Украинский боксёр Усик защитил три титула, победив британца Фьюри
Боксёр Александр Усик во второй раз победил Тайсона Фьюри и защитил три титула
Эр-Рияд, 22 декабря, 2024, 04:08 — ИА Регнум. Украинский боксёр Александр Усик в повторном бою с британцем Тайсоном Фьюри защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).
Матч-реванш провели в ночь на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
По итогам 12 раундов все трое судей отдали победу 37-летнему украинцу (116:112). Также впервые в истории поединок судил искусственный интеллект. Он присудил победу украинцу со счётом 118:112.
Первый бой Усика и Фьюри состоялся 19 мая. Тогда судьи разделились во мнениях, двое отдали победу украинцу, один — британцу.
Как передавало ИА Регнум, в сентябре украинского боксёра, абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе Александра Усика задержали в аэропорту Кракова. О причинах и подробностях произошедшего не сообщалось. Позднее глава киевского режима Владимир Зеленский уточнил, что спортсмена уже отпустили.