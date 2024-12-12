Москва, 12 декабря, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Повышение штрафов за нарушение ПДД, которое сегодня поддержали в Госдуме, вызвано назревшей необходимостью, рассказал президент правления союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество миротворец», член ОП РФ Михаил Аничкин в беседе с ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Госдума 12 декабря приняла законопроект, увеличивающий штраф за нарушение требований дорожных знаков, запрещающих движение грузовиков, с 500 до 5 тыс. рублей с 1 января 2025 года. В Москве и Санкт-Петербурге сумма штрафа составит 7,5 тыс. рублей, а за повторное нарушение предусмотрен штраф в 10 тыс. рублей. Законопроект также включает увеличение штрафов за управление автомобилем без полиса ОСАГО и другие нарушения ПДД.

«У нас очень давно не менялись эти штрафные санкции в отношении нарушителей правил дорожного движения. Назрела такая необходимость, и это связано с определённой статистикой, которую подготовили наши правоохранительные службы. Я имею ввиду ГИБДД»,— уточнил эксперт.

По словам специалиста, любые санкционные меры призваны усилить дисциплину, в частности, на дороге. Особенно то, что касается наказания за вождение в нетрезвом состоянии. Аничкин добавил, что это потенциально опасные люди, участники дорожного движения, которые находятся не совсем в адекватном состоянии.

«Увеличение штрафов в 10 раз для водителей большегрузов, нарушающих правила проезда по улицам, где движение ограничено или вовсе запрещено, — это долгожданное решение, которое поможет сделать наши города безопаснее и комфортнее»,— такое мнение высказала вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко в своем Telegram-канале.

Городской планировщик, преподаватель НИУ ВШЭ, лектор российского общества «Знание» Елена Овденко в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что перегруз фур и те моменты, когда перевозчики не соблюдают весовой режим, влияют на износ дорожного покрытия. От этого дорожное полотно чаще требует ремонта.

«Грузовой транспорт занимает большую площадь, нежели легковой. Город живет по своим ритмам, у него есть пиковые часы, когда основной поток жителей перемещается с работы и на работу. И если в это время в поток будет встраиваться еще и грузовой транспорт, это спровоцирует коллапс», —добавила Овденко.

Как сообщало ИА Регнум, в Госдуме намерены рассмотреть законопроект, предполагающий мгновенное оповещение водителя о нарушении правил дорожного движения. По мнению авторов инициативы, для профилактики нарушения ПДД наряду с фотофиксацией водителей необходимо одновременно уведомить о проступке сигналом красного цвета.

1 октября Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении штрафов в размере до 5 тыс. рублей за опасное вождение. За повторное нарушение предусмотрено лишение водителя прав на срок от одного до трёх месяцев.