Москва, 9 декабря, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Минимальная цена на сигареты в России составит 135 рублей за пачку с 1 января 2025 года. Об этом 9 декабря сообщила замдиректора департамента пищевой промышленности Минсельхоза РФ Ирина Федина на круглом столе в рамках межрегионального форума «Дни ритейла в Сибири».

РИА Новости

«С 1 января 2025 года будут индексированы минимальные цены на табачную продукцию. На следующий год Минсельхозом будет установлена единая минимальная цена на неё в размере 135 рублей», — приводит её слова «Интерфакс».

В 2024 году минимальная цена на пачку сигарет составляет 129 рублей. В 2023 году она была 119 рублей, в 2022 году — 112 рублей.

Федина также сообщила, что с 2025 года будут проиндексированы минимальные цены на никотинсодержащую продукцию.

Как ранее сообщало ИА Регнум, депутаты Госдумы приступили к рассмотрению законопроектов о защите несовершеннолетних от курения. Предложения предусматривают повышение штрафов за продажу продукции, устройств для её потребления или сырья для производства. Физическим лицам придётся заплатить до 300 тыс. рублей, а должностным — до 700 тыс. рублей. Магазины и компании будут штрафовать до 2 млн рублей.

Также в Минздраве РФ предложили запретить россиянам, родившимся после 31 декабря 2009 года, покупать табачную продукцию. Однако представители Минфина высказались против такого предложения, отметив, что это противоречит положению Конституции, согласно которому гражданин РФ с 18 лет не ограничивается в правах и свободах.