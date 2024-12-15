В России утвердили новый план борьбы с потреблением алкоголя. «Основная цель концепции — уменьшить употребление алкоголя и связанные с ним смертность, заболеваемость и инвалидность», — уточнили в Минздраве.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным министерства, план содержит 29 мероприятий. Документом предусмотрена подготовка вариантов ужесточения административной ответственности за нарушения в этой сфере. Также планируется выработать новые предложения, в частности, о выкладке спиртного в магазинах, регулировании оборота самогонных аппаратов и расширении профилактических мер.

«Ожидается, что благодаря реализации мероприятий концепции к 2030 году потребление алкоголя снизится до 7,8 литра на человека. Это приведет к улучшению медико-демографических показателей и повышению качества и продолжительности жизни граждан», — говорится в сообщении Минздрава.

Напомним, разработанная министерством концепция сокращения потребления алкоголя была утверждена правительством страны в конце прошлого года. Тогда на человека приходилось 8,4 литра спиртного. Летом 2024 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что потребление сократилось почти до 8 литров. И вот теперь — следующий шаг.

Ужесточение правил для легальных торговцев

Сначала Минздрав планирует изучить, как в реальности работают существующие меры административной ответственности, а после — внести предложения об их усилении. Также на федеральном уровне будет изучен опыт российских регионов по регулированию времени розничной продажи горячительного.

Ранее депутаты Законодательного собрания Вологодской области приняли закон, ограничивающий розничную продажу алкоголя в регионе по будням двумя часами в день — он вступит в силу с 1 марта 2025 года. А в Ярославской области с той же даты продавать алкоголь с 23:00 до 8:00 будут только в ресторанах.

Еще правительство думает над введением ограничений по выкладке спиртного в прикассовой зоне магазинов. Также рассматривается введение запрета скидок на алкогольную продукцию. Рекомендации ведомств по этому вопросу будут готовы к 15 апреля следующего года.

Но сильно повлиять на ситуацию такая мера не сможет, рассказывает ИА Регнум руководитель общественной организации «Клуб профессионалов алкогольного рынка», доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт-Петербурге Максим Черниговский.

Комментируя вопрос о возможном запрете скидок, эксперт отмечает, что в России уже не первый год существует институт минимальных розничных цен в отношении целого ряда видов спиртного. «И какие сложности могут быть в части введения этой системы для всех видов алкогольной продукции, мне не совсем понятно», — добавляет он.

Что касается возможных изменений в прикассовых зонах магазинов, ограничения появления там спиртного, то, полагает Черниговский, их можно счесть полумерами. По его мнению, здесь стоит обратиться к положительному опыту Советского Союза, где алкоголь продавался в особых магазинах или отдельных залах.

Отметим, что в конце ноября в Госдуму был внесен законопроект о возможности продажи алкоголя исключительно в отдельных специализированных местах, куда могут попасть только люди старше 18 лет.

Однако вводить ограничения нужно поступательно, рассказывает эксперт, потому что во многих небольших населенных пунктах России сейчас внедрить систему специализированной продажи алкоголя попросту невозможно. «В крупных же мегаполисах существует необходимая материальная база для реализации этой, на мой взгляд, очень актуальной розничной реформы», — подчеркивает наш собеседник.

Борьба с нелегалами

На фоне таких грандиозных планов становится актуальным вопрос: не приведут ли новые ограничения к бурному росту теневого рынка алкоголя? Как отмечает зампред председателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, государство пошагово ужесточает меры за нелегальную торговлю алкоголем, но она тем не менее остается выгодным делом.

Чтобы пресечь деятельность черных торговцев, на днях первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин предложил увеличить минимум в два раза штрафы за незаконную продажу алкогольных напитков. Напомним, установленная еще в 2017 году максимальная сумма штрафа за подобное преступление составляет не более 80 тысяч рублей.

«Не секрет, что сегодня у нас нелегальные торговцы алкоголем зарабатывают столько, что могут и штрафы платить, и считают, что еще с прибылью останутся. Вот и нужно сделать так, чтобы прибыли никакой у них не было», — полагает зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

Помнят о проблеме нелегального спиртного и в Минздраве. Для противодействия его обороту ведомство намерено регулировать реализацию самогонных аппаратов. Предлагается ограничивать их розничную продажу в зависимости от производительности, запретить дистанционно торговать ими и рекламировать такие аппараты.

По мнению Максима Черниговского, с одной стороны, в России уже введено очень жесткое законодательство относительно производства и розничного оборота алкогольной продукции. С другой же, в стране по-прежнему процветает большой теневой рынок спиртного, и это говорит о том, что суровые законы не выполняются.

«Посмотрите, какая вакханалия происходит в интернете, — отмечает он. — Хотя ни для кого не секрет, что онлайн-продажи любого алкоголя там запрещены».

Черниговский говорит, что пока не будет качественно решена проблема нелегальных продаж, новые ограничения будут стимулировать рост незаконного оборота как алкоголя, так и самогонных аппаратов, сделанных кустарным способом, что приведет к увеличению числа несчастных случаев.

«Я считаю, что сейчас нужно заниматься в первую очередь проблемами, связанными с тем, чтобы исполнялись те ограничения законодательные, которые уже существуют, то есть повышать исполнительскую культуру и бороться с нелегальным рынком, — резюмирует эксперт. — Как только мы решим эти проблемы, можно вводить какие-то новые ограничения».