 г. есть прямое свидетельство того, что каноническая территория Московского Патриархата распространялась за пределы Русского царства и уж точно включала территорию нынешних балтийских стран», — подчеркивает эксперт.

Более того, по его словам, титул нового Патриарха в Соборном деянии Святого и Священного Великого Собора 1593 г. был прописан следующим образом: «Патриарх Московский и всея России и северных стран».

Также, по словам Прекупа, никакой переписки царя Петра с Патриархом Афанасием V там не было — это явная выдумка. Точно такая же выдумка — упомянутая Стефаном переписка Алексия II с Димитрием I. В 1978 г. Алексий был еще митрополитом Таллинским и Эстонским.

Единственное архивное письменное свидетельство его общения с Патриархом Димитрием в том году — телеграмма последнему с благодарностью за поздравление с именинами.

Церковь не капитулирует

Предпринятую ЭАПЦ атаку поддержал эстонский министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. Он заявил, что государство не будет регистрировать организацию с названием «Эстонская православная церковь».

По словам министра, этого нельзя сделать «по той простой причине, что это не единственная православная церковь в Эстонии, и у нас действует Апостольская православная церковь, являющаяся носительницей исторической правопреемственности».

Ляэнеметс пригрозил, что «обсуждение этой темы придется продолжить». Ему поддакнул главный викарий ЭАПЦ Маттиас Палли: «Очевидно, что выбранное ими название слишком похоже на наше и тем самым вводит в заблуждение».

Глава МВД также недоволен тем, что предстоятелем ЭПЦ остается проживающий в России гражданин РФ — митрополит Евгений. Однако вариант избрания нового предстоятеля церковью не рассматривается. «Для нашей церковной структуры нет здесь никаких поводов… Он остается главой нашей Эстонской православной церкви», — пояснил епископ Даниил.

Ситуация, по мнению эстонских властей, осложняется еще и тем, что решения собора местной церкви должен утвердить Патриарх всея Руси Кирилл. Более того, для обеспечения полной независимости ЭПЦ необходимо также изменить устав Русской православной церкви.

3 сентября Эстонская православная церковь и отдельно Пюхтицкий женский монастырь подали жалобы в Таллинский административный суд. Они потребовали «устранения неправомерных последствий», вызванных принятым в мае этого году заявлением эстонского парламента об объявлении Московского патриархата «институтом, поддерживающим военную агрессию Российской Федерации».

Церковь и монастырь желают, чтобы их не считали «сторонниками военной агрессии», подчеркивают, что «воздерживаются от связывания себя с мирской жизнью и политикой и не ведут враждебной пропаганды».

Присяжные адвокаты Артур Князев и Стевен-Христо Эвестус, представляющие интересы церкви и монастыря, заявили: «В этом исключительном, но чрезвычайно важном споре мы не требуем переоценки возникшей геополитической ситуации. Мы считаем необходимым привлечь суд для оценки угрозы и ущерба репутации и доброму имени мирных религиозных организаций, зарегистрированных в нашей стране и действующих в соответствии с законами нашей страны».

Таким образом, борьба продолжается. Церковь отказывается капитулировать под напором эстонских властей, не хочет «сливаться» с ЭАПЦ, уходить под Константинополь и отстаивает свое право на существование.

Однако, поскольку в покое ее явно не оставят, можно ожидать, что вскоре государство перейдет к более жестким методам. Но чем сильнее будет напор, тем крепче может оказаться и сопротивление.

Надо подчеркнуть, что для русских жителей Эстонии посещение храмов ЭПЦ МП — это не только исповедание христианской веры, но и способ борьбы за свою национальную идентичность, противодействие навязываемой государством ассимиляции.

ЭАПЦ же вполне соответствует этнократическому духу эстонского государства — у них даже на официальном сайте русский язык отсутствует. Русские верующие в большинстве своём не приемлют «православие от ЦРУ», насаждаемое Константинопольским патриархатом и его структурами.