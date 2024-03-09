Материалы с тегом «Бокс»
Джошуа жёстко нокаутировал экс-чемпиона UFC Нганну в Эр-Рияде
Британский боксёр Энтони Джошуа победил нокаутом экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом дивизионе Фрэнсиса Нганну из Камеруна на турнире Knockout Chaos в Эр-Рияде. Британец отправил своего оппонента в нокдаун уже в первом раунде и вновь сделал это в начале второго. Нганну...
9 марта 2024
Боксёр Джонсон выиграл первый бой под российским флагом у ирландца
Боксёр американского происхождения 44-летний Кевин Джонсон победил под российским флагом в поединке в Москве 16 февраля. Получивший российское гражданство спортсмен выиграл у ирландца Шона Тёрнера техническим нокаутом в четвёртом раунде. Это был первый бой Джонсона после получения российского...
17 февраля 2024
Блогер Милохин нокаутировал индийца Хана в первом для него боксёрском бою
Российский 22-летний блогер Даня Милохин нокаутировал индийского тиктокера 31-летнего Аджмала Хана. Бой состоялся в рамках турнира ALPHA FIGHT SERIES в Дубае 16 февраля. Поединок закончился слишком быстро — в первом раунде, после того как Милохин прижал Хана к канатам и стремительно нанёс ряд...
17 февраля 2024
Титульный бой Фьюри и Усика состоится 18 мая
Председатель главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш‑Шейх выбрал новую дату для перенесённого боя между обладателем пояса WBC в тяжёлой весовой категории британцем Тайсоном Фьюри и чемпионом мира WBA, WBO и IBF украинцем Александром Усиком. Таким образом, титульный...
4 февраля 2024
Бой с участием Усика и Фьюри перенесли на неопределённый срок
Запланированный на 17 февраля в Эр-Рияде боксёрский поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе с участием украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри перенесли на неопределённый срок, подтвердила в соцсети промоутерская компания Queensberry. Британский боксёр получил...
3 февраля 2024
Костя Цзю предупредил Даню Милохина: бокс наказывает за ошибки
Блогер Даня Милохин решил выйти на ринг ради хайпа, но ему стоит учесть, что бокс наказывает за ошибки. Об этом боксёр Костя Цзю заявил изданию Sport24. Милохин намерен дебютировать в боксе 16 февраля. На турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае он выступит против тиктокера из Индии Аджмала Хана. «Дане...
17 января 2024
Тренер Бетербиева оценил его бой против британца Смита
Чемпион мира по боксу по версиям WBC (Всемирный боксерский совет), WBO (Всемирная боксерская организация) и IBF (Международная боксерская федерация) в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев выбрал правильную тактику и практически не оставил шансов на победу британскому спортсмену Каллуму Смиту...
14 января 2024
Бетербиев нокаутировал Смита, защитив три титула чемпиона мира
Российский боксёр Артур Бетербиев победил нокаутом британца Каллума Смита в бою за титулы чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC), Международной боксёрской федерации (IBF) и Всемирной боксёрской организации (WBO). Поединок проходил в Монреале...
14 января 2024
Проигравший Дацику боксёр Джонсон получил российский паспорт
Американец по рождению, боксёр Кевин Джонсон получил паспорт гражданина России. Об этом стало известно 11 января. «С днём рождения меня», — процитировал Джонсона телеканал РЕН ТВ. Паспорт спортсмен получал в футболке с изображением президента России Владимира Путина. Джонсон провел 60...
11 января 2024
Путин предоставил российское гражданство боксёру Кевину Джонсону
Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому боксёру Кевину Джонсону, следует из указа главы государства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. «Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц Джонсон Кевин Блю»...
9 января 2024
Российский боксёр Бивол победил британца Артура
Россиянин Дмитрий Бивол единогласным решением судей защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе, победив британца Линдона Артура. Поединок состоялся 23 декабря в Эр-Рияде. По итогам 12 раундов все трое судей отдали победу российскому боксёру. Бивол...
24 декабря 2023
Чемпион России и Европы по боксу погиб в ДТП в Краснодарском крае
Победитель первенств России и Европы по боксу Альберт Родионов разбился в ДТП в Краснодарском крае, сообщила 23 декабря пресс-служба Федерации бокса РФ в своём Telegram-канале. «Трагическая новость пришла к нам из Краснодарского края. В ДТП разбился трёхкратный победитель первенства России...
23 декабря 2023
«Спасти не удалось». Кто виноват в гибели 14-летнего уральского боксёра
Закрытая черепно-мозговая травма стала причиной смерти 14-летнего подростка во время боксёрского поединка, который проходил 17 декабря в Первоуральске (Свердловской области). Такой вывод сделала медэкспертиза, сообщил 19 декабря телеканал Рен-ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией...
19 декабря 2023
Стала известна причина смерти 14-летнего боксёра в Первоуральске
Причиной смерти 14-летнего боксёра в Первоуральске стала травма головы. Об этом 19 декабря сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. «Экспертиза установила, что причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма», — приводит телеканал слова собеседника. Отмечается...
19 декабря 2023
В Первоуральске объяснили, почему «скорая» не проехала к погибшему боксёру
Шлагбаум, из-за которого в Первоуральске машина скорой помощи не могла проехать к в итоге погибшему во время турнира по боксу 14-летнему подростку, находится на частной территории. Об этом 18 декабря сообщила директор городского Центра развития детей и молодёжи (ЦРДМ) Анастасия Евдокимова. «Что...
18 декабря 2023
Появилось видео боя, после которого умер 14-летний боксёр в Первоуральске
Появилось видео боя в Первоуральске, после которого умер 14-летний боксёр. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Лютиков / MMA, UFC, русский спорт». Судя по видеозаписи, после серии ударов соперника подростку стало плохо. Он сначала зашатался на ринге, после чего упал. Боксёру оказали первую помощь...
18 декабря 2023
Подросток умер после боксёрского поединка на Урале
В Свердловской области во время соревнований по боксу умер подросток. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета. Инцидент произошёл 17 ноября на открытом первенстве по боксу Первоуральска. «Один из участников соревнований, подросток 2009 года рождения, в процессе поединка...
17 декабря 2023
Российские боксеры разгромили американцев в турнире под эгидой IBA
Сборная России по боксу всухую разгромила американских боксёров в турнире «Ночь чемпионов IBA. Россия против США», который прошёл в Международном центре бокса в Лужниках 17 декабря при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA) и Федерации бокса России. Россияне выиграли все пять поединков —...
17 декабря 2023
Появились кадры победы боксёра Тищенко в бою за титул чемпиона WBA
Российский боксёр Евгений Тищенко выиграл титул чемпиона Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в весовой категории до 101,6 кг. Видео боя опубликовано в YouTube-канале RCC: MMA & Boxing. Поединок завершился в шестом раунде. Тищенко нокаутировал соперника ударом в область печени. Для российского...
10 декабря 2023
Хейни победил Прогрейса и стал чемпионом мира по версии WBC
Американец Девин Хейни завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), одержав победу над соотечественником Реджисом Прогрейсом. Поединок прошёл в Сан-Франциско (США), он продлился 12 раундов и завершился победой Хейни единогласным...
10 декабря 2023