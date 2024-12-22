Эр-Рияд, 22 декабря, 2024, 04:08 — ИА Регнум. Украинский боксёр Александр Усик в повторном бою с британцем Тайсоном Фьюри защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).

Andriy Makukha Александр Усик

Матч-реванш провели в ночь на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

По итогам 12 раундов все трое судей отдали победу 37-летнему украинцу (116:112). Также впервые в истории поединок судил искусственный интеллект. Он присудил победу украинцу со счётом 118:112.

Первый бой Усика и Фьюри состоялся 19 мая. Тогда судьи разделились во мнениях, двое отдали победу украинцу, один — британцу.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре украинского боксёра, абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе Александра Усика задержали в аэропорту Кракова. О причинах и подробностях произошедшего не сообщалось. Позднее глава киевского режима Владимир Зеленский уточнил, что спортсмена уже отпустили.