Москва, 10 июля, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Закон, согласно которому местные власти в России с 2025 года могут вводить туристический налог путём преобразования курортного сбора, приняла в окончательном, третьем чтении Государственная дума.

РИА Новости/Александр Кряжев

Документ предполагает внесение изменений в Налоговый кодекс для совершенствования налоговой системы. Новый налог будет местным, а потому его смогут вводить правовыми нормативными актами муниципальные образования.

При этом ставки налога могут меняться из-за сезонности и категории средства размещения, однако они не могут быть выше или ниже установленных в Налоговом кодексе предельных величин. В 2025 году максимальная ставка по этому налогу составит 1% от стоимости услуг по проживанию в гостиницах и других средствах размещения и после этого будет расти на один процентный пункт до 2029 года. После этого она не должна превышать 5%, а минимальной суммой налога является 100 рублей в сутки.

Вместе с тем в налоговую базу по туристическому налогу не будут включать стоимость услуги по предоставлению мест для временного проживания для ряда льготных категорий граждан — героев СССР и России, участников Великой Отечественной войны и спецоперации, ветеранов боевых действий, инвалидов и др.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июня Минэкономразвития предложило разрешить регионам самостоятельно вводить туристический сбор и устанавливать его размер с 2025 года. Ведомство сделало такое предложение с учётом анализа эксперимента по введению курортного налога и обратной связи от региональных правительств, гостиничных сетей и экспертов.

Президент России Владимир Путин 4 июня заявил, что развитие туристической сферы важно как для качественного отдыха жителей страны, так и для экономического роста страны. Глава государства отметил, что чем больше туристов будет в России пользоваться туристической сферой, тем будет лучше.