Сам чемпион мира по боксу в тяжелом весе не смог запомнить, чью же легендарную саблю он носил по рингу в Эр-Рияде и притащил на пресс-конференцию. То ли сабля, то ли катана, то ли Богдана Хмельницкого, то ли Ивана Мазепы. «Олександр, поясни, шо це таке», — переадресовал Александр Усик тяжелую задачу своему помощнику, который тщательно произнес заученную тираду о гетмане, боровшемся за независимость Украины.

ИА Регнум

Главную же задачу перформанса с оружием XVII века, привезенного в Саудовскую Аравию из Черниговского краеведческого музея, пояснила на следующий день после битвы за чемпионский пояс пиарщица Зеленского, ныне руководитель Агентства популяризации украинской культуры Ukraine WOW Ярослава Гресь.

«За сутки запросы в гугле о том, кто такой Мазепа, увеличились в тысячи раз. Мы вышли в самых популярных американских, британских и арабских медиа, а также в медиа со всего мира, которые аплодировали Усику, Мазепе и сабле на пресс-конференции», — восторженно рассказывает в соцсети о подробностях проекта девушка, которая перед этим занималась креативными проектами сбора денег «на восстановление Украины» по всему миру через платформу United24.

Легенда, которую теперь повсюду разгоняют, состоит в том, что оружие, про которое Усик не смог запомнить вообще ничего, принадлежало указанному гетману, который подарил саблю некоему есаулу Савичу за хорошую службу, а сама она является «образцом украинского оружейного искусства, сформированного, в частности, под влиянием стран мусульманской восточной культуры, с которыми Украина поддерживала дипломатические и торговые отношения».

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Самое смешное, что во всей этой истории нет вообще ни одного слова правды — украинцы опять накормили весь мир дешевой дрянью, ловко использовав момент: великий украинский воин рассказывает о великом украинском вожде, имя которого столетиями оскверняла Россия. Ну а под шумок этой истории готовится куда более масштабная спецоперация, цель которой — еще раз достать из могилы кости Ивана Степановича и потрясти ими назло врагам, на радость политическому пиару.

Армянская сабля

Изначально пиарщики якобы колебались, что выбрать — булаву-пернач полковника Семена Палия, серебряное Евангелие или же саблю из Черниговского музея? Выбрали в итоге саблю, и по той же легенде решительную точку поставил сам Александр Усик — по-чемпионски, без колебаний. Просто до момента пресс-конференции, где он очень смешно потерялся после вопроса о предмете в красивой коробке, немного устал.

Зато за него всю пояснительную работу сделали другие люди, которые старательно разгоняют сказку, как уникальный артефакт сохранялся у потомков есаула Савича, которые продали саблю известному коллекционеру и меценату XIX в. Василию Тарновскому, основателю Музея украинских древностей в своей легендарной усадьбе в Качановке.

Кстати, Илья Репин, бывавший там частым гостей, изобразил хозяина на знаменитом полотне «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», Тарновский — усатый казак в черной шапке, стоящий по правую руку от писаря.

соцсети Фото сабли из Черниговского музея

В его коллекции украинской старины была еще одна легендарная вещь — «сабля Богдана Хмельницкого», которая является таковой потому, что на клинке набито соответствующее имя. А вот на «сабле Мазепы» вообще нет никаких имен — единственная надпись золотой насечкой вдоль всего клинка сделана на старогреческом языке и означает: «Всю надежду свою на тебя возлагаю, Матерь Божия, защити нас под покровом своим».

С правой стороны клинка изображены две свечки, двое ангелов, а также коронованная Богородица с дитём и веточкой. Такое её изображение называется «Неувядаемый цвет». Сам клинок, очень хорошо изученный специалистами, опубликовавшими соответствующие работы, изготовлен из дамасской стали, инкрустирован не только золотом, но и серебром и топазами, а на рукояти — яшмовые щечки.

Как утверждает в фундаментальном академическом труде по клинковому оружию казацкой старшины XVI — первой половины XIX в. сотрудник Института истории НАН Украины Денис Тоичкин, сделали саблю, вероятнее всего, в Стамбуле. Специфические восточные мотивы изображений, сравнение с аналогичными образцами оружия, хранящимися в музеях Европы и России, дают все основания утверждать, что такие «богатые» сабли делались для христианских заказчиков армянскими мастерами.

Оружейный центр в Стамбуле объединял профессионалов, занимавшихся разными видами работ. Скажем, гравировка по серебру — это узкая специализация, не говоря уже о ювелирах, которым специально заказывали отделку камнями. Ученый отмечает, что сабля Тарновского (правильнее будет называть ее так) отвечает наивысшим стандартам своего времени, это буквально царский уровень — подобным клинком владел московский царь Иван V, а у императора Павла I был вариант с православным сюжетом и агатовой рукоятью.

Сабля с аналогичным оформлением хранится и в Музее Войска Польского в Варшаве.

Как правило, фамилии их хозяев известны — это должны были быть очень богатые люди. А персона безымянного Савича не подтверждается никакими документами — даже его «потомки» ничего конкретного сообщить покупателю не смогли. В то время как в составе генеральной старшины, входившей в окружении Мазепы (который по доходам вполне мог позволить себе дорогое оружие), такого человека не было.

То есть назначить владельцем, в принципе, можно любого — по желанию. Что и продемонстрировал беспечный Усик, перепутавший «правильного» героя с Хмельницким, а на ринге вообще надевший футболку с надписью «Православие или смерть» на греческом языке. А ведь именно в каноническом православии предатель Мазепа был предан анафеме, которая и является вторым, невидимым содержанием пиар-проекта с чьей-то саблей из музея.

Достать с того света

«Держать в руках уникальный артефакт, которому более 300 лет, было честью для меня. Веками Россия порочила имя гетмана Мазепы. Теперь оно возвращается в мировое медиапространство и получит признание, которого заслуживает. Все только начинается!» — транслируют украинские медиа тщательно составленные умелой рукой слова Усика, персона которого и «казацкий» стиль стали точкой опоры для продвижения проекта.

А потребовал он немалых усилий и вложений, на которые, как говорится «потрачены деньги налогоплательщиков». Причем, вероятнее всего, иностранных. Впервые в истории украинской музейной практики, как и в истории бокса, целые коллективы разных ведомств обеспечивали оформление и доставку через несколько границ ценного предмета, а также его охрану.

Кроме того, нужно было получить гарантии безопасности и согласовать показ на ринге холодного оружия XVII века с организаторами боксерского поединка, а также решить оргвопросы с Саудовской Аравией, где украинские культурные ценности никогда не демонстрировались. Вопрос: зачем такие усилия, только лишь ради того, чтобы иностранцы погуглили Мазепу?

Конечно же, нет.

Потому что в итоге с покойничка должна быть публично снята наложенная 9 ноября 1708 года в Троицком соборе города Глухова анафема. По всей видимости, старое проклятие не дает покоя и ныне живущим поклонникам гетмана, дело это на самом деле нешуточное.

Страница Александра Усика в соцсети Усик с Онуфрием после литургии

И хотя анафему (кстати, совершенно по церковным понятиям законную) «снимали» уже не раз, покоя как-то не находили. Например, это сделал в Эдмонтоне собор епископов Украинской греко-православной Церкви в Канаде в 1959 г. А в 2018 году, уже после получения стараниями президента Петра Порошенко вожделенного «томоса», сам Вселенский Патриарх провозгласил незаконным и неканоничным акт анафематствования украинского христианина Ивана Мазепы ввиду того, что он является использованием религии в политических целях.

И опять типичное не то.

Если уж снимать — то руками тех, кто наложил. А сделал это в свое время митрополит Киевский, Галицкий и Малыя России Иоасаф в сослужении двух других украинских архиереев. Соответственно, противоположное решение должна принять нынешняя преемница «киевской митрополии» — Украинская православная церковь, которую всякими способами вынуждали сделать это с начала двухтысячных годов.

Нынешнее тяжелое положение УПЦ, находящейся в заложниках у светской власти, значительно облегчает задачу. Как и готовность ряда видных представителей духовенства снять удавку и примкнуть к государственной идеологии. Так, к примеру, общественность недавно узнала из уст начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера, что архиепископ Одесский и Таврический Агафангел в 2022 г. ходил с иконой по берегу Черного моря, чтобы помешать высадке российского десанта — и море накрыл бешеный шторм.

А в минувшем ноябре подопечная Агафангела, игуменья и председатель Синодального отдела УПЦ «Церковь и культура» Серафима Шевчик выступила с докладом на научно-практической конференции, посвященной игумении Марии Магдалине, матери гетмана Мазепы. Её представили в исключительно позитивном ключе: подвижница, государственная деятельница, меценатка, покровительница образования, культуры и церковного искусства.

В начале конференции была совершена панихида по «приснопамятной игумении Марии со сродниками», которую возглавил митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин в сослужении сонма духовенства. Естественно, все это не могло случиться без благословения предстоятеля УПЦ — блаженнейшего митрополита Онуфрия, который и является главной целью атаки с разных углов. А чемпион мира по боксу, который близко общается с блаженнейшим, по задумке и должен склонить его на сторону государственной идеологии.

Концепцию бесхитростно выложил у себя на странице в соцсети Евстратий Зоря, митрополит Белоцерковский политической «Православной церкви Украины» (ПЦУ), во владениях которого и прошла упомянутая конференция. По его словам, «нельзя «снять анафему», потому что это означало бы, что она действительно была наложена. Однако этого не было, потому что никакого поступка, за которые Церковь провозглашает анафему, Мазепа не совершил. В отличие от пьяницы, развратника и богохульника Петра Романова, Мазепа был человеком набожным и искренним меценатом для Киевской Митрополии».

Поскольку в 2018 году Вселенский патриархат специальным заявлением показал, что такой анафемы не было и нет, канонической православной церкви предложено «засвидетельствовать», что и они не признают анафему, свершив «открыто и с сообщениями в СМИ» литургию с молитвами о покое души гетмана. А богослужение как раз и должен возглавить предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий, «чтобы россияне не могли извратить это событие».

Усика плотно взяли в оборот. Даже на свой бой в Эр-Рияде он привез двадцать вэсэушников, в числе которых был капеллан ПЦУ, принимавший участие в штурме и захвате кафедрального собора в Черкассах с избиением священников. Позже этот персонаж в отдельном интервью пояснил, что имел глубокие беседы с выдающимся боксером и сумел добиться от него признания, что УПЦ — «структура российской церкви». Бросить же её чемпион не может потому, что духовник у него хороший, неправильно вот так взять и уйти.

То есть временно упрямится, но в целом готов выполнить постановления партии и правительства.

А зачем все это нужно стране, в которой достаточно проблем помимо потусторонних мучений Мазепы, лучше всего выразился директор заповедника «Киево-Печерская Лавра» Максим Остапенко. В свое время он, комментируя проведение панихиды по Мазепе в обители, четко обозначил подоплеку темы с реабилитацией гетмана украинской властью:

«Эта панихида является не только данью памяти выдающемуся государственному деятелю, меценату и дипломату, опередившему свое время, но и составляющей нашей семантической войны с Россией. Мы должны победить в этом поединке».

А сабля — просто для красоты.