Москва, 11 ноября, 2024, 13:35 — ИА Регнум. С нового года материнский капитал войдёт в состав нового национального проекта «Семья», а с 1 февраля 2025 года его размер планируют проиндексировать на 7,3%. Такое повышение, по словам главы Минтруда России Антона Котякова, поможет родителям компенсировать растущие расходы и поддержать бюджет семей с детьми.

freepik.com

«Материнский капитал на первого ребенка (в 2025 году — прим. ред.) составит 677 тысяч рублей, на второго ребенка — 894 тысячи рублей, если семья не получала поддержку на первого. Прирост составит по отношению к текущему году на первого ребенка — 46 тысяч, на второго ребенка — 61 тысячу соответственно. Мы рассчитываем, что средствами материнского капитала воспользуются более одного миллиона граждан», — сообщил министр.

На сегодняшний день материнский капитал — самая популярная программа национального проекта «Демография», который реализуется по решению президента Владимира Путина. Его уже получили более 14,3 млн семей. Сертификат можно использовать на улучшение жилищных условий, образование детей, выплаты на детей в возрасте до трех лет, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей с инвалидностью, накопительную пенсию одного из родителей. К слову, при рождении третьих детей родителям в большинстве регионов выплачивают ещё и региональный маткапитал.

Например, семья Москалевых из Чувашии использовала средства маткапитала на погашение части ипотечного кредита.

«Теперь мы можем с большей уверенностью планировать наше будущее. Этот шаг позволил не только снизить ежемесячные платежи по ипотеке, но и почувствовать стабильность и уверенность в завтрашнем дне», — рассказывает многодетный отец Алексей Москалев.

А многодетная семья Кучеровых направила средства материнского капитала на строительство собственного дома в краснодарском посёлке Ахтарский.

«Это большое подспорье для семей с детьми, — делится Инна Кучерова, — сами бы мы, конечно, не решились начинать строительство. Но с господдержкой, совсем другое дело.».

Решить жилищный вопрос с помощью материнского капитала смогла и многодетная семья Эрднеевых из Элисты. Федеральный — они направили на первоначальный взнос по ипотеке, а региональный — использовали на ремонт в приобретенной квартире.

Объединив федеральную и региональную выплаты, жилищные условия улучшили и Виктор и Евгения Маймеско из Алтайского края. Пара воспитывает троих детей — двоих сыновей и одну дочь. Средства они направили на погашение ипотеки, взятой на приобретение дома.

В 2024 году размер материнского капитала составляет 630,4 тыс. рублей при рождении первого ребенка и 202,6 тыс. рублей — доплата, когда в семье появляется второй малыш. В случае, если ранее права на маткапитал не возникало, его размер при рождении второго ребенка составит 833 тыс. рублей.

Для удобства можно направить средства сертификата сразу на несколько направлений, из-за чего на счету могут оставаться небольшие суммы. В Год семьи, отзываясь на запросы населения, был создан механизм выдачи остатков материнского капитала.

Более 630 тыс. семей, у которых на сертификате осталось менее 10 тыс. рублей, могут получить эти средства в виде единовременной выплаты. Для этого нужно подать заявление на портале Госуслуг, в любой клиентской службе Социального фонда России или в МФЦ.

Как сообщало ИА Регнум, поддержка семей — одна из главных задач национального проекта «Демография». Благодаря ему семьям с детьми и тем, кто только планирует прибавление, доступны различные меры поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне.