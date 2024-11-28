Вологда, 28 ноября, 2024, 23:43 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области 28 ноября приняли закон, ограничивающий розничную продажу алкоголя в регионе двумя часами в день по будням. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания.

Александр Кряжев/РИА «Новости»

По словам спикера парламента Сергея Жестянникова, за ограничения продажи спиртного проголосовали 25 депутатов, против — двое, один воздержался.

Таким образом, розничная продажа алкоголя в Вологодской области будет открыта в будние дни с 12:00 до 14:00, в выходные и праздники сохранится обычный режим торговли — с 8:00 до 23:00.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Рестораны смогут продавать алкоголь в соответствии со своим режимом работы без ограничения по времени.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов 29 октября заявил, что руководство региона приняло решение в будние дни ограничить время продажи алкоголя до двух часов в сутки.

В Минздраве России одобрили эту инициативу властей Вологодской области. Как заявил замначальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий и здравоохранения Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения ведомства Виктор Зыков, существует корреляция между потреблением алкоголя на душу населения и показателями смертности.

Ограничение продажи алкоголя в Вологодской области двумя часами в будние дни является правом региональных властей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также он отметил, что в администрации президента РФ в настоящее время не обсуждают вопрос о введении федеральных ограничений на торговлю алкоголем.