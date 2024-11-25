Материалы с тегом «Ракетный комплекс "Орешник"»
Reuters: Киев изучает обломки ракеты «Орешник» — 1005-й день СВО
На Украине приступили к изучению обломков «Орешника» — баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении, поразившей завод «Южмаш» в Днепропетровске 21 ноября. Криминалистическая экспертиза новейшего оружия проводится в ангаре, посмотреть на обугленные и раскрошившиеся обломки пригласили...
25 ноября 2024
Меркурис: применение «Орешника» обозначило новый этап украинского конфликта
Применение российской новейшей ракеты средней дальности «Орешник» на Украине обозначило новый этап конфликта. Об этом 25 ноября заявил британский эксперт Александр Меркурис в своём блоге на YouTube. По его словам, использование подобного вооружения стало важнейшей революцией, так как снаряд...
25 ноября 2024
Кулеба заявил о волнении украинцев из-за удара «Орешником»
Жители Украины нервничают из-за последнего удара российской баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по Днепропетровску. Об этом в эфире телеканала CNN заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Я не буду скрывать, что люди на Украине нервничают из-за этого последнего...
25 ноября 2024
Появились кадры с Путиным после его заявления об испытаниях «Орешника»
Журналист Павел Зарубин опубликовал в своём Telegram-канале видео с президентом России Владимиром Путиным, которое было сделано сразу после его заявления о проведении испытаний баллистической ракеты «Орешник». На видео записано окончание речи главы государства, а также момент, где президент встаёт...
24 ноября 2024
Режиссёр Кустурица раскрыл роль ракеты «Орешник» в судьбе мира
Новейшая российская баллистическая ракета «Орешник» позволяет решать проблемы, с которыми не может справиться разум. Об этом заявил сербский актер и режиссёр Эмир Кустурица. «Всё, что мы выбираем «решением разума», — это не только вопрос разума. Не только разум решает нашу судьбу. А то, что не...
24 ноября 2024
Медведев ответил отрицающим существование ракеты «Орешник»
Применение новейшей российской ракетной системы «Орешник» не будет грозить тем, кто захочет «зажмуриться», и в таком случае опасность исчезнет автоматически. Об этом написал 24 ноября заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Так он с иронией отреагировал на заявление киевского режима о...
24 ноября 2024
Путин назвал своё обращение об ударе «Орешником» ясным и понятным
Президент России Владимир Путин назвал «достаточно ясным и понятным» своё обращение о применении ВС РФ ракетного комплекса «Орешник» в ответ на удары западными дальнобойными ракетами по территории РФ. Журналист Павел Зарубин 24 ноября опубликовал в своём Telegram-канале заявления президента...
24 ноября 2024
В Германии рассказали об изменении настроений на Украине
После удара новейшей российской ракетной системой «Орешник» у жителей Украины изменились настроения, сообщает в своей статье заместитель главного редактора Bild Пауль Ронцхаймер. «Чувства, которые овладевают людьми, стали другими. Неопределённость. Истощение. Отчаяние. Токсичная смесь, которую я...
новость часа
24 ноября 2024
Песков назвал применение «Орешника» решительным ответом России на удары
Применение новейшего ракетного комплекса «Орешник» стало решительным ответом на удары вглубь РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Они (страны Запада. — Прим. ред.) пошли на то, чтобы игнорировать предупреждение президента России Владимира Путина. И отсюда возникла эта...
24 ноября 2024
Медведев: при ударе «Орешника» по западным столицам бомбоубежища не помогут
Ракетная система «Орешник» способна нанести неприемлемый ущерб западным столицам, заявил 24 ноября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Речь идёт о считаных минутах, и бомбоубежища не помогут, отметил Медведев в своём Telegram-канале. «Европа гадает, какой ущерб...
24 ноября 2024
Медведев посоветовал Европе отказаться от поддержки украинского конфликта
Европейские страны должны отказаться от поддержки украинского конфликта на фоне применения Россией новейшей ракеты «Орешник», заявил 24 ноября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Лучше прекращать поддержку конфликта», — написал он в своём Telegram-канале. Медведев...
24 ноября 2024
Коротченко заявил, что операцию с «Орешником» Россия провела идеально
Россия идеально провела операцию с ударом баллистической ракеты «Орешник» по объекту украинского ВПК, заявил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Он отметил, что выполнение конкретной боевой задачи не было поставлено под угрозу, хотя Россия...
24 ноября 2024
Захарова высмеяла Подоляка за отрицание существования «Орешника»
Представители киевского режима, которые отрицают существование ракеты «Орешник», должны сначала удостовериться, функционирует ли украинское предприятие «Южмаш». Об этом написала 24 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она отреагировала на слова советника главы офиса киевского...
24 ноября 2024
Захарова ответила на заявление о несуществующем «Орешнике»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка о несуществующей ракете «Орешник». Подоляк в телеэфире заявил, что российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» не существует. В...
новость часа
24 ноября 2024
В Британии заявили, что ПРО западных стран не может сбивать «Орешник»
Средства противоракетной обороны западных стран не способны противостоять ударам российской ракетной системы «Орешник», заявил 23 ноября британский эксперт Александр Меркурис. Тех 15 минут, которые будут в распоряжении того или иного европейского правительства после запуска ракеты, недостаточно...
23 ноября 2024
В США заявили о «растерянном ужасе» западных элит после удара «Орешником»
Элиты западных стран охвачены ужасом после удара ВС РФ ракетой «Орешник», заявил американский военный эксперт Уилл Шрайвер. Применение российской ракетной системы разрушило иллюзии западных элит о своей непобедимости, написал Шрайвер на своей странице в соцсети Х (Twitter). «Западные политические и...
23 ноября 2024
В США призвали объявить импичмент Байдену после удара «Орешником»
Американский журналист Джексон Хинкл призвал объявить импичмент президенту США Джо Байдену, комментируя удар российской новейшей ракетной системой «Орешник» по Украине. Об этом он заявил на свой странице в соцсети X. «Проведите импичмент Байдена, который творит геноцид», — указал он в публикации...
23 ноября 2024
Рогов: СБУ засекретила данные о последствиях удара «Орешником» по «Южмашу»
Служба безопасности Украины засекретила информацию о последствиях удара ракеты «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В интервью...
новость часа
23 ноября 2024
Ракета «Орешник» может поразить цели в Европе, пишет СМИ
Российская баллистическая ракета «Орешник» в случае необходимости может атаковать военные цели в Европе, сообщает 22 ноября американское издание Military Watch Magazine. «Баллистическая ракета средней дальности — это ценное вооружение для нанесения ударов по целям в Европе и Атлантике. Его также...
23 ноября 2024
Песков заявил, что о новых военных разработках России никто не знает
В России и в настоящее время ведутся военные разработки, о которых ничего неизвестно, заявил 23 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина, почему до испытания ВС РФ ракетной системы «Орешник» о ней не было никаких сообщений. Фрагмент...
23 ноября 2024