С первого дня нового года в стране на 3198 рублей вырос минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — до 22 440 рублей. Ранее президент России Владимир Путин в своём указе «О национальных целях развития России» поручил обеспечить повышение МРОТ опережающими темпами и к 2030 году добиться его показателя вдвое, до 35 тысяч рублей.

Иван Шилов ИА Регнум

Вслед за МРОТ в наступающем году в России поднялся и прожиточный минимум. Его величина в целом по России на душу населения установлена в размере 17 733 рубля.

Для трудоспособного населения уровень прожиточного минимума составляет 19 329 рублей, для детей — 17 201 рубль, для пенсионеров — 15 250 рублей. По сравнению с 2024 годом его размер увеличился почти на 15%.

Новый год в жизни россиян также начался с повышения социальных выплат. С 1 января страховые пенсии как для неработающих, так и для работающих пенсионеров проиндексированы на 7,3%. При этом в феврале они будут дополнительно увеличены до уровня фактической инфляции 2024 года.

На 7,3% с 1 февраля вырастет и размер материнского капитала. После этого размер сертификата составит 677 тысяч рублей на первого ребёнка и 894 тысячи рублей на второго. Это повышение, говорит глава Минтруда России Антон Котяков, поможет родителям компенсировать растущие расходы и поддержать бюджет семей с детьми.

НДФЛ

С 1 января в России также вводится обновленная прогрессивная шкала налогообложения доходов физических лиц. Если раньше у наших граждан были две ставки налогов, то теперь их будет целых пять.

Напомним, с 2021 года россияне, если их доходы не превышали 5 миллионов рублей, платили налог в размере 13%. Те, кто зарабатывал больше, были обложены налогом в 15% — но только с суммы превышения.

С нового года для большинства наших соотечественников, чьи доходы не превышают 2,4 млн рублей в год, будет по-прежнему предусмотрена минимальная ставка налога — 13%. Но при увеличении доходов до 2,4–5 млн рублей в год ставка повысится до 15%.

Максимальная же ставка, равная 22%, будет работать для доходов, превышающих 50 млн рублей в год. Важно отметить, что повышенная ставка будет применяться не ко всему доходу, а, как и ранее, только к сумме превышения над пороговыми уровнями.

«Изменения направлены на выстраивание справедливой и сбалансированной налоговой системы, — отмечали по поводу нововведений в Минфине РФ. — Она должна обеспечивать поступление ресурсов для решения общенациональных задач, в том числе сокращения неравенства в обществе и в экономике, решения проблем социально-экономического развития регионов».

Алкоголь, табак и ЖКХ

Традиционно в новом году ожидается рост тарифов на услуги ЖКХ. Правительство страны уже утвердило средний размер индексации тарифов на 2025 год — с 1 июля она составит 11,9%. В каждом регионе тарифы будут зависеть от местных факторов, включая состояние коммунальной инфраструктуры, но в своих решениях власти будут ориентироваться на предельные значения, установленные федеральным правительством.

Также с нового года в России вырос размер нескольких госпошлин. В частности, получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) станет в два раза дороже, а ещё возрастут пошлины за регистрационные действия с недвижимостью.

Стала дороже и госпошлина на развод. Она выросла почти восьмикратно: вместо прежних 650 рублей придётся заплатить 5 тысяч. Как говорят аналитики, такая мера едва ли значительно снизит число разводов — но зато пополнит бюджет страны.

Цена подакцизных алкоголя и сигарет также выросла. С 1 января минимальная цена пачки сигарет составляет 135 рублей — вместо прежних 129. Минимальная цена на водку выросла с 299 до 349 рублей за 0,5 литра, на коньяк — с 556 до 651 рубля. Ожидается, что станет дороже и пиво — вслед за повышением акцизов на пенное специалисты ждут роста его цены примерно на 10%.

Кроме этого, с 1 января на территории РФ вместо курортного сбора начал действовать туристический налог. Он будет местным, а вводить его смогут правовыми нормативными актами муниципальные образования. При этом в 2025 году максимальная ставка по этому налогу составляет 1% от стоимости услуг по проживанию в сутки, но не менее 100 рублей.

Штрафы для автомобилистов

С 1 января также значительно повышены размеры штрафов для автомобилистов, в среднем в полтора раза.

Так, за выезд на встречную полосу вместо 5 тысяч рублей придется заплатить уже 7,5 тысячи, с тысячи до полутора «подорожал» проезд на красный сигнал светофора, а допуск к рулю выпившего товарища обойдется уже в 45 тысяч рублей вместо прежних 30.

Как ранее рассказал ИА Регнум президент правления союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество миротворец», член ОП РФ Михаил Аничкин, такое повышение штрафов за нарушение ПДД вызвано назревшей необходимостью.

«У нас очень давно не менялись эти штрафные санкции в отношении нарушителей правил дорожного движения. Назрела такая необходимость, и это связано с определённой статистикой, которую подготовили наши правоохранительные службы. Я имею в виду ГИБДД», — уточнил тогда собеседник нашего агентства.

Также снижена скидка за «оперативную» оплату штрафов — теперь она составляет четверть от суммы вместо прежней половины. Однако продолжительность льготного периода выросла — вместо 20 дней автомобилисты получат возможность воспользоваться скидкой в течение 30 дней с момента вынесения постановления.

Миграционная политика

Также вступил в силу ряд изменений, ужесточающих миграционное законодательство. Раньше «безвизовые» иностранцы могли находиться в России полгода в году, сейчас — лишь три месяца.

30 декабря 2024 года Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранные граждане, находящиеся в РФ незаконно, должны или узаконить своё положение, или покинуть пределы страны до 30 апреля.

Требование о выезде не коснётся тех, кто пожелал остаться в России и выполнил ряд необходимых условий: предоставил биометрические данные, прошёл медосвидетельствование на наркотики и инфекции, подтвердил владение русским языком, знание истории и законодательства России, а также оплатил все задолженности.

Кроме того, вступает в силу новый режим высылки иностранцев. Он будет применён к тем, кто не имеет законных оснований для пребывания. Эта норма также ограничит отдельные права и свободы нарушителей — к примеру, на управление транспортом. Законом также предусматривается создание реестра мигрантов, находящихся в режиме высылки.

С 25 января иностранцы смогут получить разрешение на проживание на основании брака или усыновления только после трёх лет, прошедших с момента такого события. А с 1 апреля в школы будет запрещено принимать детей иностранцев, не прошедших тест на знание русского языка.