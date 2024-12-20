19 декабря президент Владимир Путин провёл ежегодную большую пресс-конференцию, совмещённую с прямой линией. Она предсказуемо оказалась в центре внимания мировых СМИ, которые, опять же предсказуемо, попытались принизить её значение.

Иван Шилов ИА Регнум

В частности, западная пресса писала о «срежиссированности» мероприятия и «искусственном интересе аудитории».

«Посты в социальных сетях свидетельствуют о том, что школы, детские сады и государственные учреждения по всей России и оккупированным территориям Украины организовали коллективные просмотры трансляции.

Видео и фотографии показывают, как педагоги и студенты, включая маленьких детей, собрались перед экранами. Губернаторы регионов, граничащих с Украиной, публично проявили свой интерес к мероприятию, поделившись похожими фотографиями в своих официальных каналах Telegram», — указывает CNN.

При этом западные СМИ не упоминают, что сами же пристально следили за прямой линией и выдавали избранные цитаты Путина в режиме онлайн, попутно пытаясь вычленить акценты и сигналы из Москвы. Заставлял ли кто-то их это делать, не сообщается.

Другие авторы уверяли, что мероприятие было демонстрационным, «показушным».

«Он (Путин. — Прим. ред.) использовал тщательно спланированное мероприятие, длившееся около четырёх с половиной часов, чтобы укрепить свой авторитет и продемонстрировать полное владение всем — от потребительских цен до военной техники», — написало ABC News.

«(Целью было. — Прим. ред.) продемонстрировать свой контроль практически над всеми аспектами политической и экономической жизни России», — вторит коллегам «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом, внесено в реестр нежелательных организаций).

«Изобразить Россию как страну, твердо контролирующую свою судьбу как внутри страны, так и за рубежом», — пишет The New York Times, комментируя мотивацию российского президента.

Но если это правда, почему на пресс-конференции звучали острые вопросы (например, о невыплатах военнослужащим)? Это ещё один вопрос без ответа. При этом журналисты ABC News сами написали, что «в прямом эфире доминировали внутренние проблемы: журналисты и простые граждане спрашивали о стремительном росте потребительских цен и ипотеки, мизерных пенсиях и нехватке врачей».

Также практически никто не Западе не упомянул, что слово на пресс-конференции давали иностранным корреспондентам, которые могли задавать откровенно неудобные вопросы президенту. И отвечал он без суфлёра и без подсказок — в отличие от Джо Байдена или Владимира Зеленского, к которым уже давно пускают только ручных журналистов с заранее согласованными вопросами. Которые, в отличие от Владимира Путина, не проводят таких масштабных пресс-конференций, тем более с участием нелояльных иностранных журналистов.

А Путин проводит — причём регулярно. И отвечает за сказанные слова: ни разу пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, в отличие от его американской визави Карин Жан-Пьер, не пришлось опровергать ответы Путина словами «он имел в виду другое».

На самом деле у ежегодных больших пресс-конференций и прямых линий есть три главные задачи.

Во-первых, почувствовать, чем дышит страна, какие вопросы её больше всего волнуют. Президент несёт ответственность за огромную страну и держит руку на пульсе. Причём важно понимать, что вопросы, которые не были озвучены (а они исчисляются миллионами), не уходят в мусорную корзину. Всё прорабатывается в рамках администрации президента и других структур, после чего проблемы решаются на уровне регионов.

Во-вторых, донести взгляды президента до внутренней аудитории — отсюда истории с развёрнутым флагом героических тихоокеанских морпехов, озвученный курс государства по миграционной проблеме и т.д. Путин показывает, что он — президент всех россиян. Что он, как и абсолютное большинство сограждан, с огромным уважением относится к тем, кто с оружием в руках защищает Россию в окопах. Что не поддаётся на провокации и разного рода радикальные предложения и выступает за комплексные меры, соответствующие интересам российской экономики, дипломатии и безопасности.

В-третьих, донести эти же взгляды до зарубежной аудитории — поэтому на пресс-конференцию приглашаются иностранные журналисты.

Последние озвучивают президенту Путину своё видение ситуации (например, условий и хода мирных переговоров с участием США), а глава государства объясняет своё. К примеру, поясняет причины отказа от идеи перемирий, требования обеспечить легитимных руководителей в Киеве. Поясняет в сотый раз — и простыми словами: в надежде на то, что западная публика поймёт, а глобальный Юг оценит выдержку и дипломатичность Путина. Он, несмотря на откровенно хамское поведение Зеленского, согласился на определённых условиях вести с ним диалог и даже предоставить дипломатическое убежище.

В этот раз западные СМИ чётко считали готовность российского лидера к встрече с избранным американским коллегой. «Путин с большим энтузиазмом отнёсся к возможности переговоров с Дональдом Трампом», — указывает британская The Daily Telegraph.

В то же время некоторые тезисы Путина они всё равно не понимают. Или не хотят понимать.

«Значительная часть заседания была посвящена войне на Украине, и Путин заявил, что он «открыт для компромиссов» ради прекращения войны, хотя и неясно, что могут повлечь за собой такие компромиссы», — пишет BBC.

Компромиссы — часть российской переговорной стратегии, их точное содержание является гостайной. Не говоря уже о том, что точным содержание может быть лишь тогда, когда реально начнётся переговорный процесс. А зависеть он будет в том числе от положения дел «на земле».

От того, какие пока ещё украинские территории вернутся в Россию — естественно, на основе волеизъявления населения этих территорий. Российский президент раньше говорил, что границы Украины (которые Москва признает) будут зависеть от волеизъявления жителей. Тех, кто принял решение быть с Россией, она не предаст.

При этом Путин дал понять, каких компромиссов точно не будет — в частности, не будет временного перемирия, потому что России нужен прочный мир.

«Путин сигнализирует о том, что не торопится заканчивать войну на Украине», — сообщает The Wall Street Journal.

Да, Москве нужно скорейшее завершение СВО, но не завершение ради завершения. Ей нужна реализация целей и задач, которые были поставлены в ходе СВО.

«Несмотря на урон, который война нанесла финансам России и жизням её молодых людей, Путин заявил, что ввод войск на Украину в 2022 году укрепил военную и экономическую мощь его страны», — удивляется британская Independent.

Видимо, считая при этом, что бесконтрольное расширение НАТО, десять лет обстрелов Донбасса, угрозы киевского режима оккупировать Крым, блокада киевским режимом Крыма, геноцид русскомыслящих на Украине — всё это укрепляло военную и экономическую мощь России. Было гарантией того, что Киев не создаст «грязную бомбу», не устроит блицкриг с геноцидом в Донбассе, не вторгнется затем в Крым…

Нет, не было. Дальнейшее игнорирование угроз со стороны Украины вело к ослаблению России и уничтожению всего — стабильности, самоуважения, единства, патриотизма, мощной экономики — что было создано в стране за долгие годы.

Всё это объясняет слова президента, отметившего, что СВО, возможно, нужно было начинать раньше.

В то же время ряд компромиссов западные СМИ уже озвучивают — правда, тех, на которые готов пойти американский президент.

«Трамп заявил, что хочет положить конец войне России с Украиной ещё до того, как вступит в должность на второй президентский срок 20 января. В понедельник он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен быть «готов заключить сделку» — и, по-видимому, преуменьшает ценность земель, оккупированных Россией», — сокрушается издание Bloomberg.

Отдельно западные СМИ прокомментировали слова Путина об «Орешнике» и возможной «дуэли». Одни, среди которых CNN, восприняли эти слова как «хвастовство». Видимо, завидуя, что у Запада такого оружия нет, а у какой-то «страны-бензоколонки» есть. Другие восприняли как прямой вызов и доказательство якобы безжалостного характера путинской политики.

«Путин высмеял заявления некоторых западных экспертов о том, что «Орешник» могут перехватить системы ПВО НАТО. Он с усмешкой вызвал союзников Украины на «высокотехнологичную дуэль», предположив, что Москва могла бы заранее предупредить об ударе по Киеву с использованием ракеты «Орешник» и посмотреть, сможет ли Запад защитить город», — уверяет ABC News.

И, конечно же, журналисты издания передёргивают: ни о какой «защите города» Путин не говорил. Москва, в отличие от Киева, не бьёт по городским кварталам с целью террора. Владимир Путин не раз и не два говорил о том, что украинцы и русские — один народ. Что Россия воюет не с украинцами, а с киевским режимом, который украинцев уже давно не представляет. Российский президент лишь предложил Западу выбрать конкретную точку.

«Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесём туда удар «Орешником» и посмотрим, что будет», — заявил он.

Теперь остаётся ждать, какие выводы Запад извлечёт из заявлений Путина.